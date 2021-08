Crowdfunding en actions : les 7 meilleures startups sur StartEngine en ce moment

Avec une pléthore de nouvelles idées d’investissement, une petite quantité de capital et beaucoup de potentiel de croissance et de profits, l’investissement de démarrage semble attrayant pour de nombreux investisseurs. Démarrer le moteur (OTCMKTS :STGC) est une plateforme de financement participatif qui offre plusieurs de ces opportunités. Le site permet aux utilisateurs d’investir dans des entreprises privées et des startups.

Il est également important de mentionner que vous pouvez trader sur le marché secondaire StartEngine. Cela améliore considérablement la liquidité d’un investissement de démarrage, car vous pouvez acheter ou vendre vos actions.

Mais comme toujours, les investisseurs doivent être pleinement informés de tous les risques liés au financement participatif en actions. Les échecs commerciaux et le potentiel de pertes plutôt que de profits sont une possibilité distincte lorsque vous vous engagez dans ce type d’investissement.

Bien qu’il existe une grande variété d’options parmi lesquelles choisir sur la plate-forme, je mettrai en évidence les entreprises qui ont récemment lancé leur campagne de financement participatif en actions. Voici sept des meilleures startups sur StartEngine :

Pipeline de capitaux

Institut de technologie Blockchain

Robotique Travelmate, Inc.

CadeauFoule

Vitamine Énergie

Produits d’alimentation K-9

Maison Orion

Crowdfunding en fonds propres sur StartEngine : Capital Pipeline

Capital Pipeline fournit une solution importante dans un monde plein de données et de technologies. La société propose une combinaison d’un rapport d’étude de marché intelligent et d’un outil interactif qui analyse et filtre des tonnes d’ensembles de données publiques.

Elle a mis ses services à la disposition des entreprises de divers secteurs, des matériaux et de la finance aux services publics et industriels. Avec l’aide de l’apprentissage artificiel, ces énormes quantités d’informations peuvent fournir à la fois des alertes et des informations aux utilisateurs qui les aident à prendre des décisions commerciales éclairées.

Non seulement Capital Pipeline fournit un aperçu et des informations utiles pour les entreprises, mais il permet également aux entreprises de gagner un temps considérable. Comme dans la vie de tous les jours, le temps est précieux dans les affaires.

Selon la page StartEngine de Capital Pipeline, « la taille du marché de la technologie des mégadonnées devrait passer de 41 milliards de dollars en 2019 à 116 milliards de dollars d’ici la fin de 2027, l’intégration croissante de l’IA et de l’apprentissage automatique stimulant davantage la croissance ».

Capital Pipeline offre un service d’abonnement annuel et la possibilité de louer ses données brutes nationales. Le montant minimum à investir est de 250 $.

Institut de technologie Blockchain

La technologie Blockchain a évolué rapidement au cours des dernières années. Bien qu’il soit toujours un élément clé du marché des crypto-monnaies, il est désormais présent sur d’autres marchés et industries. La blockchain est utilisée dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, la finance, le divertissement et la santé. Cependant, cette expansion rapide pose un problème : il y a une pénurie de travailleurs suffisamment formés pour utiliser cette technologie.

Blockchain Institute of Technology (BIT) essaie de résoudre ce problème en offrant des opportunités éducatives pour constituer une plus grande main-d’œuvre formée à la blockchain. Il propose une formation professionnelle en blockchain et en crypto-monnaie accréditée par des tiers. Les étudiants peuvent également obtenir des certifications, ce qui leur donne une meilleure chance de faire carrière dans la technologie blockchain. Cela peut grandement contribuer à combler l’écart entre les besoins en main-d’œuvre du secteur et le bassin de talents disponibles.

L’éducation offerte par BIT a de nombreux mérites. Il est rentable, à grande échelle et flexible, car il est disponible à tout moment et n’importe où. Avec plus de 100 000 inscriptions d’étudiants dans plus de 180 pays, l’entreprise a beaucoup de traction.

Vous pouvez investir dans le Blockchain Institute of Technology et l’avenir de la main-d’œuvre du secteur avec un investissement minimum de 100 $.

Financement participatif en fonds propres sur StartEngine : Travelmate Robotics, Inc.

Travelmate Robotics, Inc. rend les voyages plus amusants, détendus, élégants et technophiles en proposant une valise mobile. Ses bagages utilisent l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour vous déplacer et vous suivre dans les aéroports ou partout où vous allez.

La robotique grand public est un marché majoritairement tourné vers les usages industriels et la recherche académique plutôt que vers les solutions quotidiennes qui nous facilitent la vie. Dans ce contexte, Travelmate se démarque comme atypique par rapport au reste de son secteur.

Ce robot compagnon possède de nombreuses fonctionnalités intelligentes. Il se déplace à la fois verticalement et horizontalement et dispose d’un GPS installé pour le suivre à tout moment. De plus, il est doté d’un verrou intelligent et peut vous montrer son poids exact, ce qui est utile lorsque vous essayez de respecter les limites de poids de bagages imposées par plusieurs compagnies aériennes. Sur cette note, cette valise intelligente est la seule en son genre approuvée pour une utilisation par toutes les compagnies aériennes.

Travelmate Robotics, Inc. a un investissement minimum de 300 $. Maintenant que les voyages dans le monde sont sur le point de reprendre après une pause induite par la pandémie, cette valise est une idée élégante et astucieuse qui peut faciliter les voyages.

