Croma lance une nouvelle campagne pour les fêtes de fin d’année « Things Happen @ Croma »

Croma a déployé sa dernière campagne mettant en évidence l’évolution rapide des préférences des consommateurs à travers l’Inde en raison du fait que les clients font des choix plus éclairés et connaissent d’importants changements de mode de vie au cours des 24 derniers mois. La campagne publicitaire festive de Croma, « Things Happen @ Croma », tente de capturer ces histoires à l’aide de personnages originaux et de situations humoristiques en magasin. Ces courtes publicités ne mettent pas seulement en évidence les propositions de marque clés de Croma – aider les clients à choisir le bon produit pour leurs besoins ; sa large gamme de produits et accessoires en magasin et en ligne ; ainsi que son assurance de service à vie, mais présente également des consommateurs nouveaux et émergents comme les Gamer Girls et les Influencer Moms. La campagne sera diffusée à la télévision et sur les plateformes en ligne.

« Au cours des 15 dernières années, Croma a aidé ses clients à faire les meilleurs choix pour répondre à leurs besoins. Les 18 derniers mois ont apporté de nombreux changements de style de vie, ce qui a amené les clients à rechercher une plus grande commodité et productivité en mettant à niveau les appareils ou en en achetant de nouveaux. Notre nouvelle campagne met en évidence la compréhension du client par Croma, car nous avons une vue d’ensemble de ces changements de mode de vie et continuons d’aider les clients à faire les bons choix, que ce soit en matière de gadgets, d’appareils ou d’accessoires », Shibashish Roy, directeur commercial, e-commerce et le marketing, a déclaré Croma.

Conceptualisée et exécutée par Native Films, la campagne « Things Happen @ Croma » démarre avec un TVC qui se concentre sur la catégorie des smartphones, qui continue de figurer parmi les deux catégories les plus vendues pendant la saison des fêtes, aux côtés des téléviseurs. Il tisse l’histoire d’une fille » sans fioritures » qui cherche à obtenir le smartphone parfait pour sa mère influenceuse, afin qu’elle puisse créer du contenu digne de » partages, likes et commentaires » sur son profil. Il utilise le dilemme de ce jeune pour mettre en valeur l’expertise du personnel de Croma à faire la bonne recommandation parmi la large gamme de smartphones disponibles dans les magasins Croma. Dans une série de publicités, la campagne se concentre en outre sur les ordinateurs portables de jeu, les téléviseurs intelligents et d’autres appareils intelligents. « Croma nous a donné un brief simple pour concevoir une campagne autour de l’évolution des sentiments des consommateurs. Nous avons pris des exemples de changements de mode de vie clés et avons décidé d’utiliser des personnages intéressants qui reflètent certaines facettes du consommateur indien émergent, laissant une impression très authentique et pertinente dans l’esprit des consommateurs à propos de la marque », Prithvi Raj Luthra, fondateur, Native Films, Souligné.

