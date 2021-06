Crowded House confirme la place du festival de Glastonbury pour 2022

Maison bondée le leader Neil Finn a confirmé que les icônes australiennes reviendraient à Glastonbury en 2022.

Apparaissant sur « Sunday Brunch » de Channel 4 hier (6 juin), Finn a confirmé que le groupe devait initialement se produire à Worthy Farm cette année, avant que tous les plans de tournée ne soient repoussés d’un an.

“Nous avons réservé une tournée pour les deux derniers étés, qui est en fait complète et est maintenant intacte et à venir en juin prochain”, a déclaré Finn.

« Nous avons tout transféré, y compris une apparition à Glastonbury et quelques concerts de Roundhouse à Londres, alors oui, nous arrivons, dès que possible, cela a pris 2 ans une fois que nous y sommes arrivés… »

Crowded House avait déjà joué à Glastonbury en 2008, en faisant une sérénade mémorable aux agents de sécurité sur le devant de la scène pour qu’ils se retournent et les regardent.

“Allez, retourne-toi, rien de grave ne se passera”, a exhorté Finn alors que les grands écrans se concentraient sur les gardes et que l’un d’eux faisait ce qu’on lui demandait.

« 168, tu es une légende ! » dit-il, faisant référence aux numéros d’identification au dos de leurs chemises.

Le mois dernier a vu Glastonbury début de leur événement en direct « Live From Worthy Farm », qui a vu Wolf Alice et IDLES effectuer tous des sets intimes du site du festival Worthy Farm, tandis que le projet parallèle de Radiohead The Smile a fait ses débuts en direct pendant le livestream.

Le nouvel album de Crowded House, Dreamers Are Waiting, est sorti le 4 juin via EMI Music Australia. Le nouveau disque est la suite tant attendue de l’album 2010 du groupe, Intriguer.

Neil Finn a déclaré à propos de l’album: “Nous avons eu la chance d’enregistrer en studio juste avant le verrouillage et c’est ainsi que cet album a commencé avec des morceaux de groupe enregistrés en direct dans une pièce, tous débordant de caractère et d’énergie. Nous avons ensuite passé notre année la plus étrange, 2020, à distance les uns des autres mais en nous connectant quotidiennement, en échangeant des fichiers et en complétant ces pistes. Nous sommes tellement excités et reconnaissants d’être de retour dans une pièce ensemble maintenant, en train de répéter, d’abord pour jouer en direct devant le public en Nouvelle-Zélande et bientôt nous espérons pour le reste du monde.

Achetez ou diffusez Dreamers Are Waiting.