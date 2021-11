Crompton dévoile un nouveau film dans le prolongement de sa campagne « Mood Jaisa, Lighting Vaisa »

Le film raconte comment la marque a partagé le don de la lumière avec de jeunes enfants en herbe et des personnes âgées, éclairant ainsi leurs aspirations et leurs rêves.

Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd., a lancé un film dans le prolongement de sa campagne « Mood Jaisa, Lighting Vaisa » qui vise à améliorer l’humeur de beaucoup avec sa gamme de plafonniers. Le film raconte comment la marque a partagé le don de la lumière avec de jeunes enfants en herbe et des personnes âgées, éclairant ainsi leurs aspirations et leurs rêves.

Le film conceptualisé par Schbang enchaîne trois scénarios allant d’une école à une maison de retraite et un orphelinat. Selon l’entreprise, cela est basé sur l’idée que nous avons tous des moments inévitables dans notre vie quotidienne qui nous dépriment, et qu’un peu de bonne humeur dans de tels moments peut rendre les tâches simples agréables.

« Crompton s’efforce constamment de rendre la vie des gens confortable et pratique grâce à une innovation stimulante qui peut créer un environnement de vie de meilleure qualité. Nous avons réalisé que la plupart du temps, les gens ne peuvent pas faire face à leurs tâches quotidiennes et à leurs activités de routine en raison de leur humeur. Notre dernière initiative capture l’essence même de cette pensée et est un reflet fidèle de ce que la marque représente – un objectif déterminé qui donne la priorité au consommateur dans l’âme. Grâce à cette initiative, nous visons à améliorer leur humeur en illuminant leur vie à la fois littéralement et métaphoriquement », a déclaré Mathew Job, PDG de Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.

Chez Crompton, nous innovons constamment pour répondre aux besoins changeants des consommateurs tout en soutenant les communautés dans lesquelles nous vivons et opérons. Bijalwan, CMO – Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. a déclaré. «En prolongeant le récit de notre campagne de plafonniers, nous voulions communiquer de manière plus significative comment l’éclairage peut améliorer l’humeur de quiconque et en particulier pour les personnes qui ne peuvent pas en faire l’expérience. Tout comme cela a été décrit dans le film, la vie est pleine d’épreuves et de triomphes et nous sommes extrêmement heureux de pouvoir contribuer à notre manière en éclairant des lieux avec des Crompton Lights qui à leur tour illuminent les nombreuses humeurs des individus. Nous voulions pouvoir capturer les émotions de vraies personnes de différents horizons et mettre en lumière les petits moments qu’elles chérissent vraiment », a déclaré Bijalwan.

« C’est toujours un partenariat spécial avec des clients au grand cœur, qui cherchent à avoir un impact positif sur des vies en faisant le bien. Grâce à cette campagne Diwali, nous avons fait exactement cela avec Crompton et il est toujours encourageant de voir comment une idée simple peut se transformer en une bonne campagne sociale. De l’identification des ONG à la production et à la promotion du film, ce fut un voyage enrichissant pour toute l’équipe impliquée chez Schbang », a déclaré Akshay Gurnani, PDG de Schbang.

