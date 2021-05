Crotone hôte Hellas Verona

12/05/2021 à 20:46 CEST

le Vérone voyager ce jeudi pour Ezio Scida se mesurer avec Crotone à son trente-sixième tour de Serie A, qui débutera à 20h45.

le Crotone a hâte de retrouver des sentiments positifs dans le match correspondant au trente-sixième jour après avoir subi une défaite contre le AS Roma lors du match précédent par un résultat de 5-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans cinq des 35 matchs joués à ce jour et ont réussi à marquer 42 buts pour et 90 contre.

Du côté des visiteurs, le Hellas Vérone a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Turin lors de son dernier match, il arrive donc au match avec l’illusion de récupérer les points qui lui restaient. Sur les 35 matchs qu’il a disputés cette saison de Serie A, le Hellas Vérone Il en a remporté 11 avec un chiffre de 42 buts pour et 43 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Crotone ils ont réalisé un bilan de quatre victoires, 12 défaites et un nul en 17 matchs disputés à domicile, de sorte qu’ils forment une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus de chances que prévu. Dans le rôle de visiteur, le Hellas Vérone Il a un bilan de cinq victoires, sept défaites et cinq nuls en 17 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite à Crotone si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de CrotoneEn fait, les chiffres montrent deux défaites et trois nuls pour l’équipe à domicile. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs trois dernières visites au stade de la Crotone. Le dernier match auquel ils ont joué Crotone et le Vérone Cette compétition a eu lieu en janvier 2021 et s’est terminée par un résultat 2-1 en faveur de la Vérone.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la Serie A, on peut voir qu’avant la dispute du match, le Hellas Vérone est en avance sur le Crotone avec une différence de 25 points. L’équipe de Serse cosmi Il arrive au jeu en vingtième position et avec 18 points avant le match. De leur côté, les visiteurs totalisent 43 points et occupent la dixième place de la compétition.