Croissance du crédit dépendante de la demande plutôt que de l’offre ; les entreprises pourraient stimuler davantage la croissance

Par Santosh Kumar Singh

La croissance du crédit en Inde au cours des FY14-21 a ralenti à moins de 10 %, qui était d’environ 18 % entre FY07-14. Cette période a connu une baisse de la croissance du PIB qui est l’un des leviers les plus importants pour la croissance du crédit. Outre le faible taux de croissance du PIB, la croissance anémique du crédit a été tirée par les facteurs suivants ;

Problème du côté de la demande

La baisse de la demande de crédit des entreprises a été la principale raison de la baisse de la croissance du crédit, alors que la croissance globale du crédit était d’environ 9 %, le crédit aux entreprises au cours des exercices 14-21 a augmenté de 2 % par rapport à une croissance d’environ 20 % au cours de l’exercice 07-14. Cela s’explique par la formation massive de prêts non performants au cours de la période FY14-21 dans les prêts aux infrastructures et aux sociétés liées aux matières premières. De plus, cette période a été marquée par la déflation des prix des matières premières et la stagnation du marché immobilier, toutes deux négatives pour la croissance et la qualité du crédit. Cependant, nous avons vu les crédits aux particuliers afficher un taux de croissance de plus de 15 % tiré par les crédits immobiliers et les crédits personnels.

Problème du côté de l’offre

Comme discuté précédemment, la croissance supranormale de FY10-14 a été suivie d’une formation massive de NPL. Cela s’explique par les mauvaises souscriptions, le ralentissement de l’économie, l’inaction des pouvoirs publics et un cycle baissier des matières premières. À la suite de cela, toute personne qui a participé de manière agressive a été gravement touchée. L’impact a été beaucoup plus élevé pour les banques PSU autres que SBI qui représentaient près de 40 % de la capacité. La plupart de ces banques sont entrées dans le cadre du PCA. Des goûts de SBI, ICICI et Axis bien que pas en PCA mais étaient confrontés à un stress sévère en raison de ces NPL. ICICI et Axis ont également connu des changements de gestion entraînés par ces prêts. Cela signifiait qu’à l’exception de quelques banques, la plus grande partie de la capacité était sous tension et peu active sur le marché.

Sources alternatives de financement

Cette période a également vu un vaste volume d’investissements provenant d’entreprises numériques, dont les flux de trésorerie sont généralement négatifs dans la phase précédente en raison des frais d’exploitation. Ces entreprises ne se prêtent pas favorablement au marché de la dette et, par conséquent, les capitaux propres sont devenus une importante source de financement.

Au cours des deux dernières années, nous avons constaté une liquidité accrue sur les marchés, ce qui signifie que les emprunts du marché et les capitaux propres sont disponibles à un taux inférieur. Par conséquent, les entreprises ont remplacé les dettes à coût plus élevé par des capitaux propres et des emprunts de marché.

Cependant, je pense que le vent est en train de tourner et nous pourrions assister à une reprise de la croissance du crédit accordé ;

A) Les problèmes du côté de l’offre sont pour la plupart résolus étant donné que la plupart des autres UPE sont hors du cadre de l’APC. Bien que je ne m’attende pas à ce que les banques PSU autres que SBI deviennent très actives, avec des problèmes de NPL d’entreprise pour les grandes banques d’entreprise comme State Bank of India, ICICI Bank et Axis Bank, une grande partie de la capacité est de retour. Ces banques sont également assises sur de bonnes liquidités ainsi que sur des bilans très solides.

B) La croissance est donc désormais totalement dépendante de la demande plutôt que de l’offre. Compte tenu de la liquidité plus élevée et des entreprises toujours en phase de désendettement, je ne m’attendrais pas à une forte demande de crédit de la part du segment des entreprises dans les 6 à 12 prochains mois. Cependant, sur une période de 24 mois, a) l’accent mis par le gouvernement sur la création d’infrastructures signifierait que la première phase de la demande de crédit pourrait provenir du gouvernement et des organisations publiques. b) Nous avons vu les besoins en fonds de roulement baisser étant donné la très faible demande sur le marché, car nous nous attendons à ce que la demande de biens et de services revienne pour le secteur manufacturier, nous pourrions voir la demande de prêts de fonds de roulement augmenter à un rythme plus rapide c) nous avons déjà vu certains secteurs de l’espace des matières premières renouer avec les bénéfices et ce secteur pourrait commencer à voir une augmentation de capacité d) l’immobilier a traversé l’un des plus longs mauvais cycles des dernières décennies, nous assistons à une reprise de la demande dans le secteur.

D) La croissance du commerce de détail peut rester forte étant donné que l’Inde est toujours un pays à court de crédit et donc une fois que nous verrons la demande de crédit des entreprises revenir, ce segment pourrait être encore plus prometteur

(Santosh Kumar Singh, responsable de la recherche, Motilal Oswal Asset Management Company. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)