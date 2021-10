Croissance du crédit des MPME en août 2021 : le crédit bancaire aux micro et petites entreprises n’a augmenté que de 1,1% par rapport à l’année dernière, selon les données de la RBI

La croissance en glissement annuel du crédit bancaire aux entreprises de taille moyenne s’est établie à 54,6% en août, en baisse par rapport à la croissance en glissement annuel de juillet à 70,9% et 63,2% en juin.

Crédit et financement pour les MPME : La croissance en glissement annuel (en glissement annuel) du crédit bancaire brut au secteur des micro et petites entreprises (MPE) en août s’est encore améliorée par rapport à la croissance en glissement annuel de juillet. Les banques ont déployé 11,10 crore lakh Rs en août 2021, en hausse de 1,1% par rapport à 10,98 crore lakh Rs en août 2020, selon les dernières données de la Reserve Bank of India (RBI), contre une croissance de 0,2% à 10,99 crore lakh Rs en juillet 2021 à partir de Rs 10,96 lakh crore au cours de la période de l’année dernière. La croissance indique l’ouverture des entreprises et la reprise de la demande dans plusieurs secteurs après l’assouplissement des restrictions liées à Covid après la deuxième vague de la pandémie en mars de cette année.

La reprise positive de la croissance du crédit fait suite à trois mois de croissance négative du crédit en glissement annuel, passant de moins 2,2% en avril de cette année à moins 3,6% en mai et moins 3,5% en juin, selon les données des bulletins précédents de la RBI.

« Bien que je sois une entreprise sans dette et que je n’aie pas besoin de prêt bancaire, de nombreuses petites entreprises sont confrontées à des défis pour obtenir un crédit bancaire. Bien que l’intention soit là parmi les banques, comme le demande le gouvernement, la situation au sol est assez différente. Comment les MPME auraient-elles de bons livres lorsqu’elles ont été touchées par la pandémie et ont subi des pertes. Les banques se concentrent uniquement sur les entreprises qui ont de bons antécédents et non sur celles qui ont réellement besoin de leur soutien. Alors que le crédit est accordé, mais pas vraiment aux entreprises qui en ont plus besoin que quiconque », a déclaré à Financial Express Online MV Ramesh Babu, PDG de Paramount Platers.

Lisez aussi: Demandes de paiement retardées déposées par les MPME près d’un énorme 1 lakh: données du gouvernement

Paramount Platers est impliqué dans le chromage. Babu est également le président de la Coimbatore District Small Scale Industries Association et l’un des 20 membres appelés All India Council of Association of MPMEs (AICA) formé plus tôt cette année pour lutter contre l’impact de Covid sur les MPME.

D’autre part, la croissance en glissement annuel du crédit bancaire aux entreprises moyennes s’est établie à 54,6% en août, en baisse par rapport à la croissance en glissement annuel de juillet à 70,9% et 63,2% en juin. Les banques ont déployé Rs 2,15 crore lakh en août contre Rs 1,39 lakh crore en août 2020, ont montré les données d’août de la RBI sur le crédit bancaire sectoriel. Le montant, cependant, était supérieur à Rs 2,09 crore lakh déployé en juillet 2021 et Rs 1,22 lakh crore en juillet de l’année dernière. La croissance de juillet a été la plus élevée de l’exercice en cours après une croissance de 70,8 % en avril de cette année.

Le mois dernier, le gouvernement avait annoncé qu’au 24 septembre 2021, les banques avaient sanctionné des prêts d’une valeur de plus de 2,86 crores de roupies dans le cadre du programme de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS), et cet allégement à plus de 1,15 crore de MPME et d’entreprises dans le cadre de l’ECLGS depuis le lancement du régime. ECLGS est désormais valable jusqu’au 31 mars 2022, ou jusqu’à ce que des garanties pour le plafond global de Rs 4,5 lakh crore soient émises, selon la première éventualité.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Il est important de noter que la part du crédit MPE dans le crédit bancaire brut global du pays de 108,97 lakh crore en août s’est également améliorée pour atteindre 10,19 % en août, contre 10,07 % en juillet et 9,55 % en juin, après avoir connu une baisse pendant cinq mois. Cependant, le crédit bancaire global en août avait diminué de Rs 109,10 crore lakh en juillet alors qu’il s’élevait à Rs 108,41 crore lakh en juin. La part des MPE était passée de 12,11 % en décembre de l’année dernière à 12,09 % en janvier 2021, 11,8 % en février, 11,3 % en mars, 9,7 % en avril et 9,48 % en mai.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.