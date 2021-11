Croissance prévue de 15 % des ventes de Loterie de Noël par rapport à 2020

30/11/2021 à 10h00 CET

PE

La croissance des ventes au moment de Noël est généralisée. Tous les paramètres indiquent que les ventes ont non seulement repris, mais dépassent déjà les chiffres d’avant la pandémie.

Le Groupement national des associations provinciales des administrateurs de loteries (Anapal) prévoit la vente de plus de 3 100 millions d’euros en dixièmes et les participations au tirage au sort de la loterie de Noël 2021, soit 15 % de plus que l’année précédente et qui récupèrent les niveaux de ventes avant la pandémie de Covid-19.

C’est ce qu’a annoncé ce mardi l’association qui a souligné qu’après les derniers achats des semaines précédant le tirage au sort, les administrations seront autour de la 150 millions de dixièmes Vendu pour Noël ‘El Gordo’.

En ce sens, il a souligné que ce tirage est « le plus important » pour les loteries et paris d’État (Selae), puisqu’il implique plus de 30% de la collecte annuelle totale en jeu public. Entre 80 et 90 % des billets vendus pour « El Gordo » sont commercialisés par le réseau de vente professionnel constitué par les administrations des loteries.

Pour ces loteries professionnelles, qui distribueront plus de 2 400 millions de lots, le tirage de Noël est également très important puisqu’« il représente plus de la moitié des ventes de loterie nationale de l’année », selon le président d’Anapal, Borja Muñiz.

En ce qui concerne l’évolution des ventes pour le cadeau de Noël extraordinaire, il a détaillé qu’il a un comportement positif, récupérant les niveaux de ventes et de participation de 2019. « Nous sommes satisfaits car l’évolution de ces derniers mois poursuit la tendance positive, comme au cours des années avant la pandémie, et pour cet exercice, nous attendons environ 15 % de augmentation des ventes par rapport à 2020 », a déclaré Borja Muñiz.

Anapal a rappelé que les prix de la loterie de Noël paieront les mêmes impôts que l’année dernière en 2021. Le montant exonéré est de 40 000 euros. Au-dessus de ce montant, la taxe est toujours de 20 %. Par conséquent, ils ne maintiennent que l’obligation de payer le « Fat » et les deuxième et troisième prix, puisque ni les quarts ni les cinquièmes ne dépassent le seuil d’exonération.

« Près de 60 % des prix payés par les loteries et paris d’État seront exonérés d’impôt, ce qui signifie un plus grand avantage pour les plus chanceux, qui recevront plus d’argent que ce qui leur aurait correspondu il y a quelques années », a conclu Borja Muñiz.