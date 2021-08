Crown Saison 5 couvrant l’amitié du prince Philip avec Penny Brabourne

On dirait que la prochaine saison de The Crown de Netflix pourrait devenir un peu gênante pour la famille royale. Selon The Sun, l’émission prévoit de couvrir l’amitié entre le prince Philip et “l’aristocrate” Penny Brabourne (interprétée par Natascha McElhone), avec qui il a passé “beaucoup de temps” dans les années 1990.

“C’est une relation qui a naturellement soulevé quelques sourcils et suscité pas mal de murmures, mais Philip et Penny ont maintenu qu’ils n’étaient que des amis”, a déclaré une source au Sun, ajoutant que “Les créateurs de The Crown pensent que c’est une relation digne de explorer et choisir un acteur vétéran comme Natascha est le reflet de la notoriété du rôle. “

Alors que Philip et Penny n’étaient que des amis, la source a déclaré que “la relation très personnelle est peu susceptible d’être accueillie comme un scénario par Sa Majesté ou le reste de la famille royale”.

Alors, que savons-nous de Penny ? Elle est devenue une amie proche de la famille royale après avoir épousé Norton Knatchbull, le 3e comte Mountbatten de Birmanie, alias le petit-fils de Lord Mountbatten, qui était l’oncle de Philip. En fait, Philip était même le parrain de Norton.

Philip et Penny se sont rapprochés dans les années 90 et, selon The Sun, il lui a appris à conduire une voiture et elle a souvent été vue lors d’événements royaux. Elle est restée en contact avec la famille au fil des ans et a été invitée à assister aux funérailles de Philip après son décès.

The Crown tourne actuellement la saison 5 et vient de publier un nouveau regard sur Elizabeth Debicki et Dominic West dans le rôle de Charles et Diana.

La saison devrait tomber dans le courant de 2022, alors préparez-vous!

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

