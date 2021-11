Croissance lente : aucun signe clair de reprise industrielle

Alors que le ministère des Finances dans un récent rapport a vu des perspectives de reprise du cycle d’investissement, cela n’a pas été corroboré par les dernières données sur la production industrielle ; la production de biens d’équipement n’a augmenté que marginalement en septembre.

L’inflation des prix de détail a grimpé à 4,48% en octobre contre un creux de six mois à 4,35% en septembre, mais est restée dans la fourchette cible de la banque centrale (2-6%) pour un quatrième mois consécutif, selon les données officielles publiées vendredi.

La croissance de l’indice de la production industrielle (IIP) a ralenti à 3,1 % en septembre contre 12 % le mois précédent, l’impact de la base basse s’étant atténué. Mais l’IIP s’est toujours avéré supérieur de 5,7% au niveau d’avant la pandémie (septembre 2019), suggérant que l’activité industrielle pourrait progressivement revenir à la normale, bien qu’une reprise soutenue soit encore loin.

La hausse de l’inflation en octobre, bien que marginale, est restée généralisée et a indiqué une reprise de la demande avant la haute saison des festivals, ce qui a peut-être permis aux producteurs de certains secteurs de répercuter la poussée des coûts des intrants. Cependant, étant donné la récente réduction des taxes sur les carburants par le Centre et environ deux douzaines d’États, la pression inflationniste devrait baisser en novembre. Cela allégera la pression sur la banque centrale pour toute normalisation anticipée de la liquidité (lors de la réunion de décembre), et sa position accommodante pourrait se poursuivre plus longtemps malgré les vents contraires externes.

Les prix mondiaux des matières premières, en particulier du pétrole, sont à la hausse et la Réserve fédérale américaine a signalé son intention de commencer à réduire son assouplissement quantitatif de 120 milliards de dollars par mois plus tard cette année. Il est intéressant de noter que l’inflation américaine a atteint un sommet en 31 ans de 6,2 % (beaucoup plus élevé que celui de l’Inde) en octobre, reflétant la hausse des prix mondiaux des matières premières, les pénuries persistantes d’approvisionnement et la forte demande des consommateurs.

L’inflation des produits alimentaires, qui représentent environ la moitié du panier d’inflation, a augmenté un peu à 0,85% en octobre contre 0,68% en septembre, mais l’inflation des carburants et l’inflation légère sont restées élevées à 14,35%, contre 13,63% le mois précédent. . L’inflation sous-jacente est restée stable à 5,8% en octobre, contre 5,6% le mois précédent. La réduction des droits d’accise de 5 Rs le litre sur l’essence et de 10 Rs sur le diesel par le Centre et la réduction des taxes sur la valeur ajoutée par de nombreux États en novembre pèseront probablement sur la pression indirecte sur les prix (dans les transports, etc.) émanant du carburant.

Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré que l’économie n’avait pas encore atteint le niveau où le soutien en liquidités pourrait être annulé par la Reserve Bank of India (RBI). Bien entendu, tout en conservant le taux repo le mois dernier, la RBI a relevé ses prévisions d’inflation.

La production de biens d’équipement n’a progressé que de 1,6% en septembre contre 19,9% le mois précédent. La production de biens de consommation a même reculé devant Diwali. Alors que la production de biens de consommation durables s’est contractée de 2 %, les non-durables ont chuté de 0,5 %.

Hormis l’exploitation minière, qui a progressé de 8,6 % en septembre, la croissance du secteur manufacturier et de l’électricité est restée inférieure aux attentes à 2,7 % et 0,9 %, respectivement. Les restes lourds semblent avoir eu un impact négatif sur l’industrie tandis que la pénurie de côtelettes a frappé les unités automobiles.

Aditi Nayar, économiste en chef à l’Icra, a déclaré que l’impact direct de la réduction des accises centrales sur le carburant sur l’inflation de l’IPC de novembre pourrait être d’environ 30 à 35 points de base, avec un impact un peu plus faible des diverses réductions de TVA par les États.

« Alors que l’effet de base s’estompe et que les pressions liées au charbon, aux métaux et aux coûts logistiques se manifestent, nous nous attendons à ce que l’inflation de l’IPC revienne dans une fourchette inconfortable de 5,0 % à 6,0 % en décembre-mars de cet exercice », Nayar mentionné.

DK Pant, économiste en chef chez India Ratings, a déclaré que les biens de consommation durables et non durables ont enregistré une croissance négative en septembre par rapport à l’année précédente. « Cela montre que malgré le début de la saison des festivals, la production industrielle est restée modérée », a-t-il déclaré. Cependant, cela semble être en contraste avec les chiffres récents des ventes au détail rapportés dans les médias.