L’animatrice du week-end, Tiffany Cross a utilisé son émission de samedi sur MSNBC pour accuser le Parti républicain de soutenir « un système de suprématie blanche ». Et avec le journaliste autoproclamé Errin Haines, ils ont affirmé qu’il n’y avait pas de différence entre les divisions politiques et raciales, déclarant essentiellement le conservatisme, par définition, raciste et critiquaient les journalistes pour ne pas vouloir le voir comme tel.

L’ancien représentant du GOP, Carlos Curbelo, faisait également partie du panel, qui a fait valoir que le racisme au sein du GOP était davantage la faute de l’ancien président Trump que du parti dans son ensemble, mais Cross ne l’achetait pas. « Eh bien, je veux dire, vous dites Donald Trump, mais la vérité est que cela s’est produit bien avant que Donald Trump ne devienne le visage du Parti républicain… Il y a eu des moments où, vous savez, les gens du Parti républicain n’ont pas vraiment parlé à haute voix, » elle a dit.

Curbelo est intervenu pour défendre sa position : « Je veux dire, nous avons eu une longue histoire avant Donald Trump de candidats présidentiels comme Mitt Romney, John McCain, George W. Bush, Bob Dole, qui ont explicitement condamné et dit au pays que s’ils « sont racistes, il n’y a pas de maison pour eux dans le Parti républicain. »

Cross est resté sceptique. « Eh bien, je ne suis pas d’accord avec vous là-bas. Ils sont peut-être un peu plus articulés dans leur approche, mais leurs politiques étaient tout aussi dommageables, ricana-t-elle. « Ils ne sont peut-être pas aussi maladroits que Donald Trump, mais leur politique soutenait toujours un système de suprématie blanche. Je peux passer en revue tous ces présidents que vous venez de nommer et choisir des éléments de politique spécifiques qui ont été préjudiciables aux personnes qui nous ressemblent et à vous, membre du Congrès, pour être franc. «

Elle s’est ensuite tournée vers Haines et a déploré les journalistes »ne présentez jamais la race quand ils parlent à une pièce pleine de blancs, nous tous assis à la maison disons que la race est la chose dont vous ne parlez pas. C’est la chose qui doit changer, Errin. Pourquoi pensez-vous dans notre profession que les journalistes ne soulèvent pas ce problème ?«

Haines a commencé une longue diatribe, d’abord en déclarant que les journalistes ne voient les électeurs que comme blancs, puis en attaquant le GOP et les parents blancs comme racistes :

Écoutez, nous savons déjà que le GOP donne la priorité à la course dans le climat actuel. Maintenant, nous savons comment ils prévoient de le faire. Ce cycle ses parents blancs contre tout le monde et c’est pourquoi il est important pour Carlos d’entendre vraiment toutes sortes d’électeurs au cours de la prochaine année, y compris les conservateurs, à qui nous devrions constamment demander s’ils sont d’accord avec une stratégie d’un racisme playbook et pourquoi, pas pour faire preuve d’empathie, mais pour être clair sur la direction que prend l’électorat

Haines a conclu en assimilant le conservatisme à la blancheur et à l’interrogation « dans quelle mesure les divisions politiques et raciales sont-elles les mêmes dans ces autres pays qu’ici ?«

De tels commentaires ne sont pas nouveaux pour une discussion Cross-Haines. Haines a précédemment déclaré que les opposants à la Critical Race Theory se seraient opposés à la déségrégation et ont accusé les électeurs de Virginie d’être « complices » d’une campagne raciste de Glenn Youngkin.

Voici une transcription de l’émission du 13 novembre :

La connexion croisée de MSNBC

13 novembre 2021

10 h 21 HE

TIFFANY CROSS: Eh bien, je veux dire, vous dites Donald Trump, mais la vérité est que cela s’est produit bien avant que Donald Trump ne devienne le visage du Parti républicain et vous pourriez être l’une de ces seules voix essayant de préserver certaines parties du GOP. Vous étiez souvent seul sur de nombreuses questions politiques lorsque vous étiez au Congrès. Cependant, vous savez, les républicains de longue date, des gens comme votre, vous savez, votre compatriote Floridien Marco Rubio se sont tus. Il y a eu des moments où, vous savez, les gens du Parti républicain n’ont pas vraiment parlé à haute voix. Errin, je veux y revenir, vas-y.

