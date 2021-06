Croissance rapide du segment de la classe moyenne supérieure en Inde pour étudier à l’étranger : Nikhil Jain, ForeignAdmits

Dans le secteur des études à l’étranger, le segment des cours de licence croît plus rapidement que tous les autres segments, suivi des cours de MBA/gestion comme MEM, MSBA, MIM puis des cours de master.

Covid -19 a posé un gros problème pour le mentorat personnalisé des étudiants visant à poursuivre des études supérieures. Des solutions de mentorat axées sur la technologie ont été utilisées dans le but de fournir des conseils génériques mais personnalisés par des mentors cibles spécifiques à l’université et au domaine. Propulsé par l’IA et les processus propriétaires d’évaluation de profil, d’analyse et de gestion des applications, l’ensemble du processus de candidature a rendu l’ensemble du processus de candidature compétent, gain de temps, efficace, transparent et de meilleure qualité. Il garantit des suggestions impartiales et suffisamment d’informations/données pour que les candidats prennent des décisions judicieuses. Dans une conversation exclusive avec Financial Express Online Nikhil Jain, co-fondateur et PDG, ForeignAdmits parlé de la tendance à étudier à l’étranger en Inde et d’autres informations sur l’industrie. Extraits :

Comment Foreign Admits aide-t-il les étudiants à choisir la bonne carrière ?

ForeignAdmits étant une plate-forme numérique en ligne, aide les étudiants à planifier leur carrière et à étudier à l’étranger grâce à des conseils fondés sur des données via des outils basés sur l’IA et un mentorat de qualité, directement par des diplômés internationaux et des anciens des meilleures universités. En tant que plate-forme, nous assurons un accompagnement complet des candidats aux études à l’étranger à 360 degrés, à partir de l’orientation professionnelle de conseillers expérimentés et d’outils de conseil fondés sur des données, à l’aide à l’admission des mentors internationaux et des agents d’admission à l’université, l’aide aux bourses, le support des documents, et tout services d’aide à l’admission via notre marché comme le prêt, le visa, le forex, la banque, les cartes de crédit, l’hébergement, l’assurance maladie de partenaires internationaux. Grâce à notre approche non traditionnelle utilisant des données et des expériences personnalisées de mentors, nous veillons à ce que les étudiants atterrissent dans l’université de leurs rêves avec une bonne compréhension du cours et prennent en charge leur carrière.

Quel chiffre de croissance a été observé dans le conseil numérique en matière de choix de carrière ?

Les consultants numériques basés sur Internet de la nouvelle ère ont connu une forte croissance en termes d’adoption par les utilisateurs. Le monde post-covid avait forcé l’adoption de processus numériques. De nombreuses plateformes en ligne permettent l’accessibilité. La croissance de ForeignAdmits, en tant que plate-forme numérique en ligne pour le conseil aux études à l’étranger, a été phénoménale. Nous avons augmenté 10 fois au cours des 12 derniers mois en termes de croissance de nos revenus et avons une croissance d’utilisateurs de 2000% sur notre plate-forme depuis janvier 2020, avec une base d’utilisateurs actifs de 69 000 et de nouveaux utilisateurs de 100 000. Au cours des 3 derniers mois, nous avons enregistré une croissance de 65% des nouveaux utilisateurs et 79% de la base d’utilisateurs actifs, avec une croissance organique de 292%. Plus de 1000 étudiants ont été interrogés et ont constaté que plus de 70% des étudiants et des professionnels en activité envisagent d’étudier à l’étranger. Et 56% des candidats visent à étudier à l’étranger pour avoir une meilleure exposition et de meilleures opportunités d’emploi.

Quels sont tous les secteurs en tête en termes de priorité pour les étudiants ? Voyez-vous émerger de nouveaux secteurs ?

Nikhil Jain, co-fondateur et PDG, ForeignAdmits

Quel est l’avenir des conseillers en ligne en Inde ?

