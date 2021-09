Crossfaith sort un nouveau single “Slave Of Chaos”

Mélangeurs de genre japonais CROISIÈRE ont sorti un tout nouveau single “Esclave du chaos”.

“C’est notre message aux pouvoirs qui essaient de nous contrôler”, déclare le leader Kenta Koie. « Nous avons été étranglés par votre ego et nous devons reprendre le contrôle ! « Esclave du chaos » mélange trap avec punk hardcore et attitude rock, c’est donc différent de nos dernières sorties. Mais vous allez découvrir le nouveau CROISIÈRE style dès que vous entendez cette chanson…”

CROISIÈRE formé en 2006 et a sorti son premier album, “La théorie artificielle pour la beauté dramatique”, en 2009, suivi de “Le Rêve, L’Espace” (2011), “Apocalyser” (2013), “Xeno” (2015) et “Ex Machina” (2018). Chacun a vu le groupe mélanger son amour du punk rock, du métal et de la musique électronique de manière audacieuse. Fidèles à leur parcours musical progressif, les années 2020 “Espèce” EP a vu le groupe continuer à pousser son propre paysage sonore vers de nouveaux horizons.

“Jouer de la musique heavy, c’est comme ça que je me sens vivant”, dit Koie. “Nous voulons CROISIÈRE être le groupe qui fait de la musique que personne n’a jamais entendue auparavant.

“Le bon art est la façon dont je m’exprime aux autres. C’est difficile de parler du fond du cœur, c’est pourquoi j’écris ces chansons.”

Lorsque Koie était plus jeune, il était attiré par la musique heavy parce qu’elle ne ressemblait à rien de ce qu’il avait jamais entendu auparavant. “J’ai entendu NŒUD COULANT‘s ‘Les gens = Merde’ et cela a changé ma vie », dit-il. « Je ne savais pas que j’avais cette colère en moi et c’était le moment le plus inspirant pour moi. Je voulais être celui qui épate les esprits.” À 12 ans, il avait une grande question à laquelle il voulait répondre. Il a grandi en écoutant de la musique occidentale et pouvait la trouver facilement dans tous les magasins de disques japonais, mais il ne connaissait pas grand monde. écoutait de la musique japonaise en occident. Il voulait changer cela. « Je rêvais de jouer ma musique en dehors du Japon », Koie actions. “Je voulais être le groupe japonais qui était écouté par des gens du monde entier. Ce rêve est devenu réalité mais nous n’avons pas encore terminé.”

“Vous avez besoin de groupes qui sont des leaders”, dit le chanteur. “Surtout dans la musique rock. Nous nous concentrons sur la création de nouvelles choses et la création de nouveaux mouvements. C’est notre rôle. Nous ne voulons pas vieillir. C’est tellement triste quand vous voyez vos héros commencer à sonner vieux, alors nous nous époussetons tous les jours et essayez toujours de trouver une nouvelle façon de faire de la musique. Explorer est très important. ”



