Croissance modérée, pas inflation, le vrai souci

Un bond des dépenses publiques, financé par une hausse des impôts sur les sociétés, pourrait être utile, mais, en son absence, l’économie doit se contenter de liquidités et de taux d’intérêt bas.

L’inflation des prix de détail en juin, à 6,3 % en GA, était plus ou moins au même niveau qu’en mai, bien au-dessus des niveaux de confort. Plus inquiétant, cependant, est la chute brutale de la dynamique séquentielle de la production manufacturière ; elle a peut-être été moins sévère que celle qui a suivi la première vague, mais ce n’est pas une consolation compte tenu de l’ampleur de cette première chute. En effet, l’économie se remet à peine, et pour cette raison, la Reserve Bank of India (RBI) devra freiner tout retrait de ses politiques de liquidité accommodantes, peut-être jusqu’à la fin de 2021. Quant à l’augmentation des taux directeurs, ce n’est pas le cas. probablement maintenant jusqu’à la mi-2022.

Se retirer d’une politique dans laquelle les liquidités sont abondantes et les taux d’intérêt modérés avant que la reprise ne soit fermement ancrée pourrait être préjudiciable à l’économie, d’autant plus que le gouvernement ne devrait pas dépenser au-delà des niveaux prévus. Au contraire, elle pourrait réduire certaines dépenses pour tenter de maîtriser le fisc à des niveaux proches des objectifs.

Les prix des denrées alimentaires semblent se stabiliser ; corrigée de l’effet de base, l’inflation alimentaire s’est modérée en juin. Cependant, comme l’a souligné l’économiste de HSBC Pranjul Bhandari, la dynamique est restée élevée à 7,9% en glissement trimestriel (désaisonnalisé et annualisé). Il n’y a pas lieu de s’inquiéter, mais la mousson doit reprendre son élan et le quantum et la dispersion des pluies en juillet sont critiques ; sinon, la trajectoire des prix alimentaires pourrait changer.

La moins bonne nouvelle est que l’inflation sous-jacente au détail reste élevée, à près de 6 % en GA ; pas du tout surprenant, étant donné les prix élevés de la plupart des matières premières, en particulier du pétrole brut. Séquentiellement, l’inflation sous-jacente est restée pratiquement stable après un pic désagréable le mois dernier, ce qui est encourageant, et les économistes pensent qu’elle pourrait rester dans la région de 5,5% pour le reste de l’année. Par conséquent, l’inflation de l’IPC devrait rester à environ 6% à court terme, mais pourrait baisser à 5,5% ou même plus bas d’ici mars 2022.

Certes, plusieurs facteurs joueront leur rôle dans la détermination de l’évolution des prix au cours des prochains mois. Dans un premier temps, la modération des prix alimentaires mondiaux devrait se poursuivre et les prix du pétrole brut devraient également plafonner à ces niveaux. Chez nous, les perturbations du côté de l’offre doivent être entièrement résolues ; c’est important car la seconde moitié de l’année pourrait voir une hausse des prix des biens et aussi des services tirée par la demande. Les entreprises qui n’ont jusqu’à présent pas été en mesure de répercuter le coût plus élevé des intrants peuvent choisir de le faire une fois que la demande commencera à se redresser.

Au total, l’inflation est aujourd’hui bien moins préoccupante que la croissance, qui reste modérée. La plupart des indicateurs à haute fréquence, qu’il s’agisse des ventes au détail d’automobiles, de l’indice PMI des biens et services ou de la croissance des prêts, restent faibles. La production des usines s’est fortement contractée en mai, de près de 11 % en glissement mensuel, après cinq mois de croissance. Les données de mai pourraient ne pas être le meilleur critère puisqu’elles ont vu le pic des blocages de la deuxième vague à travers le pays. Mais la grave contraction observée à la fois dans les biens de consommation durables et les produits de base – la production de biens durables est tombée à 28% en dessous des niveaux d’avant la pandémie – est une préoccupation. Un bond des dépenses publiques, financé par une hausse des impôts sur les sociétés, pourrait être utile, mais, en son absence, l’économie doit se contenter de liquidités et de taux d’intérêt bas.

