Crown Resorts signale une perte sur les freins à la pandémie et les coûts réglementaires

Le logo du géant australien des casinos Crown Resorts Ltd orne le complexe hôtelier et casino de Melbourne, en Australie

Crown Resorts Ltd (CWN.AX) a enregistré une perte annuelle lundi, affectée par les fermetures de casinos et les coûts réglementaires liés au verrouillage, et a déclaré qu’elle ne parlait plus à Oaktree Capital Group (OAK_pa.N) au sujet de la proposition du géant du capital-investissement d’acheter un pieu.

Le plus grand opérateur de casino d’Australie est aux prises avec une série de défis, allant des blocages causés par un virus à un examen réglementaire qui a coûté sa licence à son casino de Sydney et menacé ceux de Melbourne et de Perth.

Les restrictions de voyage dans le pays ont également rendu difficile pour les joueurs étrangers, en particulier en provenance de Chine, de visiter ses casinos et de dépenser plus.

« Pour l’avenir, COVID-19 continue de créer de l’incertitude, les restrictions d’exploitation variables restant une caractéristique de la vie quotidienne et susceptibles de continuer à influencer sensiblement les performances de l’entreprise », a déclaré la présidente par intérim Jane Halton.

Crown a également fait l’objet d’une surveillance réglementaire intense alors qu’elle tente de convaincre les autorités qu’elle peut reconstruire sa culture après qu’une enquête de Sydney en février a révélé que la société avait autorisé le blanchiment d’argent dans ses locaux pendant des années.

Une enquête sur son casino de Melbourne – qui génère les trois quarts de ses bénéfices – se terminera en octobre, tandis qu’une autre sur son casino de Perth a été prolongée jusqu’en mars 2022.

L’incertitude a poussé Star Entertainment Group (SGR.AX) à retirer en juillet une proposition de rachat de 9 milliards de dollars australiens.

Une proposition distincte d’Oaktree de 3 milliards de dollars australiens a été présentée comme une option pour financer le rachat d’une partie de la participation du milliardaire James Packer.

Lundi, la société a annoncé une perte nette de 261,6 millions de dollars australiens (191,33 millions de dollars australiens) pour l’exercice clos en juin, contre un bénéfice de 79,5 millions de dollars australiens un an plus tôt.