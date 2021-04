Croissance du crédit agricole au plus haut de 4 ans à 10,2% en février

La dynamique de croissance du crédit s’est accélérée en octobre 2020 et a enregistré une croissance positive sur la base de l’exercice depuis novembre.

La croissance du crédit agricole a atteint un sommet de près de quatre ans de 10,2% sur un an (en glissement annuel) en février 2021, a déclaré la Banque de réserve de l’Inde (RBI) dans son rapport sur la politique monétaire d’avril 2021. segment depuis février 2017. La croissance globale du crédit s’est accélérée au S2FY21, menée par les moyennes industries et le segment agroalimentaire. Cependant, la croissance des prêts au logement a ralenti et a affecté le rythme de la croissance du commerce de détail.

La dynamique de croissance du crédit s’est accélérée en octobre 2020 et a enregistré une croissance positive sur la base de l’exercice depuis novembre. Le crédit non alimentaire des banques a augmenté de 6,4% en glissement annuel au 12 mars 2021, contre 6,1% il y a un an. La croissance du crédit s’est accélérée dans tous les groupes bancaires, en particulier les banques du secteur public (PSB). Sur le crédit supplémentaire accordé par les SCB sur une base annuelle, 53,8% ont été fournis par des PSB, 45,7% par des banques du secteur privé et 0,5% par des banques étrangères.

Parmi les principaux secteurs, la croissance du crédit au secteur des services est restée forte. Le crédit au secteur industriel s’est toutefois légèrement contracté de 0,2%, principalement en raison d’une baisse du crédit aux grandes industries, qui représentent plus de 80% du crédit au secteur industriel. Du côté positif, le crédit aux industries moyennes a enregistré une croissance robuste de 21%, reflétant les mesures prises par le gouvernement et la RBI pour améliorer les flux de crédit vers le secteur des micro, petites et moyennes entreprises (MPME).

En termes de contribution des différents secteurs au crédit supplémentaire, les prêts personnels représentaient la part la plus importante – 41,7% – suivis du secteur des services avec 39%. Dans la croissance globale du crédit non alimentaire de février 2021, les contributions relatives des prêts personnels et du crédit au secteur des services étaient respectivement de 270 points de base (pb) et 250 pb. Contrairement à la forte décélération du crédit au secteur industriel, celui au secteur des services s’est accéléré au cours du second semestre de l’exercice21, principalement en raison de la forte reprise de crédit des opérateurs de transport et des segments commerciaux. Sur la base de l’exercice jusqu’en février 2021, la croissance du crédit au secteur des services s’est accélérée à un rythme modeste.

«Le segment des prêts personnels, qui a généralement bien performé ces dernières années, a décéléré au cours du second semestre, principalement en raison d’un net ralentissement de la croissance des prêts au logement, sa composante la plus importante», a déclaré la RBI. Parmi les autres composantes des prêts personnels, les prêts à la consommation durables et les encours de cartes de crédit ont connu une croissance modérée, tandis que les prêts sur or et bijoux se sont considérablement redressés.

