Croissance ou valeur? | InvestorPlace

Alors que le pays s’approche d’une réouverture économique complète, les investisseurs continuent de se débattre avec l’une des questions les plus urgentes du marché actuel …

Y a-t-il plus de douleur à venir pour les actions de croissance, ce qui signifie qu’il est sage de passer à des actions de valeur?

Passons directement à l’investisseur légendaire, Louis Navellier, pour son interprétation.

Extrait de la mise à jour de Louis ‘Growth Investor vendredi dernier:

Les actions de croissance ont continué de baisser avec le marché en général, et les actions de valeur cycliques ont pris leur envol. La divergence vous a peut-être amené à remettre en question notre stratégie de croissance ou même à envisager de suivre la foule «vendre en mai et partir» cette année. En fait, on m’a souvent demandé si nous devions récupérer des actions de valeur ou sortir plus de positions avant les mois cahoteux de l’été. Ma réponse simple aux deux questions: Non.

Je dois souligner que Louis n’est pas anti-valeur. Il y a certainement des profits à faire dans les actions de valeur traditionnelles qui ont été battues pendant les verrouillages. Mais une telle valeur aurait besoin de fournir aux investisseurs autre chose…

Retour à Louis:

Si une action de valeur a une croissance des bénéfices accélérée, j’envisagerai de l’ajouter aux listes d’achat. J’achèterai même certaines des actions cycliques si elles ont une croissance forte et durable des bénéfices. Mais je ne veux pas acheter de valeur pour la valeur. Je ne veux pas non plus acheter un secteur pour le bien du secteur. Nous voulons détenir les meilleures actions, ce qui signifie que je ne recommanderai que des actions dont les bénéfices et les ventes s’accélèrent, ainsi que des prévisions positives.

Si vous êtes un lecteur récent du Digest et que vous remarquez l’accent mis par Louis sur les bénéfices et les ventes, c’est parce que Louis est un investisseur quantitatif. Cela signifie qu’il s’appuie sur des chiffres froids et impartiaux – et non sur des émotions ou des instincts – pour déterminer ses décisions d’investissement.

Les paramètres analysés par Louis ont tendance à se réduire à une caractéristique fondamentale: la force des bénéfices quantifiables.

Après tout, si une entreprise augmente régulièrement et de manière organique son chiffre d’affaires, le cours de l’action augmentera.

Revenant à la question qui se pose aux investisseurs sur la croissance par rapport à la valeur, le grand avantage du marché actuel est que Louis trouve des bénéfices solides dans de nombreux endroits, de sorte que les investisseurs n’ont pas à choisir un camp.

*** Nous profitons d’un marché «Ayez votre gâteau et mangez-le aussi» pour un groupe restreint d’actions

Lorsque vous vous concentrez sur la force des bénéfices quantifiables, vous n’avez pas à choisir entre la croissance et la valeur. Vous trouvez simplement la force des revenus partout où elle existe.

Retour à Louis:

La réalité est que nous sommes dans un environnement rare où nous pouvons «avoir notre gâteau et le manger aussi» avec des actions à dividendes. En d’autres termes, nous pouvons avoir un rendement de dividende décent avec une forte croissance des bénéfices et des ventes. Laisse moi te donner un exemple… Il y a Société cible (TGT), qui a augmenté de plus de 6% (dernière) la semaine après son superbe rapport sur les résultats du premier trimestre. Le géant de la vente au détail a enregistré une croissance des bénéfices de 525,4% d’une année à l’autre et une croissance de 23,4% des revenus d’une année à l’autre. Target a également écrasé les estimations de bénéfices de 64%, ce qui a incité la communauté des analystes à augmenter de 15% les estimations du deuxième trimestre au cours de la seule semaine dernière. Target a également récompensé les actionnaires en versant un dividende pendant 164 trimestres consécutifs. L’action a actuellement un rendement de dividende de 1,2%.

Le graphique de Target est vraiment impressionnant. Bien que ses pertes aient été comparables à celles du S&P lors du crash pandémique, son rallye qui a suivi a facilement surperformé.

Ci-dessous, vous pouvez voir Target en hausse de 82% par rapport aux gains de 30% du S&P depuis le 1er janvier 2020. C’est une surperformance de près de 175%.

De plus, comme Louis l’a souligné, les investisseurs profitent de «l’argent de la boîte aux lettres» à hauteur de 1,2% alors qu’ils détiennent leurs actions.

De retour à Louis avec son large discours pour les investisseurs aujourd’hui:

L’essentiel: les actions de croissance de dividendes sont les actions les plus sûres à l’heure actuelle. Oui, le marché boursier va rester cahoteux à court terme, d’autant plus que nous entrons dans les mois d’été. Mais, tant que vous avez de bons fondamentaux comme ceux que nous avons dans nos listes d’achat Elite Dividend Payers et High-Growth Investments, nous pouvons surmonter les cahots ensemble.

