Croissance, empathie et authenticité: leçons de leadership tirées des élections au Bengale

Par Vishal Gupta,

Les résultats de l’élection d’État du Bengale occidental ont été surprenants et ont suscité un espoir pour beaucoup. Alors que le BJP avait envoyé presque tous ses principaux ministres, y compris leurs hauts dirigeants tels que le Premier ministre Narendra Modi, le ministre de l’Intérieur, Amit Shah et le ministre en chef de l’UP, Yogi Adityanath, pour faire campagne électorale, Trinamool avait son seul et unique grand leader de Mamata Bannerjee qui s’est dressé contre le BJP et ses dirigeants, et cela aussi avec une jambe blessée et faisant campagne sur un fauteuil roulant. Comment cela pourrait-il arriver? Cette victoire électorale est une histoire de contes de fées et nous fournit des leçons importantes sur le leadership, tant pour les organisations que pour la politique.

Croissance et collaboration versus politique identitaire: La première leçon que nous pouvons tirer de l’élection est que les idées de croissance et de développement sont des valeurs importantes pour l’humanité, les organisations et la société. Nos organisations et partis politiques doivent formuler des visions qui font de la croissance et du développement les pierres angulaires du progrès organisationnel (et sociétal). Une vision axée sur la croissance, le développement et la collaboration est inspirante et motivante.

À maintes reprises, il a été constaté que les valeurs de division et de haine sont faibles face aux idées de développement et de croissance. Alors que le BJP, à travers ses nombreux dirigeants et slogans, a également fait des promesses de croissance, il a également tenté de polariser la communauté électorale dans une mentalité «nous contre eux». La campagne haut-perchée du BJP était centrée sur beaucoup de choses, dont le noyau était une campagne aiguë mettant l’accent sur les slogans de Jai Shri Ram, des discussions sur la migration illégale, l’apaisement des musulmans et les escouades anti-Roméo. Malheureusement, le message du développement a été oublié dans les nombreuses autres choses qui ont été dites par les dirigeants du BJP pendant la campagne. Mamata Bannerjee, quant à elle, a promis la croissance et le développement pour tous dans le manifeste de son parti et a souligné que «nous vivons tous ensemble, mangeons ensemble et ensemble nous nous sauvons la vie les uns des autres». En fin de compte, le langage de la croissance et de la collaboration a pris le pas sur celui de l’identité et de la méfiance.

Les dirigeants (d’organisations et de partis politiques) doivent saisir l’élection du Bengale comme une occasion d’introspection et d’apprendre. Le langage de la croissance est inspirant tandis que le langage de la haine est négatif et déroutant pour le public. L’enquête post-sondage de Lokniti-CSDS montre que le BJP n’a pas réussi à conserver le soutien hindou qu’il avait obtenu lors des élections générales de 2019, et que de nombreux répondants (y compris des hindous) ont donné des réponses laïques à des questions sur des questions telles que la protection des droits des minorités. Les questions de développement et de moyens de subsistance peuvent être plus importantes pour les gens que celles des identités sociales.

Empathie et connexion: Une tendance courante qui peut être observée dans les élections que le BJP perd dans diverses élections d’État est que le parti ne parvient pas à projeter un candidat ministre en chef lorsqu’il se bat contre les élections d’État. D’un autre côté, en ce qui concerne les élections générales, les gens savent que le Premier ministre sera Narendra Modi. D’un autre côté, Trinamool avait un chef et tout le monde savait que Mamata Bannerjee serait le ministre en chef si le parti venait au pouvoir. Les gens ont besoin d’un visage avec lequel ils peuvent se connecter.

Chaque organisation a besoin de leaders capables de créer un lien avec leurs employés et de comprendre leurs points faibles. Pour ce faire, le leader doit être présent sur le terrain et doit communiquer directement avec la population. Dans le cas du BJP, les dirigeants se sont envolés de l’extérieur, ont organisé des rassemblements de masse et sont retournés dans leurs villes et États respectifs. Personne ne pouvait établir ce lien avec les gens. Les dirigeants locaux ont été masqués par les grands dirigeants qui ont été amenés par avion de diverses régions du pays.

