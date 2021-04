Croissance des activités de HDFC Bank intacte malgré les sanctions; les maisons de courtage voient 27% de hausse sur le cours de l’action

HDFC Bank a déclaré que ses avances avaient augmenté de 13,9% sur une base annuelle au trimestre précédent, tandis que les dépôts avaient augmenté de 16,3% au cours de la même période. (Image: REUTERS)

Le cours de l’action de HDFC Bank était stable avec un biais positif mardi matin, un jour après que le plus grand prêteur du secteur privé ait informé les bourses de sa performance trimestrielle. HDFC Bank a déclaré que ses avances avaient augmenté de 13,9% sur une base annuelle au trimestre précédent, tandis que les dépôts avaient augmenté de 16,3% au cours de la même période. La banque a publié des chiffres trimestriels solides malgré les sanctions de la Banque de réserve de l’Inde (RBI), pour des pannes informatiques répétées. Les principales sociétés de courtage nationales considèrent la mise à jour trimestrielle des activités comme un élément positif pour HDFC Bank. La banque du secteur privé se négocie actuellement à Rs 1 448 pièce.

Les avances à la fin de mars 2021 s’élevaient à Rs 11,32 lakh crore pour HDFC Bank, contre Rs 9,94 lakh crore il y a un an. Les prêts aux particuliers ont augmenté de 7,5% sur une base annuelle, tandis que les prêts de gros nationaux ont augmenté de 21%.

Les analystes de Motilal Oswal ont écrit que les développements sont «encourageants étant donné les restrictions de la RBI sur le secteur des cartes de crédit». «HDFC Bank continue de générer une croissance saine des avances, tirée par une hausse des prêts aux particuliers; cela est susceptible de soutenir davantage les revenus des frais », ont-ils ajouté. Les dépôts CASA de la banque ont augmenté de 27% sur une base annuelle. « Nous nous attendons à ce que HDFC Bank maintienne une trajectoire de marge positive, aidée par une amélioration du mix CASA et de bonnes tendances de croissance des prêts », indique la note. Motilal Oswal a une note «Acheter» sur le script avec un prix cible de Rs 1 800 par action.

D’autre part, Emkay Global estime que la dynamique commerciale de HDFC Bank s’est ralentie au trimestre précédent. «Sur le front de la qualité des actifs, nous pensons que les portefeuilles agroalimentaires et CV pourraient présenter un certain stress, mais les ratios NPA globaux devraient rester liés à la fourchette», ont-ils déclaré. Emkay Global a également une note «Acheter» sur le titre avec un objectif de Rs 1 850 par action, ce qui correspond à une hausse de 27% par rapport aux niveaux actuels.

Restrictions commerciales liées aux cartes – un surplomb

La RBI a imposé des restrictions à HDFC Bank, l’empêchant d’acquérir de nouvelles activités de cartes de crédit. Les restrictions interviennent après que HDFC Bank n’a pas réussi à résoudre le problème des pannes techniques répétées auxquelles les clients étaient confrontés. Emkay Global estime que cela pourrait rester un surplomb pour l’action. «À notre avis, la restriction imposée par la RBI sur les activités de cartes de crédit de la banque restera probablement un surplomb du stock, car tout allégement sous forme de levée anticipée de la suspension pourrait être retardé à la suite de récentes pannes technologiques.» ajoutèrent-ils.

