Le 11 octobre 1994, le groupe de rock le plus titré du New Jersey Bon Jovi ont regagné du terrain artistique tout en sondant leur passé sur une collection réfléchie et ambitieuse des plus grands succès appelée Cross Road.

Au début de la décennie, Bon Jovi se sentait épuisé par leurs tournées incessantes et les luttes internes causées par un manque de contrôle sur leur destin musical. Ils ont décidé de licencier leur direction et ont commencé à appeler les coups pour eux-mêmes. « Nous voulions recommencer à nous amuser et pas seulement travailler pour quelqu’un d’autre », a déclaré le chanteur Jon Bon Jovi dans une interview à la télévision néerlandaise en 1994.

Le guitariste Richie Sambora a convenu: « Nous avons juste plus de contrôle sur notre rythme de vie et cela est devenu incontrôlable lorsque nous n’étions pas en contrôle, et maintenant, nous le sommes. »

Un son plus mature

Ce contrôle était répandu sur Keep The Faith de 1992, sur lequel Bon Jovi a retiré la batterie de l’arène et les solos de guitare qui font fondre le visage pour créer un son plus mature. Ce changement de direction musicale s’est accompagné d’un changement de mode : l’époque des jeans déchirés délavés à l’acide, des gilets en cuir et des cheveux de rock-star si décoiffés qu’on pourrait penser que le groupe possédait des actions dans Aquanet (CNN a en fait rapporté sur Jon Bon Jovi change de signature cheveux en métal crinière comme « nouvelles de dernière heure »).

Pour célébrer cette liberté retrouvée et promouvoir le nouvel album, le groupe est revenu à ses racines, jouant de petits concerts dans leur New Jersey natal avant de partir pour une vaste tournée mondiale qui a couvert 37 pays, 177 spectacles et plus de 2,5 millions Ventilateurs.

Un an plus tard, le stress des nombreuses tournées a exacerbé les tensions qui existaient auparavant au sein du groupe, ce qui a conduit le bassiste fondateur Alec John Such à quitter le groupe. Ce serait le premier changement de line-up de Bon Jovi depuis leur création en 1983. Le bassiste de session Hugh MacDonald, qui a joué sur le single solo de Jon Bon Jovi en 1982, « Runaway », a été officieusement embauché pour le remplacer. MacDonald, qui avait fait ses armes jouer avec un autre sideman célèbre, David Bromberg, avait tâté du monde du hard rock, mais venait de la scène folk et roots-rock.

Le temps de réfléchir

Au milieu des années 90, Bon Jovi avait atteint des sommets de gloire et de fortune raréfiés. Se trouvant à un carrefour métaphorique, le groupe a réfléchi à la dernière décennie, consolidant sa position avec son premier album à succès, Cross Road. (Pour aller encore plus loin dans le thème des « carrefours », la pochette de l’album montre le groupe au Roadside Diner à Wall Township, New Jersey, près du carrefour des routes 33 et 34.)

La collection de 14 titres témoignait de l’impressionnant catalogue de succès que Bon Jovi avait amassé au fil des ans, à partir des albums Glissant lorsqu’il est mouillé (1986), New Jersey et Keep The Faith (1998), ainsi que le premier album solo de Jon Bon Jovi, dans les années 1990 Flamme de gloire bande sonore.

Cross Road comportait également deux morceaux nouvellement écrits, le ballade de puissance « Always » et la chanson pop champêtre « Someday I’ll Be Saturday Night », ainsi qu’une réimagination plus décontractée et synthétisée de « Livin’ On A Prayer », intitulée « Prayer ’94 » et remplaçant « In These Arms ” sur l’édition américaine de l’album. Les plans pour enregistrer une version mise à jour et complète du tube solo de Jon Bon Jovi « Runaway » ont cependant été abandonnés avant la sortie de Cross Road.

Garder les choses fraîches

Cross Road est suffisant pour plaire à tout fan inconditionnel de Bon Jovi, mais il représente également une large partie de la production musicale du groupe afin d’attirer également de nouveaux fans. Les classiques du stade chantant comme « Bad Medicine » et « Lay Your Hands On Me » complimentent des chansons sincères et contemplatives comme « Bed Of Roses » et « I’ll Be There For You ». Une piste solitaire des années 1985 7800° Fahrenheit, « In And Out Of Love, » est un rappel des racines down’n’dirty Jersey Shore de Bon Jovi.

Cross Road atteint la 8e place du Billboard 200 la semaine du 5 novembre 1994, se vendant à 84 000 exemplaires, et reste dans les charts pendant 57 semaines. Au Royaume-Uni, la collection a dominé les charts britanniques pendant cinq semaines non consécutives, devenant plus tard l’album le plus vendu de 1994. Finalement certifié six fois platine, en 2002, Cross Road avait vendu plus de huit millions d’exemplaires à travers l’Europe et a attrapé le groupe leur premier album n ° 1 au Japon.

À un tournant aussi monumental de leur carrière, Bon Jovi a appris que le vrai truc de la gloire et du succès est de garder les choses fraîches – non seulement pour les fans, mais aussi pour les artistes, en se donnant la possibilité d’évoluer et de grandir. En acceptant leur passé, Bon Jovi était également conscient du présent, tout en gardant espoir pour l’avenir.