CadeauFoule

GiftCrowd concerne le marché des cadeaux de groupe et les expériences qui y sont liées. Nous aimons tous les cadeaux. Mais en même temps, il y a plusieurs aspects émotionnels et psychologiques à offrir ou à recevoir des cadeaux. GiftCrowd exploite cela en utilisant le monde en ligne. Il a simplifié l’expérience de don de groupe en quelques étapes du début à la fin.

Les cadeaux de groupe prennent beaucoup de temps, de l’envoi de rappels et de la collecte d’argent à la livraison de notes de remerciement. C’est là que se trouve un grand marché – selon la page StartEngine de GiftCrowd, “Le marché des cadeaux devrait croître à un TCAC de 9,7% pour atteindre un montant prévu de 171 milliards de dollars en 2021.”

Notamment, GiftCrowd est également actif sur le marché des cadeaux aux enseignants, qui est estimé à environ 5 milliards de dollars par an. Avec cela et tant d’autres occasions de cadeaux à couvrir, des anniversaires aux adieux, il a amplement l’occasion de profiter.

La société a un modèle commercial basé sur les commissions des fournisseurs, leurs filiales et des salutations personnelles professionnelles. Vous pouvez investir dans GiftCrowd pour un minimum de 100 $.

Financement participatif en actions sur StartEngine : Vitamin Energy

Vitamin Energy fournit l’énergie supplémentaire nécessaire aux programmes et routines d’exercices quotidiens. Il peut également être utilisé pour d’autres sources de fatigue, comme une longue journée de travail ou une journée pleine d’activités et d’obligations personnelles.

Qu’est-ce que l’énergie vitaminique? Sur sa page StartEngine, le produit est décrit comme “un shot d’énergie soucieux de la santé qui combine des vitamines avec de la caféine naturelle pour fournir un regain d’énergie”. Le produit dure jusqu’à sept heures et est « sans sucre, sans glucides nets et bourré de vitamines ».

Dans mon quotidien, je me sens souvent fatigué avant la fin de la journée et j’ai besoin d’un coup de pouce pour continuer à être énergique. En tant que personne qui boit souvent du café ou d’autres produits, je pense que cette dose d’énergie a bon goût.

Avec plusieurs avantages qui le distinguent de ses concurrents, Vitamin Energy est sur le point de prendre une part du marché des shots énergétiques, d’une valeur de 2,5 milliards de dollars.

L’entreprise a une traction des revenus et a une histoire remarquable de tripler ses ventes en 2019 et 2020. Il existe d’autres plans commerciaux, comme la vente sur les sites des géants du commerce électronique, qui peuvent augmenter encore plus les ventes en 2021.

Vous pouvez investir dans Vitamin Energy avec un minimum de 300 $.

Produits d’alimentation K-9

K-9 Power Products est une excellente option si vous souhaitez investir dans une entreprise qui aime les animaux de compagnie, en particulier les chiens. Il a produit des suppléments pour chiens de haute qualité pendant plus d’un quart de ce siècle.

Tous les propriétaires de chiens considèrent que leur animal de compagnie fait partie de la famille et veulent leur offrir une vie saine et énergique, pleine d’activités et de souvenirs durables. Mais il y a un gros problème ici : la nourriture nutritionnelle est souvent difficile à trouver pour les chiens, car de nombreuses collations ou friandises qui leur sont données sont loin d’être saines.

La malnutrition peut avoir de graves conséquences, il est donc important que les chiens aient une alimentation saine. Aujourd’hui, de nombreux propriétaires de chiens sont vigilants quant à la nourriture qu’ils donnent à leurs animaux de compagnie. C’est là qu’interviennent les produits K-9. Ils offrent une option nutritionnelle pour les chiens de tous âges.

Vous pouvez investir dans K-9 Power Products pour un investissement minimum de 193,75 $.

Financement participatif en fonds propres sur StartEngine : Orion Haus

Orion Haus propose une idée intéressante : et si vous pouviez être locataire tout en investissant dans l’immobilier ?

Comment est-ce possible? La réponse réside dans le concept de partage de logement – location à court terme ou sous-location d’appartements déjà loués. L’immobilier est un marché populaire dans lequel investir, mais il comporte des coûts et des obstacles importants. Par exemple, les investisseurs doivent s’engager à long terme plutôt qu’à court terme. De plus, il y a des problèmes comme les impôts qui compliquent encore les choses.

De nombreux locataires ont l’impression de gaspiller leur argent parce qu’ils ne seront plus propriétaires de leur maison après un certain temps. De plus, la plupart des gens pensent également que la seule façon de tirer profit de l’immobilier est de posséder une propriété et de traiter le secteur comme le marché boursier : acheter bas et vendre haut.

Mais Orion Haus offre aux locataires la possibilité d’investir dans l’immobilier grâce à la colocation. Le concept est un moyen flexible pour les locataires d’utiliser une durée de bail standard de 12 mois pour profiter des avantages de la monétisation dans l’immobilier. Selon sa page StartEngine, Orion Haus veut « démocratiser le marché de la colocation ».

En publiant votre appartement avec un bail de 12 mois sur les plateformes de location saisonnière, vous pouvez commencer à gagner de l’argent et répéter le processus une fois chaque location terminée.

Si vous pensez qu’il s’agit d’un marché à explorer, vous pouvez investir dans Orion Haus pour un minimum de 198,36 $.

Investir par le biais du financement participatif en actions et en immobilier ou de la tokenisation des actifs nécessite un degré élevé de tolérance au risque. Malgré ce que les entreprises individuelles peuvent promettre, il y a toujours la possibilité de perdre une partie ou la totalité de votre investissement. Ces risques incluent :

Plus de chance d’échec

Risque d’activité frauduleuse

Manque de liquidité

Les ralentissements économiques

Manque d’éducation des investisseurs

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.