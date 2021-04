Crowded House reprogramme les dates de la tournée au Royaume-Uni et en Europe jusqu’en 2022

En raison de la pandémie COVID-19, Maison bondée sont devenus le dernier acte majeur à annoncer le report de leur tournée au Royaume-Uni et en Europe jusqu’en 2022.

«Pour des raisons évidentes, nous reportons notre tournée Royaume-Uni / Europe à 2022», lit-on dans une déclaration du groupe. «Merci à tous d’avoir été si compréhensifs et de rester forts pendant cette période de folie. Nous avons hâte de jouer de la musique pour vous tous. Quel temps cathartique ce sera.

La sortie de Crowded House reprogrammée au Royaume-Uni et en Europe doit maintenant commencer le 5 juin 2022 pour la première des trois nuits au London Roundhouse.

Maison bondée pic.twitter.com/yxfCNIJCby – Maison bondée (@CrowdedHouseHQ) 31 mars 2021

Contrairement à de nombreux artistes mondiaux, Crowded House a pu se produire en direct récemment. Ils sortent d’un périple réussi de la Nouvelle-Zélande, avec une tournée des membres fondateurs Neil Finn et Nick Seymour, ainsi que le producteur et claviériste Mitchell Froom, le guitariste et chanteur Liam Finn et son jeune frère, le batteur Elroy Finn.

Produit par Live Nation, la course de 12 dates « To The Island » a été l’un des premiers treks nationaux par un acte post-COVID.

Pendant ce temps, Finn and Co. préparent la sortie de leur premier nouvel album depuis plus d’une décennie, Les rêveurs attendent. Le 4 juin prochain, le prochain album comprend les titres déjà sortis «To The Island» et «Whatever You Want».

Dreamers Are Waiting est la suite d’Intriguer de 2010, l’un des cinq titres du groupe en tête du classement des albums en Australie.

Le groupe avait taquiné du nouveau matériel en octobre 2020 avec la sortie de «Whatever You Want», qui apparaîtra sur le nouvel album. Le groupe a récemment révélé le premier single du nouvel album intitulé «To the Island», ainsi qu’une nouvelle vidéo pour le morceau, réalisé par Neil Finn et Mark Simon Brown et tourné dans divers endroits à travers le monde, notamment à Los Angeles, en Nouvelle-Zélande, et l’Irlande.

Crowded House a été intronisé au Temple de la renommée ARIA en 2016, en reconnaissance d’une brillante carrière au cours de laquelle ils ont vendu plus de 10 millions d’albums et récolté 13 prix ARIA.

Dreamers Are Waiting sort le 4 juin et peut être précommandé ici.