CARLOS CURBELO : Permettez-moi de répondre brièvement à cela. Je veux dire, nous avons eu une longue histoire avant Donald Trump de candidats présidentiels comme Mitt Romney, John McCain, George W. Bush, Bob Dole, qui ont explicitement condamné et dit au pays que s’ils sont racistes, il n’y a pas de foyer pour eux dans le Parti républicain. C’est un phénomène plus récent évidemment, il a été mené par Donald Trump.

CROSS : Membre du Congrès, mais je ne suis pas d’accord avec vous là-dessus.

CURBELO: Mais la plupart des républicains dans la fonction publique condamnent explicitement le racisme.

CROSS: Eh bien, je ne suis pas d’accord avec vous là-bas. Ils sont peut-être un peu plus articulés dans leur approche, mais leurs politiques étaient tout aussi dommageables. Ils ne sont peut-être pas aussi maladroits que Donald Trump, mais leur politique soutenait toujours un système de suprématie blanche. Je peux passer en revue tous ces présidents que vous venez de nommer et choisir des éléments de politique spécifiques qui ont été préjudiciables aux personnes qui nous ressemblent et à vous, membre du Congrès, pour être franc.

Mais, permettez-moi de poser une question rapide à Errin et je vous promets que je reviendrai vers vous. Errin, vous savez, une plus grande partie de la frustration pour moi est, je pense, la façon dont certains de nos collègues traitent les questions et, vous savez dans le journalisme et vous et moi en parlons quand vous voyez ces journalistes parler aux parents, qui la plupart du temps signifie parents « blancs » et ils leur posent des questions sur le CRT ou ils leur posent des questions sur les choses qui se passent dans la société et ne posent jamais la question de suivi. Ils n’introduisent jamais la race lorsqu’ils parlent à une salle pleine de Blancs, nous tous assis à la maison disons que la race est la chose dont vous ne parlez pas. C’est la chose qui doit changer, Errin. Pourquoi pensez-vous dans notre profession que les journalistes ne soulèvent pas ce problème ?

ERRIN HAINES : Eh bien, les journalistes font aussi partie de notre société qui n’est pas à l’aise de parler de race. Je pense que les journalistes qui ont des antécédents en matière de race sont capables de le faire lorsque cela recoupe des choses comme la politique et de vraiment creuser lorsque quelqu’un dit que quelque chose comme l’éducation est une priorité pour moi en tant qu’électeur. Et en passant, nous devons également élargir l’idée de qui peut être un électeur et qui peut être un électeur qui se soucie de l’éducation, n’est-ce pas ? Comme si nous ne devrions pas simplement demander aux parents blancs quand ils disent qu’ils se soucient de l’éducation, ce que cela signifie pour eux.

Deux choses qui sont vraiment importantes dans cette conversation pour les journalistes, mais vraiment pour nous tous, Tiffany. Le discours de campagne du président Biden était de restaurer l’âme de l’Amérique, n’est-ce pas ? Et d’unifier le pays. Donc, nous devons continuer à parler constamment de la façon dont cela se passe, franchement. Le président Biden a également promis de lutter contre les inégalités raciales en tant que pilier de cette administration. Écoutez, nous savons déjà que le GOP donne la priorité à la course dans le climat actuel. Maintenant, nous savons comment ils prévoient de le faire. Ce cycle ses parents blancs contre tout le monde et c’est pourquoi il est important pour Carlos d’entendre vraiment toutes sortes d’électeurs au cours de la prochaine année, y compris les conservateurs, à qui nous devrions constamment demander s’ils sont d’accord avec une stratégie d’un racisme playbook et pourquoi, non pas pour faire preuve d’empathie, mais pour être clair sur la direction que prend l’électorat. Je veux dire, vous avez évoqué ce sondage Pew qui montrait, en quelque sorte, des attitudes mondiales autour de la race, des divisions raciales et des divisions politiques dans le monde entier. Les pays développés comprennent que la discrimination est un problème majeur et où ils vivent n’est que le début de la conversation. Par exemple, d’où les gens pensent-ils que cette discrimination vient…

CROIX : à droite

HAINES : À leur avis, qui le fait ? Font-ils quelque chose à ce sujet ? Et dans quelle mesure la division politique et raciale est-elle la même dans ces autres pays qu’ici ?