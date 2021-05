Croyez-le ou non, certaines personnes sont obligées de rendre leurs chèques de relance de 1400 $ – .

De toutes les mises à jour des contrôles de relance que nous avons partagées depuis le début de la pandémie de coronavirus, c’est probablement celle qui constituera un choc légitime. Cela pourrait même être déconcertant lors du premier passage.

Les deux chèques de relance qui ont été distribués par le gouvernement fédéral à des millions de contribuables l’année dernière – pour 1200 $ puis un autre pour 600 $, suivis du troisième chèque de relance de 1400 $ rendu possible par la loi de relance de 1,9 billion de dollars du mois dernier – visaient à la fois à stimuler l’économie. ainsi que de fournir une bouée de sauvetage financière aux personnes en détresse à la suite de la crise sanitaire du COVID-19. Cette crise est encore suffisamment aiguë, que la législation de relance de Biden le mois dernier a également franchi l’étape supplémentaire consistant à emballer de nombreuses autres manières dont des millions de contribuables bénéficieront en dehors des chèques de relance, par exemple via une expansion majeure du crédit d’impôt fédéral pour enfants qui Biden veut maintenant se développer à nouveau jusqu’en 2025. Mais maintenant, nous arrivons également à la mise à jour du contrôle de relance qui semble si extraordinaire à écrire: certaines personnes, croyez-le ou non, ont en fait retourné leur chèque de relance au gouvernement. Poursuivez votre lecture pour savoir qui devrait prendre cette mesure inhabituelle de redonner son argent de relance.

Top Deal du jour Amazon propose de vrais clous d’oreilles en diamant pour moins de 60 $ – et les critiques les adorent! Prix: 59,90 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Selon les règles de l’IRS, comme l’a noté Kiplinger, si un chèque de relance a été émis à un couple marié et que l’un des conjoints est décédé, ce chèque doit être retourné. Vous devrez inclure une lettre expliquant la situation afin que l’IRS puisse réémettre un paiement au nom du conjoint vivant.

Ce n’est pas un nombre insignifiant de personnes dont nous parlons. L’AARP a examiné cette question et a constaté qu’après l’adoption de la loi de relance de la loi CARES au printemps 2020, l’IRS a envoyé des chèques de relance à 1,1 million de personnes décédées, ces paiements totalisant 1,4 milliard de dollars. «Un paiement effectué à une personne décédée avant de recevoir le paiement doit être retourné à l’IRS», a déclaré l’IRS sur son site Web. «Remettez le paiement en entier à moins qu’il n’ait été fait aux codéclarants et qu’un conjoint soit toujours vivant. Dans ce cas, retournez la moitié du paiement, mais pas plus de 1 200 USD. “

«Si quelqu’un ne peut pas déposer un chèque parce qu’il a été émis aux deux conjoints et qu’un conjoint est décédé, l’individu doit retourner le chèque. Une fois que l’IRS reçoit et traite le paiement retourné, un paiement d’impact économique sera réémis au conjoint survivant. »

Au-delà de cela, il existe également d’autres scénarios qui peuvent être envisagés où quelqu’un pourrait vouloir ou avoir besoin d’envoyer son chèque de relance au gouvernement. Un exemple est quelqu’un qui… ne veut pas ou n’a pas besoin du chèque. Peut-être parce qu’ils sont trop aisés et qu’ils ne veulent pas accepter l’argent. Bien sûr, dans ce scénario, vous pouvez également faire quelque chose de bien avec, comme en faire don à une association caritative. Quoi qu’il en soit, si cela vous inclut et si vous souhaitez renvoyer le chèque de relance à l’IRS, envoyez votre carte de débit (si vous avez reçu l’une des cartes de débit de relance préchargées) avec une explication indiquant que vous ne le faites pas. Je veux de l’argent, à Money Network Cardholder Services, 2900 Westside Parkway, Alpharetta, GA 30004.

Si vous avez reçu, à la place, un chèque papier de l’IRS, vous devrez l’annuler et le renvoyer à l’une des adresses IRS répertoriées au bas de cette page. Et si vous souhaitez renvoyer le chèque de relance après que l’IRS a déposé directement l’argent sur votre compte bancaire, vous devrez faire un chèque à l’ordre du Trésor américain, y compris «Third EIP» et votre numéro d’identification fiscale quelque part sur le chèque, et incluez une brève explication de la raison pour laquelle vous le renvoyez à l’une de ces adresses de bureau IRS répertoriées dans le lien ci-dessus.

Top Deal du jour Tout le monde raffole de cette poêle antiadhésive – maintenant en vente pour seulement 14 $! Prix ​​courant: 16,99 $ Prix: 13,99 $ Vous économisez: 3,00 $ (18%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé penché de manière protectrice sur sa collection de vinyles en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.