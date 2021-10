Crompton lance la campagne « Mood Jaisa, Lighting Vaisa »

La campagne sera lancée à la télévision et sera encore amplifiée par divers autres médias

Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd a lancé une nouvelle campagne multimédia pour sa dernière gamme de plafonniers Star Lord 3-en-1. La campagne intitulée « Mood Jaisa, Lighting Vaisa » sera lancée à la télévision et sera encore amplifiée par divers autres médias. Pour un récit captivant, Crompton a introduit un personnage fictif, Jagmag, présenté comme le génie de la marque. « Jagmag exaucera les souhaits de nombreux propriétaires pour répondre à leurs besoins / souhaits d’éclairage quotidiens sur la base du large éventail d’activités qu’ils ont planifiées tout au long de la journée », Pragya Bijalwan, directrice du marketing, Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd., mentionné.

«Nous voulions trouver une manière intéressante et engageante de construire l’histoire de notre nouveau produit et ce film fait exactement cela avec une nouvelle tournure à notre style de communication habituel. Le récit communique de manière très intéressante l’innovation new-age de Crompton qui peut transformer par magie non seulement sa maison, mais aussi son humeur de manière créative et ludique. Nous sommes en effet convaincus que cette nouvelle tournure créative améliorera encore notre connexion avec les consommateurs », a ajouté Bijalwan.

Le TVC a été conceptualisé par BBDO. Dans la campagne, un jeune couple souhaite changer d’humeur lorsqu’il travaille à domicile. Plus tard, Jagmag transforme son espace domestique avec les plafonniers Star Lord de Crompton. De plus, le génie magique modifie l’éclairage de la pièce en fonction des humeurs du couple, passant d’une ambiance de gym d’entraînement à une configuration de soirée cinéma romantique.

Pour Hemant Shringy, CCO, BBDO India (Mumbai), Crompton a été à la pointe des innovations dans le monde des lumières, des ventilateurs et des appareils électroménagers. Des innovations quotidiennes comme Star Lord de Crompton peuvent avoir un impact magique dans la vie quotidienne, a déclaré Shringy.

