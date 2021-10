Croissance généralisée : Reliance Industries bat les estimations, le bénéfice net augmente de 43 %

La performance de la société a été tirée par une croissance soutenue de Jio et une forte reprise dans le commerce de détail et les activités de transformation du pétrole en produits chimiques (O2C).

Reliance Industries (RIL) a enregistré une croissance généralisée dans ses activités traditionnelles et nouvelles au cours du trimestre juillet-septembre, dépassant les estimations. Les ventes nettes de la société ont augmenté de 50,7% en glissement annuel pour atteindre Rs 167 611 crore, tandis que le bénéfice net a augmenté de 43% pour atteindre Rs 13 680 crore.

Séquentiellement également, RIL a signalé une augmentation de 20 % de ses revenus et une croissance de 11,5 % de son bénéfice net, ce qui indique une nette amélioration dans toutes les entreprises.

La performance de la société a été tirée par une croissance soutenue de Jio et une forte reprise dans le commerce de détail et les activités de transformation du pétrole en produits chimiques (O2C). Les revenus de Reliance Retail ont augmenté de 10,5% pour atteindre 45 450 crores de roupies, tandis que l’activité O2C principale de la société est également de retour sur la bonne voie. Des prix et des volumes de pétrole plus élevés ont aidé la société à enregistrer une croissance robuste plus élevée du segment O2C.

Mukesh Ambani, président et directeur général de RIL, a déclaré : « Alors que la pandémie recule, je suis heureux que Reliance ait affiché une solide performance au 2T FY22. Cela démontre les forces inhérentes à nos activités et la solide reprise des économies indienne et mondiale. Toutes nos activités reflètent une croissance par rapport aux niveaux d’avant Covid. »

Les revenus sectoriels d’O2C ont augmenté de 58,1% à Rs 120 475 crore au cours du trimestre de septembre, tandis que le bénéfice d’exploitation a augmenté de 44% en glissement annuel à Rs 12 720 crore. La demande de produits de raffinage est en augmentation alors que les infections à Covid-19 diminuent dans le monde. La demande intérieure d’essence a augmenté de 6% et est désormais supérieure au niveau d’avant Covid au T2FY22, en raison d’une augmentation de la préférence pour la mobilité personnelle. Les marges de raffinage se sont établies en moyenne à 9,7 $/b au cours du trimestre. Au cours du trimestre comparable de l’année dernière, les marges brutes de raffinage s’élevaient à 2,9 $/b.

Dans le secteur pétrochimique de RIL, la demande de polymères a dépassé les niveaux d’avant la pandémie en raison d’une demande plus élevée des industries du commerce électronique, de la santé et de l’hygiène et de l’emballage. La demande globale de polymères a augmenté de 14 % en glissement trimestriel et de 7 % en glissement annuel au cours du T2FY22. Tant séquentiellement qu’annuellement, les marges de PE sur le naphta se sont affaiblies de 11 % au milieu des prix fermes du naphta.

