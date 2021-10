Cross Road Blues… « LA DAMN CHANSON »

Eh bien, Halloween approche et nous voulons vous présenter une chanson que vous ne devriez jamais écouter car la rumeur dit qu’elle pourrait avoir une sorte de malédiction … bien sûr, nous nous référons à une chanson spécifiquement de Robert Johnson, « Cross Road Blues », êtes-vous prêt ???

Nous avons commencé avec la chanson intitulée « Cross Road blues », une chanson de Robert Johnson, une chanson dont on dit qu’elle est maudite, nous disons cela parce que ce grand interprète est mort mystérieusement alors qu’il n’avait que 27 ans et sa malédiction remonte à a commencé sa carrière musicale où il est dit que l’artiste a fait un pacte avec le diable afin d’atteindre la gloire, peu de temps après ce pacte, il a sorti cette chanson dans laquelle ils disent qu’il a avoué son accord. On dit clairement que cette chanson a cette malédiction.

La malédiction commence à se glisser dans cette chanson à partir de ce qui a commencé à être interprété par d’autres chanteurs qui ont commencé à avoir la même malchance que l’interprète original Robert Johnson.

Il s’avère que cette chanson, quelque temps plus tard, a été interprétée par un chanteur nommé Eric Clapton, et il s’avère que son fils est tombé d’une fenêtre et est décédé sur le coup.

Des années plus tard, le groupe Lynyrd Skynyrd a interprété la même chanson Cross Road blues et a subi un accident d’avion où trois membres du groupe sont morts.

Cette même chanson, Cross Road blues, a été interprétée par l’Allman Brothers Band, et bien ils ont eu un accident de moto, on sait déjà dans quoi ça s’est terminé.

Le fait est que nous ne voulons rien assurer ni assumer, mais la réalité est que chaque artiste ou groupe qui s’est consacré à l’interprétation de cette chanson a malheureusement connu une fin tragique, nous vous recommandons donc de ne jamais écouter la Croix. Chanson de blues de la route. En fait, pour cette raison, nous ne vous associerons même pas.