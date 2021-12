Croissance numérique : le spectre au juste prix aidera les opérateurs de télécommunications, déclare le PDG de Vodafone Idea

« Des mesures initiales ont été prises pour corriger cela, mais il reste encore beaucoup à faire pour fournir des services de qualité aux clients », a-t-il déclaré.

Rendre un spectre adéquat disponible à un prix raisonnable avec des conditions de paiement faciles, une rationalisation des taxes et des prélèvements et une réduction du fardeau des litiges hérités rendrait l’industrie des télécommunications viable à long terme, a déclaré jeudi le PDG et directeur général de Vodafone Idea, Ravinder Takkar.

S’exprimant lors de l’India Mobile Congress, Takkar a déclaré : « En regardant la décennie à venir, il est nécessaire de rendre l’industrie durable à long terme, pour répondre efficacement aux besoins numériques de 1,3 milliard d’Indiens et de millions de petites, moyennes et grandes entreprises. . Vers cet avenir, quelques mesures supplémentaires prises rapidement permettront d’atteindre cet objectif.

Il a déclaré que selon l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (Trai), des investissements d’un montant de 60 à 70 milliards de dollars sont nécessaires pour la 5G en Inde et que, par conséquent, les problèmes liés à la disponibilité du spectre, à la tarification appropriée et aux conditions de paiement faciles doivent être résolus. en priorité.

« Les acteurs de l’industrie parlent de rendre un spectre adéquat disponible à des prix raisonnables et des conditions de paiement faciles, deuxièmement, rationaliser les taxes et les prélèvements conformément aux recommandations du NDCP 2018 et troisièmement, réduire le lourd fardeau de tous les litiges hérités du secteur », a déclaré Takkar. . Il a ajouté qu’une fois cet objectif atteint, il appartiendrait aux acteurs de l’industrie d’améliorer le revenu moyen par utilisateur (Arpu), par rapport aux niveaux actuellement extrêmement bas. « Des mesures initiales ont été prises pour corriger cela, mais il reste encore beaucoup à faire pour fournir des services de qualité aux clients », a-t-il déclaré.

Les trois opérateurs mobiles privés ont récemment augmenté leurs tarifs prépayés de 20 à 25 % afin de renforcer leur Arpus. Takkar avait déclaré en septembre que la société ne serait pas une exception en termes d’augmentation des tarifs, mais qu’elle n’hésiterait pas non plus à faire le premier pas lorsque le moment sera venu. «Je suis convaincu que les prix commenceront à s’améliorer, espérons-le dans les semaines et les mois à venir. L’Arpu moyen de l’industrie est aujourd’hui d’environ 130. Il y a cinq ans, en 2016, c’était plus de 200. Donc, la chose la plus importante est que nous devons d’abord ramener l’Arpu à `200 et éventuellement à `300 », avait-il déclaré après l’annonce du paquet de relance des télécommunications.

Takkar a remercié le gouvernement pour les réformes des télécommunications annoncées en septembre, qui ont soulagé les flux de trésorerie des opérateurs, en particulier Vodafone Idea. « Notre objectif est maintenant de connecter 400 à 500 Indiens non connectés numériquement pour se connecter au monde numérique », a-t-il ajouté.

S’exprimant à cette occasion, Sanjay Mashruwala, directeur général de Reliance Jio Infocomm, a déclaré : « Impact of Jio a assuré que pour l’Inde, les services de base d’Internet mobile sont disponibles à des tarifs abordables. L’agriculture est une autre industrie où la 5G peut donner accès à des outils et applications avancés, mais ceux-ci doivent être adaptés à la politique spécifique de l’Inde, à savoir le climat, la logistique et les normes économiques.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.