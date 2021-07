Crown Lands partage deux nouvelles pistes, White Buffalo et l’Oracle

Gagnant du prix Juno, le puissant duo de rock Crown Lands – Cody Bowles (chant et batterie) et Kevin Comeau (guitare, basse et clavier) – ont partagé deux nouveaux morceaux, « White Buffalo » et “L’oracle” aujourd’hui via Spinefarm/Universal Music Canada. Les deux morceaux ont été enregistrés avec le producteur torontois David Bottrill (Tool, Mastodon, Rush, Peter Gabriel), trois fois lauréat d’un Grammy Award.

“White Buffalo” arrive comme un symbole d’aspiration, en reconnaissance de la résilience et de la force des communautés autochtones à surmonter l’injustice tout en manifestant un avenir prospère. Les grosses guitares, la ligne de fond qui piétine et les tambours qui martèlent s’élancent comme pour évoquer le mouvement d’un buffle géant.

« White Buffalo est le troisième volet de notre trilogie de chansons sur les droits autochtones », déclare Crown Lands. « Montagne », c’est ce qui s’est passé. « Fin de la route » est ce qui se passe. White Buffalo manifeste ce qui va arriver : vaincre l’oppression et se lever pour récupérer sa terre. Le buffle blanc est un symbole de manifestation. Lorsque les colonisateurs sont arrivés en Amérique du Nord, ils ont essayé d’éliminer les bisons pour affamer les peuples autochtones à mort. Les bisons sont toujours là. Nous le sommes aussi, et ensemble nous surmonterons. De plus, jamais 7/8 n’a été aussi dansant.

“White Buffalo” sort aujourd’hui avec le clip officiel d’accompagnement, réalisé par Alim Sabir. Le visuel fougueux voit Crown Lands immergé dans les éléments, se produisant dans une forêt new age avec des danseurs qui renforcent le thème du mouvement. Vous pouvez le regarder ci-dessous.

Au cours d’une composition en plusieurs parties de treize minutes, “The Oracle”, poursuit une autre histoire que Crown Lands est en train de créer, révélant les origines du personnage de Queen présenté dans le “Context: Fearless Pt. Clip vidéo de 1”. « Nous voulions emmener l’auditeur quelque part et lui évoquer un sentiment d’aventure », explique Bowles. Se réconforter des réalités auxquelles les terres de la Couronne sont confrontées dans un monde fictif qu’elles continuent de créer.

Crown Lands a été présenté au producteur David Bottrill, lauréat d’un Grammy Award, après avoir produit les voix de la dernière sortie du groupe, « Context: Fearless Pt. 1.” Comeau se souvient: «Le riff de ‘White Buffalo’ m’est venu lors de la session Context / Right Way Back avec Nick Raskulinecz en février 2020. C’était alors addictif et spécial. Il a été écrit à l’origine en 13/8 et le refrain était en 7. Il n’arrêtait pas de surgir dans les jam sessions, mais nous ne savions pas comment faire fonctionner le refrain. Entre David Bottrill.

À propos de sa collaboration avec le producteur estimé, Comeau poursuit : « Dave est l’une des personnes les plus méticuleuses et les plus soucieuses du détail avec lesquelles nous avons travaillé. Sa précision a aidé à faire de ces chansons exactement ce qu’elles devaient être.

Le premier album éponyme de Crown Lands, produit par Dave Cobb, nominé aux Grammy Awards, est sorti à l’été 2020, acclamé par Guitar World, Kerrang ! et American Songwriter; couverture de la BBC et de la SRC. Crown Lands a ensuite fait irruption en 2021 avec deux chansons, « Context: Fearless Pt. 1″ et “Right Way Back”, qui les ont ramenés à leurs racines de rock progressif et ont ouvert la voie à un avenir sans limites, tout en reliant le groupe à leurs compatriotes légendaires Rush après avoir travaillé avec trois producteurs prolifiques de Rush – Terry Brown, Nick Raskulinecz et David David Bottrill – sur les pistes.

Achetez ou diffusez « White Buffalo » et « L’Oracle ».