Le conseil en ligne est l’avenir dans un pays comme l’Inde où il y a une forte pénétration d’Internet. Et en raison de la croissance du PIB et du pouvoir d’achat de la classe moyenne et en raison de la démocratisation de l’information via la facilité d’accès à Internet, de plus en plus d’étudiants des villes de niveau 2 et de niveau 3 visent à faire un grand pas dans leur carrière. Désormais, ils n’ont plus à se rendre dans les villes ou les métros urbains pour avoir accès à un mentorat de qualité. Chez ForeignAdmits, nous avons construit une plate-forme si simple que tout étudiant de n’importe quelle partie de l’Inde peut venir sur la plate-forme, voir et vérifier le profil des mentors et des conseillers, et réserver facilement un appel vidéo toutes les heures à un prix très abordable. Cela leur permet non seulement d’économiser des coûts énormes, mais leur permet également de bénéficier de conseils de haute qualité de la part des meilleurs mentors internationaux du monde entier. Ainsi, les nouvelles plates-formes alimentées par Internet sont de plus grands catalyseurs, ce qui réduit les obstacles pour les étudiants à bénéficier du conseil.

Comment assurer les meilleures bourses d’études à l’étranger ?

Il existe des variétés de bourses, on peut explorer et accéder pour leur pays cible. Il existe des bourses mondiales, nationales, basées sur les anciens élèves, basées sur des fonds d’affectation spéciale, basées sur le gouvernement et universitaires. On peut principalement en faire la demande pendant ou avant les candidatures et peu d’entre eux après avoir obtenu des lettres d’offre. Pour garantir plus de chances d’obtenir les meilleures bourses, il faut les planifier et postuler tôt aux collèges présélectionnés. Les principales choses que le comité d’admission ou le comité des bourses recherche dans la demande de bourse sont les mérites (GPA, résultats aux tests, résultats scolaires), puis certains examinent les besoins réels, les réalisations parascolaires en matière de leadership, de sport, de culture et de communauté. Souvent, ils exigent une lettre de motivation ou une déclaration d’intention pour les demandes de bourse. Les bourses sont Chevening, Erasmus Mundus, Rhodes, Varnier, Full Bright pour des pays comme le Royaume-Uni, l’Europe, le Canada et les États-Unis.

Comment assurer le meilleur encadrement pour chaque élève ?

Notre motivation est un conseil premium mais abordable ainsi qu’une orientation d’admission basée sur le mentorat. Nous assurons cela à plus de 15 000 étudiants que nous avons aidés au cours des 3 dernières années. Pour assurer le meilleur accompagnement des étudiants, nous créons un calendrier et des feuilles de route personnalisées pour la création de profils jusqu’aux candidatures universitaires avec nos outils de mentorat numérique, pour chaque étudiant, afin de les aider à gagner du temps dans les processus de planification et d’admission. Et avec nos conseillers et plus de 500 mentors internationaux des meilleures universités, l’ensemble du processus devient plus facile pour les étudiants et nous supprimons les conjectures du processus de candidature. Le processus est rendu transparent et dynamique, avec un conseil fondé sur des données, de sorte qu’aucun des étudiants ne se sente perdu et ne se sente conscient du processus, garantissant une application de haute qualité. Nous avons plus de 1500 meilleures universités mondiales en partenariat avec nous où nous aidons les étudiants avec des candidatures directes et un support premium par les universités.

