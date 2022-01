Croissance exponentielle des cas de Covid, tirée par Omicron : ministère de la Santé

L’accélération du nombre de cas est plus forte que jamais, mais les taux d’hospitalisation sont relativement plus faibles, a déclaré Paul. Cependant, ils surveillent de près les données. L’hospitalisation moyenne dans le pays au cours de la deuxième vague était de 20 %.

Le pays connaît une croissance exponentielle des cas de Covid-19, tirée par la variante Omicron. Le ministère de la Santé de l’Union a reconnu mercredi qu’il s’agissait d’une première indication d’une augmentation des cas à travers le pays.

Le nombre de cas a été multiplié par 6,3 en huit jours, ont déclaré les responsables de la santé, tandis que la positivité des cas a fortement augmenté, passant de 0,79% le 29 décembre à 5,03% mercredi. Les cas actifs sont passés à 2,14 lakh mercredi, avec 58 097 nouveaux cas.

L’Inde a détecté 2 135 cas Omicron avec 1 305 cas actifs jusqu’à mercredi matin. Le premier décès d’un patient infecté par Omicron dans le pays a été signalé au Rajasthan.

VK Paul, membre de la santé, Niti Aayog, et chef du groupe de travail Covid a déclaré que le pays est confronté à une augmentation exponentielle des cas, en grande partie due à Omicron.

Différentes régions du pays connaîtront une augmentation à différentes étapes, a-t-il déclaré. Si les cas augmentent, le risque pour les personnes âgées et celles présentant des comorbidités augmentera également, ce qui augmentera la pression sur les lits d’hôpitaux, a-t-il averti. Il a exhorté les gens à ne pas être complaisants. « Ne le prenez pas pour acquis. Le système de santé peut être submergé », a déclaré Paul.

Il y a eu une forte propagation de l’infection au Maharashtra, au Bengale occidental, au Kerala, à Delhi, au Karnataka et au Tamil Nadu, les six États représentant environ 70 % des cas actifs. Il y a 156 districts avec un taux de positivité hebdomadaire des cas supérieur à 2,5%.

La variante Omicron s’est maintenant propagée dans 139 pays, avec 4,7 lakh cas et 108 décès confirmés signalés. Le nombre d’hospitalisations de cas infectés par Omicron a été inférieur à celui de la variante Detla à travers le monde. Mais il n’est pas possible d’extrapoler ces données à la population indienne, a déclaré Paul.

