Tout compte fait, le rêve « numérique » est impressionnant, mais pour qu’il atteigne son potentiel, l’économie « physique » doit croître en tandem.

Par Pranjul Bhandari, Aayushi Chaudhary & Priya Mehrishi

L’offre et la demande de capital-risque dans les start-up indiennes ont augmenté. Le monde regorge de liquidités alors que les banques centrales se sont intensifiées pour soutenir la croissance. Il y a un appétit pour investir de l’argent dans des entreprises en croissance. Les financements en capital-risque ont fortement augmenté au niveau mondial.

Des règles plus strictes concernant les sociétés Internet dans certains autres pays pourraient potentiellement diriger davantage de fonds vers l’Inde.

De nouvelles entreprises indiennes ont germé à un rythme rapide, principalement dans l’économie numérique. Au fur et à mesure de leur croissance, ces entreprises ont demandé des fonds à divers niveaux. Les entrées d’IDE, de FII, de VC et de PE sont toutes en hausse. Une ventilation des flux d’IDE entre « numérique » et « physique » montre qu’environ 50 % se dirigent vers le numérique, contre 40 % il y a cinq ans et 20 % il y a dix ans. Entre 2015 et 2020, 60 milliards de dollars canadiens ont été investis dans les start-ups technologiques indiennes, et ce nombre devrait augmenter de 20 milliards de dollars en 2021.

Ces start-ups numériques sont susceptibles de profiter à l’économie de plusieurs manières, de la culture à l’emploi. Nous testons ensuite l’impact sur l’emploi de manière économétrique. Nous constatons que la croissance des salaires réels et les taux d’intérêt réels ont plutôt bien expliqué les modes de consommation de l’Inde dans le passé. Mais au fil du temps, une variable supplémentaire qui capte l’essor du commerce électronique gagne en importance. Nous constatons que le ratio achats en ligne/consommation totale, un indicateur de la pénétration du commerce électronique, est en hausse.

Nous combinons ce ratio avec la croissance du PIB réel, pour arriver à une mesure combinée, qui nous aide à déterminer si la combinaison d’une plus grande commodité des achats en ligne et de perspectives de revenus dynamiques augmente effectivement la consommation totale dans l’économie. Toutes les variables sont significatives et de bon signe. Notre modèle suggère que le commerce électronique peut en fait augmenter la consommation globale.

Une tarte à consommation plus élevée nécessitera plus de personnes pour l’entretenir. Nous avions précédemment signalé que le commerce électronique entraînerait une augmentation des emplois dans les domaines de la logistique et de la livraison, du service client, de l’informatique et de la gestion. Certes, plusieurs magasins physiques pourraient fermer. Nous avons soigneusement modélisé cela pour constater que, sur le net, le commerce électronique créerait des emplois. Les estimations du statu quo suggèrent que l’Inde pourrait manquer de 24 millions d’emplois au cours de la prochaine décennie. Le commerce électronique pourrait combler la moitié de cette lacune.

Nous pensons que ces entreprises du nouvel âge feront également des dépenses d’investissement. La formation brute de capital fixe peut être décomposée en investissements corporels et incorporels. Le premier comprend principalement les logements et les structures et les machines et équipements. Cette dernière comprend la Propriété Intellectuelle. Les entreprises du nouvel âge pourraient contribuer un peu à chacune de ces catégories, directement ou indirectement.

Les entreprises numériques pourraient augmenter la croissance du PIB de l’Inde. Ici, nous tentons de quantifier certains des gains de croissance. Nous limitons notre analyse au secteur du commerce électronique, pour lequel nous avons un modèle viable. La pénétration du commerce électronique en Inde a dix ans de retard sur celle de la Chine. Nous supposons que l’Inde peut combler la moitié de l’écart avec la Chine en une décennie. À mesure que le gâteau de la consommation augmente, la croissance du PIB augmentera également. Cependant, il reste une complication à résoudre. L’essor rapide du commerce électronique au cours de la dernière décennie a coïncidé avec une forte augmentation de la croissance du crédit personnel. Après s’être brûlé les mains avec des créances douteuses liées au crédit industriel, les banques se sont tournées vers le marché encore restreint des prêts personnels. Notre régression peut ne pas être en mesure de dissocier l’impact de la croissance croissante du crédit personnel de la variable de commodité du commerce électronique. Nous devrons le compenser séparément.