*** Pendant ce temps, nos experts techniques, John Jagerson et Wade Hansen, lorgnent sur une autre entreprise offrant de la valeur et de la croissance

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, John et Wade sont les analystes derrière Strategic Trader. Ce service de trading de premier ordre combine des options, une analyse technique et fondamentale approfondie et l’historique du marché pour négocier les marchés, qu’ils soient à la hausse, à la baisse ou sur le côté.

De l’alerte commerciale d’hier:

Nous sommes encouragés par le fait qu’après un week-end de nouvelles sur la hausse des salaires (dans le bas de l’échelle), les traders semblent à nouveau modérer leurs attentes d’inflation. Nous pensons que les craintes concernant l’inflation et la hausse des taux d’intérêt sont exagérées en ce moment, ce qui a maintenu les entreprises technologiques sous-évaluées.

Compte tenu de cela, John et Wade recommandent un nouveau commerce sur une entreprise technologique sous-évaluée en particulier …

Pomme.

*** Beaucoup d’entre vous peuvent soudainement se gratter la tête… comment Apple est-il sous-évalué?

Eh bien, tout d’abord, il s’échange en fait sous son niveau de début septembre, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Cela fait environ neuf mois sans aller nulle part.

Pendant ce temps, que se passe-t-il avec les bénéfices d’Apple alors que le cours de son action évolue de côté?

Ils battent des records.

Il y a environ un mois, Apple a enregistré un chiffre d’affaires record de 89,6 milliards de dollars pour le trimestre de mars, en hausse de 54% d’une année sur l’autre.

Ci-dessous, regardons à nouveau le graphique boursier d’Apple. Cette fois, nous retournerons à juillet 2018. Plus important encore, nous ajouterons la croissance du bénéfice par action (BPA) d’Apple à partir de ses activités poursuivies. C’est en orange.

Regardez la courbe de croissance du BPA à la hausse depuis l’automne dernier… à peu près au même moment où le cours de l’action d’Apple a commencé à se négocier latéralement…

En bref, il a connu une forte montée … sur une période où le cours de l’action n’a pas été.

*** Lorsque la croissance des bénéfices grimpe alors que le cours d’une action ne le fait pas, cela affecte la valorisation

Sur cette note, regardez comment cette croissance des bénéfices, combinée à un cours de l’action plat, a affecté le ratio cours / bénéfice (PE) d’Apple.

Ci-dessous, vous pouvez voir le PE chuter de plus de 30% depuis le début de l’année. Cela a offert un certain soulagement aux investisseurs inquiets d’une évaluation qui saigne du nez.

Nous pouvons obtenir plus de détails sur ce changement de valorisation en examinant le ratio PEG d’Apple, qui est son ratio cours / bénéfices / croissance. Vous obtenez ce nombre en divisant le ratio P / E d’une entreprise par son chiffre de croissance annuel du bénéfice par action.

Le ratio PEG mesure la valorisation, mais le fait avec une pointe du chapeau vers la croissance attendue des bénéfices d’une entreprise.

Alors, comment le ratio PEG d’Apple évolue-t-il ces jours-ci?

C’est en baisse… beaucoup (ce qui signifie une valorisation bien plus attractive pour les investisseurs).

Ci-dessous, regardez-le passer d’un niveau supérieur à 6 en janvier 2020 à sa valeur actuelle de 0,72.

Alors, qu’attendent John et Wade du cours de l’action d’Apple aujourd’hui?

Retour à leur alerte commerciale:

Apple (AAPL) a consolidé dans la fourchette de 124 $ à 126 $ pendant près de deux semaines, et nous pensons qu’un plancher proche de 123 $ est très probable jusqu’en juin.

Compte tenu de cela, John et Wade viennent de recommander à leurs abonnés d’ouvrir une transaction haussière à court terme sur le géant de la technologie.

Soit dit en passant, puisque Louis a souligné plus tôt la situation de dividende de Target, je dois noter qu’Apple verse également un dividende.

Il offre actuellement aux investisseurs un rendement de dividende de 0,7%. Ce n’est pas énorme, mais c’est mieux que les près de 0% que vous obtiendriez d’une banque.

De plus, il y a environ un mois, Apple a annoncé une expansion de 90 milliards de dollars de son programme de rachat d’actions et augmenté son dividende trimestriel de 7%. Au fur et à mesure que la société rachète des actions, elle augmentera ce rendement du dividende, toutes choses égales par ailleurs.

En bout de ligne, il y a beaucoup à aimer ici.

Pour conclure, «croissance ou valeur» ne doit pas être une décision mutuellement exclusive pour les investisseurs d’aujourd’hui.

Comme Louis l’a souligné, certaines actions offrent les deux. Nous continuerons de vous les apporter au fur et à mesure que nos analystes les recherchent.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsburg