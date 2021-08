Croissance du segment beauté et soins personnels : sur une base solide pour sortir et peindre la ville en rouge

Avec l’économie unitaire relativement plus facile à réaliser et la plus grosse des marges brutes – encore mieux que dans la mode – l’espace BPC en ligne devrait croître à un rythme rapide grâce à une augmentation composée de 30 % des dépenses au cours des cinq prochaines années.

Même si les grands acteurs horizontaux comme Amazon, Flipkart, Tata Digital et Reliance continuent de dominer le paysage du commerce électronique en Inde, une multitude d’acteurs de niche créent leurs propres marchés ; parmi les segments qui prennent de l’ampleur se trouve la beauté et les soins personnels (BPC).

Avec l’économie unitaire relativement plus facile à réaliser et la plus grosse des marges brutes – encore mieux que dans la mode – l’espace BPC en ligne devrait croître à un rythme rapide grâce à une augmentation composée de 30 % des dépenses au cours des cinq prochaines années. De plus, la part des femmes qui travaillent augmente tandis que de plus en plus de femmes font leurs achats en ligne. Avec Nykaa sur le point d’atteindre les marchés boursiers, l’espace beauté en ligne est désormais sous les feux de la rampe. »

« Les produits de beauté ont des marges brutes très intéressantes. Les entreprises n’ont pas besoin de lever des fonds tous les six mois », explique Kaushik Mukherjee, co-fondateur et COO chez SUGAR Cosmetics. De plus, les remises sont plus faibles, variant entre 11,5 et 12,5% contre 20% chez Amazon.

Déjà Facebook et Instagram et bien sûr des données bon marché, encouragent davantage de consommateurs à acheter en ligne. Les femmes représentent désormais 44% des acheteurs en ligne, contre environ 10% il y a seulement quatre ans.

Skin Essentials livre aujourd’hui dans des régions telles que le Nagaland, le Manipur, Leh et le Ladakh et traite 10 000 commandes par mois. Le co-fondateur et PDG Raghav Sood affirme que certaines de ces régions manquent même de services de messagerie réguliers et que les livraisons sont effectuées par India Post. « Tout le monde sait comment faire des achats en ligne et les forfaits de données bon marché sont utiles », déclare Sood.

Le pouvoir d’achat est essentiel pour soutenir la croissance. Les analystes de HSBC estiment les dépenses totales en BPC à environ 15 milliards de dollars (Rs 1 lakh crore), soit environ 17% du panier total de détail et environ 5% hors épicerie. Celles-ci devraient augmenter de 13% au cours des cinq prochaines années, en raison de l’augmentation du revenu par habitant et de la part croissante du BPC dans ces dépenses.

De nombreux acteurs numériques établissent une présence hors ligne. Mukherjee, dont SUGAR Cosmetics compte 10 000 points de vente hors ligne, observe que si vous devez rivaliser avec les plus grandes marques de beauté, vous devez jouer sur l’ensemble du marché. L’entreprise qui enregistre généralement environ deux millions de visites client mensuelles sur son application et son site Web réalise environ 50 % de ses revenus à partir de canaux hors ligne. Mukherjee dit que si les ventes des comptoirs des centres commerciaux peuvent être incohérentes car elles dépendent de la fréquentation, le segment du commerce général a été rentable, contribuant à près de 30% des revenus hors ligne.

La marque de soins de la peau en ligne haut de gamme Skin Pots fait des incursions dans les villes de niveau un et deux. La marque qui propose des produits dans la fourchette de prix de 500 à 1 500 Rs a réussi à toucher près de 6 000 clients et livre 280 codes PIN. Le fondateur et PDG Anondeep Ganguly affirme que les marques en ligne permettent aux clients de consulter les avis et de recevoir des suggestions. « Les grandes marques de beauté n’avaient pas cette opportunité, elles ne cherchaient qu’à vendre leurs produits au détail. Les consommateurs veulent aller en ligne, lire les commentaires, puis acheter », explique Ganguly.

Darpan Sanghvi, fondateur et PDG de MyGlamm, qui a récemment levé 530 crores de roupies auprès d’investisseurs tels qu’Accel, Wipro et Amazon, dit qu’il n’a vu aucune baisse des ventes de rouge à lèvres pendant la pandémie. Sanghvi pense que les consommateurs faisaient probablement de petits achats comme des rouges à lèvres pour satisfaire leurs envies. Son entreprise fait des heures supplémentaires pour satisfaire ces désirs. MyGlamm s’est fixé un objectif ambitieux d’acquérir quatre millions de clients cette année grâce à de nouvelles catégories telles que le maquillage, la peau, les cheveux et les soins personnels. La société a acquis l’année dernière la plate-forme de contenu centrée sur les femmes POPXo dans le but d’élargir sa clientèle. Avant l’acquisition, MyGlamm acquérait environ 30 000 nouveaux clients par mois, mais cela représente maintenant 2,5 lakh.

