Cross Colors prend le contrôle du pop-up phare de Nordstrom NYC – WWD

La marque de vêtements urbains originale Cross Colors est de retour sous les projecteurs avec un pop-up de deux semaines au magasin phare de Nordstrom à New York. La boutique, située sur la scène centrale du magasin pour femmes de Columbus Circle, sera ouverte jusqu’au 8 août. Elle propose des sweats à capuche pour hommes et femmes, des pantalons de survêtement, des T-shirts, des maillots de rugby, des chaussures et des accessoires allant de 20 $ à 500 $.

La collection est également disponible dans les magasins Nordstrom du pays et sur son site Web.

“C’est la fête du coming-out”, a déclaré Carl Jones, cofondateur de Cross Colors.

La boutique présente des pièces d’archives et des images des 30 ans d’histoire de la marque, y compris des photos de certains de ses fans célèbres, dont Will Smith, Tupac Shakur, Mark Wahlberg et Magic Johnson des années 90 et Rihanna, Drake et Billie Eilish, qui ont a adopté la marque depuis son retour en 2018.

Fondé en 1989, Cross Colors a été l’un des pionniers du nouveau marché du vêtement urbain et a été rapidement adopté par le monde du divertissement, notamment Smith, qui a joué dans la sitcom NBC “The Fresh Prince of Bel-Air” et les acteurs des émissions Fox ” Martin » et « In Living Color ». Les rappeurs de la côte ouest Tupac Shakur, Dr. Dre et Snoop Dogg, le groupe TLC et Muhammad Ali ont également adopté la marque.

Jones a déclaré que la marque au cours de sa première année avait vendu 15 millions de dollars de produits.

Dans le paysage pré-social des médias, Jones et son cofondateur TJ Walker se sont rendus sur les plateaux de tournage et ont rencontré des associés de garde-robe et ont embauché un associé pour se connecter avec des artistes musicaux, en particulier des artistes émergents. Jones a déclaré que la marque avait trois ans d’exposition gratuite dans les clips vidéo avant que les réseaux ne commencent à brouiller le logo parce qu’ils n’avaient pas payé pour être dans les vidéos comme les autres marques.

“Les émissions sont devenues notre plate-forme de marketing et elles ont élevé et exposé la marque à un niveau incroyable”, a déclaré Jones.

En 1993, la marque était passée à 80 millions de dollars, mais l’année suivante, c’était fini. L’un de ses plus gros clients, Merry-Go-Round Enterprises, une grande et populaire chaîne de jeunes hommes, a déposé son bilan cette année-là et a finalement été liquidé.

Il y a cinq ans, les propriétaires ont pris la décision de relancer la marque avec une nouvelle équipe mais les mêmes partenaires de fabrication et esthétiques, a déclaré Walker. « La partie importante est que nous ne sommes pas allés chez les discounters, donc l’intégrité était toujours vraie », a-t-il déclaré. Et ils ont constaté que les clients qui avaient acheté la marque à son apogée “estimaient toujours qu’elle en valait la peine”.

L’un des premiers moments de retour de la marque sur la scène a été une collaboration avec Pyer Moss pour la première collection « American, Also » de Kerby Jean-Raymond qui a fait ses débuts en février 2018. Elle a été vendue sur le site Web de Pyer Moss.

Aujourd’hui, le duo espère poursuivre l’héritage de Cross Colors et s’appuyer sur sa ligne Love Black Lives en réponse au mouvement Black Lives Matter, un programme de mentorat avec les HBCU et des accords de licence avec des musiciens comme Tupac Estate – « Nous avons pensé que c’était important d’avoir cette relation », a déclaré Jones – le regretté chanteur Aaliyah, TLC, Snoop Dogg et Billie Eilish. “Notre objectif est d’avoir une division de licence qui représente les artistes des années 90 et de la culture”, a expliqué Jones.

Mais comment s’intègre la superstar de la nouvelle musique Eilish, née en 2001, ? “Billie aime le produit”, a déclaré Jones. Il a expliqué que son fils la connaissait mieux que lui et a déclaré: “Tout ce qu’elle veut, donnez-le-lui”, a déclaré Jones, même si elle demande des styles en XXL. Ils ont comparé son intérêt pour la marque au retour de Tupac et Snoop Dogg au début des années 90 lorsque leur manager Suge Knight a demandé 3 000 pièces pour leur tournée. « C’était beaucoup de merch, mais probablement l’une des meilleures choses d’un point de vue marketing. Des millions de dollars en exposition », a déclaré Jones.

En repensant aux débuts de la marque, Walker a rappelé comment ils avaient mis leurs visages sur les étiquettes volantes et il leur a été conseillé de les retirer car on pensait que cela dissuaderait les clients qui ne voudraient pas acheter auprès de designers noirs. “Nous avons pensé le contraire et cela a réussi”, a déclaré Walker.

“Nous voulions non seulement être des gars de la mode, mais aussi inspirer les jeunes noirs”, a-t-il ajouté. « Nous ne sommes pas des artistes ou des athlètes. Nous avons étudié l’art et nous aimons la mode. Nous avons travaillé dur, investi de l’argent et essayé certaines choses, et c’est devenu un succès. »