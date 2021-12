Crossover Hack & Slash Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars obtient une version Switch

Le crossover action-RPG hack and slash Neptunia x Senran Kagura : Ninja Wars – qui est sorti pour la première fois sur PlayStation 4 plus tôt cette année, a été officiellement annoncé pour la Nintendo Switch.

Comme le titre le révèle, il mélange les séries Hyperdimension Neptunia et Senran Kagura, et sortira au Japon sur Nintendo Switch le 17 mars 2022. Il comprendra également du contenu supplémentaire, comme des modes de difficulté supplémentaires, des tenues. , et les sous-événements.

Pour accompagner cette annonce, nous avons une bande-annonce et une histoire du site officiel du jeu :

Gamninjustri, un lieu où se rassemblent toutes sortes de ninjas― Alors que la lutte pour le contrôle s’intensifiait entre les Daimyos des nations,

les tensions montent entre les deux grandes nations, chacune abritant l’une des principales écoles d’arts martiaux. le Style Compa qui a maîtrisé les arts ninja basés sur le Technique de commandement. le Style de miel qui a maîtrisé les Arts Ninja enracinés dans le Technique d’action.

Les deux camps étaient coincés dans une compétition impitoyable d’habileté afin d’atteindre l’hégémonie, mais alors qu’ils se battaient, une mystérieuse armée de ninjas mécaniques a lancé leur assaut. le armée de ninja mécanique envahit les petites nations en un instant,

et son chef, Joueur, a fait une annonce au monde.

Si nous entendons parler d’une sortie locale, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir. Est-ce un jeu qui vous intéresserait de découvrir la Switch ? Déposez un commentaire ci-dessous.