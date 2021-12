CrowdStrike : le stock de CRWD a encore plus d’inconvénients à venir

J’essaie de faire comprendre aux investisseurs depuis un certain temps qu’une bonne entreprise ne constitue pas nécessairement une bonne opportunité d’achat d’actions. Fournisseur de technologie de sécurité réseau FouleGrève (NASDAQ :CRWD) est un excellent exemple de ce concept. L’action CRWD était une marchandise très prisée en 2020 et pendant la majeure partie de 2021, alors que l’argent de détail affluait sur le marché. Pourtant, depuis qu’elle a atteint un sommet historique au-dessus de 298 $ le 10 novembre, les actions se sont effondrées, perdant un tiers de leur valeur en un peu plus d’un mois.

Source : Shutterstock

Le marché peut être un endroit étrange quand vous êtes nouveau. Mais, en fin de compte, il s’agit d’acheter une action au bon moment dans le processus d’enchère. Alors, vous devez vous poser la question suivante : est-ce que j’achète cet actif au juste prix, ou est-ce que je l’achète simplement parce que je pense que le concept de l’entreprise est prometteur ?

Bien que la cybersécurité soit un jeu intéressant avec une piste de croissance massive, je pense que le stock de CRWD est surévalué et baissera encore plus par rapport aux niveaux actuels.

CrowdStrike fait face à une concurrence croissante, Vents contraires du marché

Le travail à partir de la tendance a accru le besoin de cybersécurité, mais tout marché en croissance s’accompagne d’une concurrence croissante.

Le mois dernier, l’analyste de Morgan Stanley, Hamza Fodderwala, a lancé la couverture des actions CRWD avec une note « sous-pondérée ». Fodderwala a noté que CrowdStrike bénéficiait de la tendance au travail à distance et était devenu l’un des premiers leaders en matière de sécurité de détection et de réponse aux points de terminaison (EDR). Cependant, les nouveaux entrants dans l’espace font baisser les prix de CrowdStrike de 15 à 20 %.

Si CrowdStrike veut maintenir sa part de marché, il n’a vraiment que deux options. Il pourrait réduire drastiquement ses prix pour battre ses concurrents ou il pourrait dépenser beaucoup en recherche et développement pour travailler sur la différenciation des produits. Quelle que soit la voie choisie par l’entreprise, cela risque de nuire à la croissance de son chiffre d’affaires.

Le succès des actions CRWD en 2022 et 2021 a été en partie dû à un environnement de taux d’intérêt bas où les investisseurs pouvaient s’approvisionner sur des comptes sur marge et faire des paris risqués sur des actions de croissance. Cependant, nous nous préparons à un environnement de taux d’intérêt plus élevés au cours des prochaines années, ce qui réduira l’accès des investisseurs au capital.

Des taux d’intérêt plus élevés érodent également les flux de trésorerie futurs des entreprises. Les investisseurs institutionnels ont tendance à évaluer une action en fonction de ses futurs flux de trésorerie potentiels. Cela pourrait être un problème pour CrowdStrike étant donné que près des trois quarts de son flottant sont actuellement détenus par des institutions. S’ils décident de renflouer l’action en raison de problèmes de trésorerie, nous assisterons probablement à une capitulation du cours de l’action.

Surévalué est un euphémisme

Il y a eu beaucoup de débats autour de l’utilisation de multiples de prix lors de l’évaluation des actions de croissance, mais deux qui peuvent être utilisés tout au long du cycle de vie d’une entreprise sont le ratio prix/ventes et le ratio prix/flux de trésorerie. Ils sont même parfois utilisés dans des acquisitions de capital-risque.

Même après avoir perdu un tiers de sa valeur, l’action CRWD reste incroyablement surévaluée sur la base des seuils généralement acceptés de ces deux ratios. Les actions se négocient à près de 35 fois les ventes et 86 fois les flux de trésorerie.

Le dernier point que j’aimerais aborder est le ratio de l’écart d’acquisition de l’entreprise par rapport aux autres actifs incorporels. CrowdStrike a 3,2 fois les actifs de goodwill sur son bilan par rapport aux autres actifs incorporels. Cela nous dit deux choses. Premièrement, la croissance par acquisition a pris le pas sur la croissance interne. Deuxièmement, CrowdStrike surpaye ses acquisitions, ce qui entraîne à son tour une baisse de la valeur intrinsèque du cours de son action.

Le résultat sur le stock de CRWD

L’évolution de la dynamique de l’industrie et du marché boursier a rendu CrowdStrike moins attrayant pour les investisseurs. Pourtant, même après la forte baisse des actions, la valorisation reste un problème.

Tout bien considéré, je dirais que le stock de CRWD a suivi son cours pour le moment.

A la date de publication, Steve Booyens ne détenait aucune position longue ou courte sur aucun des titres mentionnés. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Steve Booyens a cofondé Pearl Gray Equity and Research en 2020 et est depuis responsable de la recherche sur les actions et des relations publiques. Avant de fonder la société, Steve a travaillé dans divers rôles financiers à Londres et en Afrique du Sud, et ses articles sont publiés sur diverses pages Web réputées telles que Seeking Alpha, Benzinga, Gurufocus et Yahoo Finance. Le contenu de Steve pour InvestorPlace comprend des recommandations d’actions, avec des articles occasionnels sur le financement participatif, la crypto-monnaie et l’ESG.