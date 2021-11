Crown Lands s’associe à Louder Sound pour un concert virtuel exclusif

Le puissant duo rock Crown Lands, lauréat d’un prix Juno – Cody Bowles (chant et batterie) et Kevin Comeau (guitare, basse et clavier) – s’est associé à Louder Sound pour annoncer un concert virtuel le 18 novembre à 19 h 00 GMT / 14 h 00 HNE. Le concert d’une heure sera hébergé sur toutes les plateformes associées, y compris Rock classique, Marteau en métal, plus fort et Magazine Prog.

Le concert produit et diffusé en direct célèbre les sorties de Crown Lands jusqu’à présent, jouant des chansons de leur premier album éponyme ainsi que le récent EP ‘White Buffalo’, offrant aux fans du monde entier l’opportunité de voir le groupe dans leur élément, jouant leur musique en direct.

Décrivant l’expérience du concert en direct, Crown Lands explique : « Si je découvre un groupe, la première chose que je fais habituellement est de trouver des images en direct, normalement des sessions en direct en studio comme Audiotree ou KEXP. C’est là que vous pouvez vraiment juger si un groupe est bon. Nous voulions créer notre propre version de ça – des verrues et tout ! Pas de clic, pas de pistes d’accompagnement, juste deux musiciens qui se poussent le plus loin possible dans le multitâche d’un numéro de cirque. Prendre plaisir. »

Le concert virtuel de Louder Sound donne le coup d’envoi aux dates de la tournée en tête d’affiche de l’Ontario de « The Big Wave Tour » qui commence à Waterloo le 26 novembre au Maxwell’s Music Hall tout en offrant aux fans du monde entier l’occasion de découvrir la musique de Crown Lands en direct. Consultez la liste des dates de tournée en Ontario ci-dessous.

La tournée 2021 « The Big Wave » de Crown Lands comprend les spectacles canadiens suivants :

Vendredi 26 novembre 2021 – Waterloo, ON – Maxwell’s Music Hall

Samedi 27 novembre 2021 – Oshawa, ON -Biltmore Theatre

Dimanche 28 novembre 2021 – Hamilton, ON – Bridgeworks

Mardi 30 novembre 2021 – London, ON – Rum Runners

Mercredi 1er décembre 2021 – Toronto, ON – The Axis Club

Vendredi 3 décembre 2021- Ottawa, ON – Centre Bronson

Samedi 4 décembre 2021 – Montréal, QC – Petit Campus.

Achetez ou écoutez l’EP ‘White Buffalo’ de Crown Lands.