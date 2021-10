Croissance et durabilité : les catastrophes du Kerala et de l’Uttarakhand témoignent de leur échec

Le rapport de Madhav Gadgil sur la conservation des Ghâts occidentaux soumis au Centre en 2011 est évoqué presque chaque année en lien avec la catastrophe liée aux pluies au Kerala.

Le changement climatique est, sans aucun doute, à l’origine des ravages causés par la pluie que le Kerala et l’Uttarakhand connaissent. Les fortes pluies seraient certainement qualifiées d’événements météorologiques extrêmes, et 14 des 16 études publiées dans le dernier Explaining Extreme Events from Climate Perspective – un supplément spécial du Bulletin de l’American Meteorological Society – rejettent la responsabilité de l’événement météorologique extrême qu’ils ont examiné. aux portes du changement climatique anthropique. Cependant, la dévastation dans les deux États ne peut pas être imputée au seul changement climatique ; cela a beaucoup à voir avec le développement qui exacerbe les risques du changement climatique.

Le rapport de Madhav Gadgil sur la conservation des Ghâts occidentaux soumis au Centre en 2011 est évoqué presque chaque année en lien avec la catastrophe liée aux pluies au Kerala. Il avait appelé à désigner l’ensemble des Ghâts comme écosensibles, avec un classement de sensibilité à trois niveaux interdisant toute activité de développement dans les zones les plus sensibles. Cela aurait dû servir d’avertissement précoce, mais la classe politique (et pas seulement au Kerala) a trouvé cela désagréable. Le comité K Kasturirangan que le Centre a mis en place pour succéder à Gadgil après que les six États parties prenantes ont rejeté les recommandations de ce dernier a fait des recommandations plus libérales. Mais, finalement, seulement 9 993 km2 de la superficie totale du Kerala ont été déclarés écologiquement sensibles, soit 3 115 km2 de moins que même la recommandation de Kasturirangan.

Après la catastrophe de 2018, beaucoup de choses ont changé dans l’approche de l’État, et pas beaucoup. Le gouvernement de l’État s’est montré proactif en soutenant la construction résistante aux inondations dans les quartiers vulnérables dans le cadre de sa mission de vie, en s’inspirant des enseignements tirés de Room for the River aux Pays-Bas. Dans le même temps, l’État a décidé en 2019 d’aller de l’avant avec le corridor ferroviaire à semi-grande vitesse malgré les conséquences environnementales et écologiques potentiellement graves signalées. L’État devra acquérir 1 383 hectares à travers des écosystèmes fragiles tels que les zones humides, les forêts, les marigots, etc, pour le projet ; certains experts ont même appelé cela une base pour de futures catastrophes. Les autorités étatiques et locales n’ont pas non plus pu contrôler la monoculture sur les collines dégradant la couche arable des versants et les constructions qui laissent la topographie plus faible qu’auparavant.

Les mêmes coupables sont à blâmer dans l’Uttarakhand – le développement et d’autres activités économiques dans la région sans trop penser aux vulnérabilités de l’écologie et de la topographie. Les projets d’énergie Hydel, l’empiètement des ruisseaux, des glaciers, etc., pour la construction, les routes, etc., ont tous explosé. Et ce ne sont pas seulement les gouvernements étatiques et locaux qui se comportent de manière assez myope. Le barrage polyvalent de Lakhwar (dans l’Uttarakhand) qui avait été mis à l’écart en 1992 a récemment reçu une approbation clé du Centre, malgré les objections des experts. Via un affidavit devant la Cour suprême, le Centre a également facilité le déroulement des travaux dans sept projets d’électricité hydraulique dans l’Uttarakhand, malgré les critiques d’experts dans tous les domaines, de la politique de l’eau à l’écologie. Le changement climatique en tant que malaise peut être général, mais les points douloureux sont tous locaux – les États et le Centre doivent le comprendre et agir non seulement pour contenir les dommages, mais aussi pour renforcer la résilience. L’impératif de développement face aux pressions démographiques ne peut être écarté, mais peut certainement être mis en balance avec les besoins de l’écologie et de la géographie.

