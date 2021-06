Croissance saine : les exportations de produits agricoles biologiques bondissent de 51 % au cours de l’exercice 21

Les exportations agricoles ont augmenté de plus de 17 % lors de l’exercice précédent pour atteindre 41,25 milliards de dollars, alors que les expéditions totales de marchandises ont diminué d’environ 7 % pour atteindre près de 291 milliards de dollars.

La demande à l’étranger de produits agricoles biologiques indiens a augmenté au cours de l’année pandémique et les exportations de ces articles ont bondi de 51% sur un an au cours de l’exercice 21, battant le hoquet induit par Covid dans la chaîne d’approvisionnement.

Les expéditions sortantes de produits biologiques ont atteint 1 040 millions de dollars au cours de l’exercice précédent, contre 689 millions de dollars un an auparavant, contribuant à une augmentation des exportations agricoles globales, a déclaré jeudi le secrétaire au Commerce Anup Wadhawan.

Les exportations agricoles ont augmenté de plus de 17 % lors de l’exercice précédent pour atteindre 41,25 milliards de dollars, alors que les expéditions totales de marchandises ont diminué d’environ 7 % pour atteindre près de 291 milliards de dollars.

Même en termes de volume, les exportations de produits biologiques ont augmenté de 39% à 8.88.179 tonnes lors de l’exercice précédent, contre 638.998 tonnes au cours de l’EX20, suggérant une croissance robuste de la demande.

Les principaux produits biologiques expédiés sont les tourteaux et tourteaux, les graines oléagineuses, les céréales, les millets, les épices et condiments, le thé, les produits à base de plantes médicinales, les fruits secs, le sucre, les légumineuses et le café.

Les produits ont été fournis vers 58 destinations, principalement les États-Unis, l’UE, le Canada, le Royaume-Uni, l’Australie, la Suisse, Israël et la Corée du Sud.

Les produits biologiques ne sont actuellement exportés d’Inde que s’ils sont produits, transformés, emballés et étiquetés conformément aux stipulations du Programme national pour la production biologique dans le cadre de l’APEDA géré par l’État.

Quant aux exportations agricoles globales, le pays a enregistré une croissance impressionnante, malgré les défis logistiques et opérationnels posés par la pandémie, alors que la demande de denrées de base a bondi. Les exportations de produits agricoles et connexes (y compris les produits de la mer et des plantations) ont atteint 41,25 milliards de dollars au cours de l’exercice 21, contre 35,16 milliards de dollars un an auparavant, a déclaré Wadhawan. Ces exportations étaient restées stagnantes pendant deux ans – 38,43 milliards de dollars au cours de l’exercice 18 et 38,74 milliards de dollars au cours de l’exercice 19 – avant de baisser au cours de l’exercice 20.

Une récolte exceptionnelle de certaines cultures, en particulier des céréales, des efforts soutenus des exportateurs en période difficile, des prix attractifs à l’étranger et des initiatives du gouvernement à travers diverses initiatives – y compris une politique d’exportation agricole, la mise en place de clusters et une conformité plus facile – ont stimulé les exportations.

Wadhawan a déclaré que les exportations de riz non basmati ont bondi de 136% à 4 794,54 millions de dollars ; le blé de 774 % à 549 millions de dollars; et autres céréales (mils, maïs et autres céréales grossières) de 238 % à 694 millions de dollars.

Les autres produits agricoles qui ont affiché une augmentation substantielle des exportations étaient le sucre (42 % à 2 790 millions de dollars), le coton brut (79 % à 1 897 millions de dollars), les tourteaux (90 % à 1 575 millions de dollars), les légumes frais (11 % à 721 millions) et les légumes huiles (254 % à 603 millions de dollars).

Les États-Unis sont restés le plus grand marché pour les produits agricoles indiens, suivis de la Chine, du Bangladesh, des Émirats arabes unis et du Vietnam.

Savez-vous qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique budgétaire en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.