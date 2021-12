Crowbar annonce l’album « Zero And Below » et le single « Chemical Godz »

PIED-DE-BICHE sortira son nouvel album, « Zéro et ci-dessous », le 4 mars 2022. Le premier single du LP, « Dieu chimique », peut être diffusé ci-dessous.

Il y a un an et demi, PIED-DE-BICHE leader Kirk Windstein a dit le « Does It Doom? » podcast qu’il était vraiment content du nouvel album du groupe, qui venait de terminer. « C’est vraiment un disque qui tue – j’adore ça », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup de [guitar] harmonies et il y a beaucoup plus de riffs doom. Nous n’avions qu’une seule chanson rapide, l’une de nos plus optimistes, de type hardcore, MOTÖRHEAD vitesse, je l’appelle, type airs ; nous n’en avons qu’un comme ça. Sur les 10 pistes, en plus de cette mélodie, il n’y a peut-être que deux autres chansons rapides, ce que je considère comme rapides, sur l’ensemble du disque. C’est donc une sorte de retour en arrière, mais une touche moderne et plus mature. »

Il a poursuivi: « Nous sommes tous super, super contents de la façon dont c’est sorti. La production est incroyable, encore une fois de Duane Simoneaux. Le son de la guitare est incroyable. Les chansons elles-mêmes sont géniales; Je suis vraiment heureux. C’est vraiment l’un des seuls PIED-DE-BICHE enregistre que je suis vraiment content de tout — de chaque riff, je suis content des tons, de la production, des paroles, de la façon dont j’ai chanté ; l’ensemble des neuf mètres. Donc, je l’aime vraiment, pour être honnête, je le suis vraiment. »

Plus tôt en 2020, Windstein Raconté Jackie entièrement en métalémission de radio diffusée à l’échelle nationale selon laquelle il a reçu « beaucoup d’aide » du guitariste Matt Brunson et bassiste Shane Wesley pendant le processus d’écriture de chansons pour PIED-DE-BICHEle nouvel album de.

PIED-DE-BICHEle dernier LP de , « Le serpent ne ment que », est sorti en 2016 via eOne.

Windstein a sorti son premier album solo, « Rêve en mouvement », en janvier 2020.



