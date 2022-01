Crosscall lance ACTION-X5, smartphone conçu pour les amoureux de la neige

01/07/2022

Act à 12:53 CET

Sport.es

le ACTION-X5 de Crosscall est un produit avec un design résolument sportif qui défie les règles du jeu. Ses matières, son image, sa couleur et ses lignes rythmées sont directement inspirées de la monde du sport, en particulier dans les sports de plein air et la neige.

Une esthétique qui incarne parfaitement l’identité design de la marque française et tournée vers l’usage. Le design et les matériaux utilisés pour la conception de l’ACTION-X5 ne sont pas là par hasard, mais ont été conçu pour s’adapter aux meilleurs usages extérieurs. Comme pour tous les nouveaux modèles Crosscall, les commentaires des utilisateurs ont été intégrés au processus de développement. Conçu avec un écran 5:45″ au format 18:9, l’ACTION-X5 est le parfait compromis entre une lisibilité confortable et une prise en main idéale.

Grâce à son format, il est possible d’accéder aux 80% de l’écran avec une seule main. L’écran de l’ACTION-X5 peut utilisation avec les doigts mouillés grâce à la technologie WET TOUCH, et le GLOVE TOUCH permet également une utilisation avec des gants. super pratique pour filmer des exploits en snowboard ou simplement passer un coup de fil au sommet des pistes. Et avec une utilisation fonctionnelle entre -25°C et +60°, il résiste aux températures les plus extrêmes.

L’ACTION-X5 est conforme aux « Crosscall Standards », un ensemble rigoureux de tests de résistance développés par la marque qui va bien au-delà des standards de la téléphonie mobile. Certifié IP68, l’ACTION-X5 est étanche à tous les liquides et à la poussière, permettant à son utilisateur de vivre ses aventures dans les conditions les plus extrêmes sans aucun compromis. Avec une garantie de 3 ans et un ratio de réparabilité de 8,8/10, l’ACTION-X5 accompagnera son utilisateur dans le temps et lui garantira des performances optimales.