Mais, contrairement aux processus de consultants traditionnels qui sont généralement agressifs, biaisés ou ont des contraintes de partenariats limités d’universités, nous le rendons très transparent pour les étudiants sur les partenariats universitaires. En plus du soutien aux candidatures des universités partenaires, nos mentors aident les candidats à avoir une meilleure compréhension de cette université, de son emplacement, de ce cours et de ce domaine, au préalable. Cela a aidé nos étudiants à être plus performants dans leurs universités cibles. Les mentors travaillent en étroite collaboration avec les étudiants et les conseillers pour les aider de bout en bout. Nous avons plusieurs plans pour tous les types d’étudiants en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs, qui sont partagés avec eux au cours de notre processus automatisé de révision de profil, garantissant que les étudiants sachent ce dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs. Pour clarifier les options de carrière des étudiants, nous avons un outil de mappage des compétences basé sur l’IA qui aide un étudiant à identifier des options de carrière pertinentes et prometteuses parmi plus de 1000 choix de carrière ainsi qu’un diplôme approprié pour cette carrière. Nos méga référentiels de bourses aident les étudiants, garantissent une meilleure chance de connaître les bourses appropriées, permettent de gagner du temps et d’augmenter les chances de financement grâce à une aide personnalisée aux bourses par des mentors spécifiques qui ont obtenu de telles bourses. Enfin, nous avons de multiples partenariats avec tous les principaux fournisseurs de services tels que les prêts, le forex, l’hébergement, les emplois à temps partiel et plus encore, qui garantissent que le parcours des étudiants pour entrer dans l’université de leurs rêves se déroule de manière plus fluide et meilleure.

Pouvez-vous partager quelques informations sur l’industrie du domaine ? Quel changement avez-vous remarqué depuis la pandémie?

La pandémie ou COVID19 a affecté cela dans les premiers jours du cycle et le marché américain a chuté pour d’autres raisons géopolitiques. Mais le marché principal des études aux États-Unis a repris de la vitesse, après que le nouveau gouvernement a assuré un meilleur soutien aux étudiants internationaux. L’ensemble de l’industrie s’est globalement développé, les principales destinations étant le Canada et le Royaume-Uni en raison de leurs politiques d’immigration plus conviviales, de leur économie en croissance et des réformes plus favorables lancées par leur gouvernement, invitant davantage d’étudiants internationaux. Les autres marchés en croissance sont l’Allemagne, les pays nordiques et la France, où de plus en plus d’étudiants ont commencé à explorer une destination alternative rentable avec une éducation de haute qualité, s’adaptant à la barrière de la langue. Et ces pays ont également montré des signes positifs en introduisant davantage de cours basés sur l’anglais pour les étudiants internationaux. Nous avons assisté à une croissance rapide du segment de la classe moyenne supérieure pour les études à l’étranger pour les cours de licence pour les lycéens.

Cela va continuer à augmenter en raison de quelques facteurs comme-

L’éducation indienne n’est plus une option très abordable pour une éducation de qualité,Les gens ont besoin de meilleures opportunités d’emploi et d’une meilleure qualité de vie qu’ils s’améliorent à l’étranger,Le pouvoir d’achat de la classe moyenne augmente, indiquant leur intérêt à avoir une éducation de meilleure qualité à l’étranger et ,De meilleurs instruments financiers sont disponibles, ce qui permet à la classe moyenne de saisir plus facilement l’opportunité d’étudier à l’étranger.

Chez ForeignAdmits, nous avons récemment réalisé quelques enquêtes et sondages auprès d’une communauté de plus de 15 000 étudiants et professionnels, où en 2100+ ont participé à l’enquête montrant que plus de 56% des personnes visent à créer un profil pour étudier à l’étranger. Il a été constaté que plus de 70% sont intéressés à étudier des célibataires à l’étranger après la pandémie et les principales raisons étaient la qualité de l’éducation et de meilleures opportunités d’emploi. Les principales raisons d’aller à l’étranger pour l’enseignement supérieur étaient plus d’opportunités et d’exposition (choisies par 61% des personnes interrogées), suivies par une éducation de haute qualité (14%) et l’emploi international (14%) et l’intérêt de résidence permanente (11%) .

Notre plus de 18000 demandes de renseignements reçues d’étudiants au cours de la dernière année –

États-Unis : 24 % Royaume-Uni : 15 % Canada : 20 % Europe : 15 % Australie : 10 % Asie : 11 % Autres : 5 %

Encore un étudiant sur quatre vise les États-Unis, un étudiant sur cinq vise le Canada.

