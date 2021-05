Croissance énorme du transfert de valeur sur le marché des monnaies stables

16 avril 2020 06:30 & nbspUTC

16 avril 2020

16 avril 2020 à 06:30 & nbspUTC

Rajat Gaur

Récemment, Ethereum s’est installé à parité avec Bitcoin en ce qui concerne le transfert quotidien. Ces sources ont été confirmées par l’analyse de la blockchain et la plate-forme d’étude de marché Messari.

La valeur quotidienne qui est transférée numériquement pour une blockchain définit une valeur totale des actifs transférés vers la blockchain le jour précédent. Dans ce cas d’Ethereum, les informations se composent de l’éther (ETH) et de tous les jetons stablecoin ERC-20 tracés par les développeurs de Messari. La valeur totale de la valeur quotidienne indique que la blockchain est largement utilisée et qu’une valeur faible devrait reconnaître une blockchain stagnante ou impopulaire.

Au cours de l’année précédente, Ethereum a vu de près le coût de la valeur augmenter et passer de 0,3 milliard de dollars par jour en avril 2019 à plus de 1,5 milliard de dollars par jour en avril 2020. De plus, Bitcoin a suivi de près la croissance de la valeur quotidienne dans une moindre mesure que Ethereum.

En raison de cette croissance énorme, la hausse massive est observée dans l’utilisation de la monnaie stable. Entre janvier et mars 2020, de nouveaux problèmes de pièces stables ont augmenté de plus de 8 milliards de dollars en volume, ce qui est également inférieur à celui émis tout au long de 2019. De plus, les pièces stables ont représenté plus de 80% de la valeur quotidienne des transferts sur Ethereum, depuis trois des quatre principales pièces stables telles que USD Coin, Tether et TrueUSD. Ceux-ci sont émis sur Ethereum.

L’année précédente, Ethereum a dépassé Omni en tant que plate-forme principale pour Tether et a récupéré le terrain perdu contre Tron (TRX) au tout premier trimestre de 2020. La plate-forme Ethereum a été cohérente tout au long de la période et s’est auto-établie en tant que plaque tournante pour un gros transfert. Lorsque les analystes ont révélé la moyenne, ils ont déterminé un transfert de monnaie stable avec le double de la moyenne du transfert Bitcoin.

Avec les tendances à la hausse, les pièces stables sont maintenant collées sur la piste pour maintenir la croissance constante du même projet l’année précédente. 2020 devrait être la première année où Tether dépasse la capitalisation boursière d’Ethereum.