Nos organisations (gouvernements et partis politiques compris) ont désespérément besoin de beaucoup plus de compréhension, d’empathie et d’attention. Des visites aériennes, une vague de rassemblements électoraux, des tournées de présentation peuvent produire de l’excitation mais pas se connecter. Pour former des liens, nous avons besoin de leaders capables de rester sur le terrain, de passer du temps avec les gens, d’apprendre et de comprendre ce que nos employés veulent, puis de travailler à leur développement. Les dirigeants locaux font ce travail le mieux.

Authenticité: L’authenticité est la valeur de faire ce que vous prêchez (prêchez par l’exemple) et de montrer l’exemple. La forme la plus puissante de communication est de montrer l’exemple. Aucun nombre de rallyes et de road shows ne peut réaliser ce que les actions peuvent réaliser. Alors que, d’une part, les dirigeants ont organisé des rassemblements massifs et des tournées de présentation dans des États liés aux élections où les gens se sont rassemblés en grand nombre, d’un autre côté, les mêmes dirigeants parlaient de suivre la distanciation sociale et les comportements appropriés au COVID à Delhi.

L’authenticité est la marque de véritables grands leaders. Ces dirigeants s’efforcent de suivre le chemin de la vérité et de l’équité lorsqu’ils traitent avec les autres. Lorsque les dirigeants ne font pas ce qu’ils disent, cela nuit à leur popularité, à la perception que les gens ont de leur personnalité ainsi qu’à leur honnêteté. L’un des problèmes auxquels la politique indienne est confrontée est l’absence flagrante d’authenticité dans la conduite de nos dirigeants. Il est ironique que si le BJP a accusé Trinamool de corruption et de violence, il a heureusement intronisé Trinamool ainsi que les dirigeants de gauche dans son giron. Voilà pour montrer l’exemple!

BJP serait d’accord avec la citation de Nelson Mandela, “après avoir gravi une grande colline, on constate seulement qu’il y a beaucoup plus de collines à gravir.” Le BJP a escaladé la grande colline (de l’arrivée au pouvoir) lors des élections générales de 2014, puis de nouveau lors des élections générales de 2019. Cependant, sa performance dans les petites collines (élections d’État) n’a été que médiocre (à quelques exceptions près comme UP et Assam). Espérons que les chefs de parti se rendront compte que la mise à l’échelle de ces sommets sera aussi difficile (sinon plus) que la mise à l’échelle du plus haut sommet.

Il est regrettable que les résultats des élections au Bengale aient donné lieu à des violences post-électorales. Mamata Bannerjee doit se rendre compte que sa victoire intervient dans le contexte d’un changement important dans la politique électorale du Bengale. Le BJP est apparu comme l’opposition claire du Bengale et la performance du parti, bien que inférieure aux attentes, n’est pas dénuée de sens. En tant que chef élu de l’État, la ministre en chef élue du Bengale doit maintenant tenir ses promesses électorales et rester fidèle aux valeurs de croissance, d’empathie et d’authenticité. Elle doit se rendre compte que le leadership est un processus continu et qu’il ne s’arrête jamais.

Gandhi ji a dit un jour, «ce que vous faites dit ce qui est le plus important pour vous. L’action exprime les priorités”. Nos organisations ont besoin de leaders capables d’agir sur les valeurs d’apprentissage et de croissance, d’empathie et d’authenticité afin de donner les bons exemples à leurs suiveurs.

(Vishal Gupta est professeur agrégé dans le domaine du comportement organisationnel à l’Institut indien de gestion d’Ahmedabad. Il est président du Centre Ashank Desai pour le leadership et le développement organisationnel de l’IIM Ahmedabad. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express en ligne.)

