Croissance en Inde : le SaaS et le cloud seront les principaux moteurs de croissance de Trend Micro

Vijendra Katiyar, Country Manager, Inde et Saarc, Trend Micro

La société de solutions de cybersécurité Trend Micro a récemment organisé sa conférence régionale virtuelle des partenaires, Partner Day 2021. L’événement a abordé une gamme de problèmes allant des nouveaux vecteurs d’attaque à l’augmentation de la vitesse DevOps, à la conformité complexe aux défis liés à un trop grand nombre d’outils de sécurité, etc. concentrer les stratégies pour l’année, pour s’articuler autour de Trend Micro Vision One Threat Defense Platform en tirant parti des capacités XDR avancées et de Cloud One Security Services Platform for Cloud Builders, qui est une plate-forme cloud native basée sur SaaS avec un ensemble complet de services de sécurité cloud. Il a mentionné que le logiciel en tant que service (SaaS) et le cloud sont devenus les principaux moteurs de croissance de ses activités en Inde.

En Inde, la société a connu une croissance significative dans ses secteurs verticaux d’entreprise et de gouvernement. En Inde, Trend Micro possède l’une des plus grandes équipes en matière de cybersécurité, au service des entreprises de différents secteurs verticaux. Vijendra Katiyar, country manager, India & Saarc, Trend Micro a déclaré : « Malgré la pandémie et son impact sur l’économie, l’Inde a été l’un des marchés à la croissance la plus rapide pour nous dans la région. Les clients recherchent des prestataires de services au-delà de la phase de déploiement pour s’assurer que les solutions fonctionnent correctement et sont bien surveillées. Trend Micro Vision One fournit une plate-forme aux partenaires pour tisser des services spécialisés afin d’augmenter la proposition de valeur.

Dans le cadre de la mise à jour du programme de partenariat, Trend Micro a partagé des informations détaillées sur sa dernière offre de programme « Partner Ninja » pour sa communauté de partenaires, avec un objectif à plusieurs volets qui comprend : développer des experts (Ninjas) au sein de la communauté de partenaires, faire le partenaires sélectionnés en tant que branche étendue de l’entreprise, et enfin, pour augmenter le nombre d’ingénieurs certifiés formés sur les produits Trend Micro. Tom Cheeran, directeur – Channel, India & Saarc, Trend Micro a déclaré : « Nous avons toujours été une entreprise axée sur les canaux et essayons de fournir toutes nos solutions via le canal. Notre « Partner Ninja » est un programme passionnant d’amélioration des compétences qui vise à renforcer et à équiper davantage notre communauté de chaînes. »

