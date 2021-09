Croissance du marché des livres audio en 2021 : Hear We Grow ! Les livres audio connaissent une augmentation alors que de plus en plus d’utilisateurs rejoignent le mouvement

Au-delà de la conversion de livres écrits en livres audio, les auteurs ont maintenant commencé à produire des livres audio uniquement ou des livres audio d’abord.

À une époque où les écrans de toutes sortes ont en quelque sorte capturé toutes les cases de nos vies, les consommateurs se tournent désormais vers l’audio pour réduire le temps d’écran. Cela a conduit l’industrie des livres audio à assister à une augmentation du nombre d’utilisateurs. « Au cours des six derniers mois, nous avons vu une augmentation de 5 fois la base d’utilisateurs à 25 millions d’utilisateurs. Du point de vue de l’engagement, nous avons enregistré deux millions de minutes d’écoute par mois avec un utilisateur passant 110 minutes en moyenne », a déclaré Rohan Nayak, co-fondateur de Pocket FM à BrandWagon Online.

Pour donner une perspective, le marché mondial des livres audio, qui était évalué à 4 milliards de dollars en 2020, devrait atteindre 20 milliards de dollars d’ici 2030, selon les experts du secteur. Le marché indien du livre commercial (hors titres éducatifs) est estimé entre 500 millions et 1 milliard de dollars. « L’Inde a été le marché des livres audio à la croissance la plus rapide après les États-Unis et la Chine. Il y a eu un appétit pour les livres audio même dans notre segment des livres audio payants. Depuis la pandémie, il y a eu une augmentation du nombre de personnes essayant le service et continuant le service avec un niveau d’exploration plus élevé tandis que les niveaux de rétention sont restés similaires après le verrouillage, accélérant ainsi l’adoption de la catégorie, faisant avancer la croissance », Shailesh Sawlani , a déclaré le directeur général du pays, Audible India. Selon une étude récente d’EY-Parthenon et de l’Association of Publishers en Inde, 8 à 10 % du marché de l’édition est numérique, y compris les livres électroniques et les livres audio. En outre, l’étude révèle que les livres électroniques et les livres audio devraient être des moteurs de croissance essentiels pour l’industrie.

Pour tirer parti de la fréquentation croissante des consommateurs indiens, les plateformes de livres audio ont expérimenté l’espace en introduisant de nouveaux formats et en élargissant leur bibliothèque. Par exemple, la décision de Pocket FM de lancer des émissions de fiction audio a joué un grand rôle dans l’augmentation de l’audience. De même, Storytel a renforcé son portefeuille de bibliothèques régionales en incluant 11 langues. Pour Yogesh Dashrath, country manager, Storytel India, l’audience payante de la plateforme est principalement constituée de ceux qui s’intéressent à un livre régional mais ne sont pas à l’aise ou incapables de le lire. « Notre stratégie a toujours été de nous concentrer sur le contenu local. Lorsque nous avons lancé la plateforme il y a près de quatre ans en Inde, nous avons commencé avec l’anglais, l’hindi et le marathi. Maintenant, notre liste de contenu est passée à 11 langues. Cela a été difficile car la plupart des livres locaux n’étaient pas disponibles en format audio, nous avons donc dû investir dans la croissance de l’industrie. Aujourd’hui, nous avons atteint un point où les utilisateurs optent pour certains livres audio plutôt que pour leur version imprimée », a-t-il ajouté. Storytel affirme que 75 % de sa base d’utilisateurs écoute des livres audio régionaux, tandis que les 25 % restants optent pour des livres audio en anglais.

Avec l’augmentation de la demande du côté des consommateurs, les plateformes affirment que l’industrie se développe également du côté de l’offre. Au-delà de la conversion de livres écrits en livres audio, les auteurs ont maintenant commencé à produire des livres audio uniquement ou des livres audio d’abord. « Il y a eu une nouvelle tendance où les auteurs se préparent à écrire du contenu audio. Des auteurs tels qu’Anita Nair, Nikita Singh et Ravinder Singh ont produit du contenu uniquement audio. Le Kerala est l’un de nos marchés matures et en langue malayalam, nous avons vu des auteurs sortir leurs livres tels que Rebecca et Kadalneelam, d’abord en livre audio et plus tard en format de poche », a souligné Dashrath.

Pendant ce temps, Audible, qui propose du contenu en hindi et en anglais, n’a joué le jeu de la relativité que pendant le verrouillage en lançant des séries audio liées à Covid pour augmenter leur base d’utilisateurs. « En tirant parti de l’augmentation de l’audience pendant le verrouillage, nous avons lancé des histoires liées à la covid telles que Kisse Lockdown Ke de Nilesh Mishra. De plus, nous avons vu la traction que le genre mythologique gagnait et a déployé Suno Mahabharat de Devdutt Pattanaik. À l’échelle mondiale, nous avons lancé Audible Sleep », a révélé Sawlani. Audible prétend avoir plus de 200 000 contenus premium tandis que sa plate-forme gratuite Audible Suno – composée principalement de contenu hindi – compte plus de 1 000 heures de contenu.

Cependant, l’industrie n’est pas sans défis. De la sensibilisation au segment à l’incitation des consommateurs à payer pour les livres audio, le secteur a des obstacles devant lui. Par exemple, bien que l’Inde soit l’un des plus grands pays à consommer des livres audio, les dépenses par habitant pour les livres en Inde par rapport aux autres pays sont faibles. Selon les parties prenantes de l’industrie, cela équivaut à un taux de combustion élevé pour les plates-formes. Tout en fonctionnant actuellement sur un modèle d’abonnement, Pocket FM prévoit de diversifier son modèle de revenus dans les années à venir. « Notre stratégie fondamentale consiste à nous concentrer sur la transformation des livres audio en une catégorie grand public en Inde. À long terme, nous avons l’intention d’avoir une stratégie de revenus multi-modèles qui inclura la monétisation des publicités ainsi que la monétisation des micro-paiements afin d’équilibrer notre taux d’utilisation », a déclaré Nayak.

