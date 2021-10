Crosscall : de nouveaux mobiles dédiés aux métiers à risques et à l’aventure outdoor

Le constructeur français présente son premier feature phone 4G. Tous les modèles, avec une garantie de trois ans.

Crosscall poursuit son développement sur le marché professionnel en renouvelant sa gamme Core de terminaux mobiles dédiés aux professionnels dont l’activité comporte des risques, ainsi que ceux spécialement conçus pour l’aventure outdoor. Comme le reste de la gamme, les nouveaux modèles bénéficieront d’une garantie de trois ans

Parmi les caractéristiques générales de ces nouveaux modèles et du reste des terminaux déjà connus figurent :

Ils sont présentés comme une proposition efficace pour le remplacement des téléphones DECT ou des téléphones sans fil afin d’étendre la fonctionnalité dans les communications entre les postes de travail sans limiter la portée physique. L’utilisation du scanner depuis le smartphone lui-même, via une application ou un accessoire léger compatible, offre une meilleure ergonomie, à moindre coût, par rapport aux outils industriels dédiés à la lecture et à la numérisation des codes-barres. Assurer la sécurité des salariés grâce aux fonctions SOS / Man Down (Lone Worker Protection) est fiable avec Crosscall grâce à la précision de son gyroscope et de son accéléromètre, ainsi qu’une accessibilité avec des boutons latéraux dédiés. L’accès immédiat aux solutions PPT (Push-to-Talk) ou talkie-walkie pour communiquer avec plusieurs collaborateurs simultanément et instantanément, sans limite de distance ou, pour aller plus loin, la compatibilité avec les solutions de communication de type radio dans les réseaux privés, PMR (Private Mobile Radio), de plus en plus important dans les secteurs de la sécurité, de la défense et de l’industrie, garantissant que les communications sont transmises avec une fiabilité, une fluidité, une qualité de service et une accessibilité élevées, même en l’absence de réseau mobile ou en cas de saturation.

Core-S4, le premier téléphone multifonction 4G de Crosscall

C’est un modèle innovant et hybride entre un téléphone à clé et un smartphone. Le Core-S4 intègre le système d’exploitation KaiOS qui permet d’accéder aux applications les plus courantes (WhatsApp, Facebook…). Equipé de la technologie exclusive X-LINK que Crosscall a lancée en 2017, une connexion magnétique située au dos du téléphone, le Core-S4 est compatible avec tous les accessoires développés par la société.

Un téléphone à touches compact, avec une grande autonomie et très résistant, qui répond aux besoins des entreprises en pleine transition numérique. Con conectividad 4G y WIFI, y gracias a las tecnologías VoLTE y VoWIFI, el CORE-S4 tiene todas las características principales para sustituir a los teléfonos inalámbricos, permitiendo un importante ahorro a las empresas que podrán garantizar la comunicación de manera simple dentro y fuera de les bureaux.

Core-M5, un smartphone polyvalent avec certification AER

Équipé d’un processeur puissant (cœur Qualcomm SM6115 octa), le Core-M5 garantit une expérience fluide et optimale dans les environnements professionnels et personnels. Son écran compact de 4,95″ et son format d’image 18:9 offre l’équilibre parfait entre facilité d’utilisation et lisibilité. Ses deux boutons latéraux programmables, conçus pour être faciles à utiliser notamment avec des gants, permettent d’accéder rapidement à certaines fonctions du téléphone sans avoir à le déverrouiller, d’un simple appui.

Le Core-M5 peut également être utilisé comme talkie-walkie avec l’application CROSSCALL X-TALK et les principales applications PPT du marché pour une communication instantanée et simultanée entre plusieurs personnes. Avec une note de réparabilité de 8,8/10, le Core-M5 possède l’une des notes les plus élevées du marché, reflétant l’engagement de la marque à offrir à ses utilisateurs des téléphones toujours plus durables.

Conçu et conçu pour durer

Le développement durable fait partie de l’ADN de Crosscall depuis sa création : l’entreprise conçoit des téléphones résistants et étanches avec une batterie longue durée, leur offrant une garantie de 3 ans. Sa promesse de pérennité a été pertinente dans son succès commercial, étant une raison clé pour de nombreuses entreprises et institutions qui ont opté pour la marque française, comme récemment la Gendarmerie et la Police nationale française, qui seront équipées de 200 000 smartphones et 20 000 Crosscall. comprimés. .

Crosscall intègre son propre laboratoire de test

Crosscall s’est fixé des standards de qualité extrêmement élevés pour assurer la pérennité de ses terminaux. Ils sont tous conformes à la norme MIL STD 810H, une norme à usage militaire pour les équipements électroniques. En plus de réussir un total de 15 tests requis par cette certification, Crosscall a mis en place son propre ensemble de tests : les Crosscall Standards, totalisant 85 tests différents.

Pour aller plus loin dans sa stratégie, l’entreprise a lancé son propre laboratoire d’essais, le X-LAB, au sein de son siège à Aix-en-Provence. Equipé de machines innovantes conçues pour reproduire des situations extrêmes d’utilisation (étanchéité à 2 mètres, rupture d’écran, flexion, résistance à la température, etc.), son objectif est de pousser les produits à la limite en termes de durabilité. Ces tests complètent les tests en extérieur dans lesquels la communauté d’utilisateurs de la marque les utilise dans des situations extrêmes de la vie réelle. Le X-LAB permet à Crosscall d’internaliser entièrement son service R&D au siège d’Aix-en-Provence, où sont conçus tous ses produits.