À l’aide de notre estimation du multiplicateur de croissance du crédit, nous soustrayons l’impact sur la croissance d’une croissance plus durable du crédit personnel au cours de la prochaine décennie. Ce qui nous reste, c’est notre estimation précise de l’impact du commerce électronique sur la croissance.

Nous constatons qu’au cours de la prochaine décennie, si (a) l’Inde peut combler la moitié de l’écart de pénétration du commerce électronique qu’elle a avec la Chine, et (b) les banques continuent de financer une partie de la croissance de la consommation mais de manière plus durable tandis que (c ) les perspectives de croissance et de revenus restent bonnes, la pénétration croissante du commerce électronique pourrait ajouter 0,25 ppt par an à la croissance du PIB de l’Inde.

Mettons cela en contexte. Nous avons eu cette croissance potentielle post-pandémique arrimée à probablement tomber de 6 % à 5 %. L’essor du commerce électronique, calculons-nous, peut compenser un quart de la baisse.

Où la croissance apparaîtra-t-elle? Un cadre de fonction de production Cobb-Douglas montre que la croissance est tirée par le travail, le capital et la PTF. Nous pensons que les entreprises numériques de la nouvelle ère auront le plus d’impact sur la PTF, via des processus d’amélioration de l’efficacité, suivis des investissements, puis de la main-d’œuvre.

Mais les limites de l’économie « physique » ne peuvent être ignorées. L’économie numérique et l’économie physique vont se nourrir l’une de l’autre. Au fil du temps, l’économie « numérique » profitera à l’économie « physique » d’innombrables manières. Mais l’économie numérique sera également un grand utilisateur de l’économie physique, en particulier des infrastructures et de la fabrication.

Les entreprises du nouvel âge seront de grands utilisateurs des routes, des ports, des voies ferrées et d’autres infrastructures de l’Inde. Il est vrai que ces entreprises feront une partie de leurs propres dépenses d’investissement, par exemple dans les entrepôts et les centres de données. Mais ils seront aussi de gros utilisateurs des dépenses d’investissement qu’ils ne font pas. En outre, ils seront également des intermédiaires dans le commerce intérieur des biens que l’économie physique fabrique. Et c’est là que résident les contraintes. Le taux d’investissement de l’Inde a chuté au cours de la dernière décennie. Les investissements publics, qui dirigent la construction d’infrastructures dans l’économie, ont stagné, alors même que les investissements privés, qui utilisent l’infrastructure, ont augmenté. L’infrastructure « physique » doit évoluer parallèlement à l’économie « numérique », pour lui permettre d’atteindre son plein potentiel.

De même, des secteurs comme le commerce électronique vendent les produits fabriqués dans l’économie « physique ». Si le gâteau de la consommation augmente, mais que le secteur manufacturier indien ne suit pas et que l’économie numérique repose sur des biens importés, cela pourrait nuire aux finances extérieures de l’Inde et devenir insoutenable. Même si les entrées globales d’IDE ont grimpé en flèche, la hausse s’est limitée à l’économie « numérique ». L’IDE dans l’économie « physique » a été lent à de faibles niveaux. Tout compte fait, le rêve « numérique » est impressionnant, mais pour qu’il atteigne son potentiel, l’économie « physique » doit croître en tandem.

Extraits édités du rapport Economics India de HSBC Global Research, daté du 08 septembre

Respectivement, économiste en chef (Inde), économiste et associé,

HSBC Securities and Capital Markets (Inde) Private Limited

