Croyez-le ou non! Les Dodgers n’excluent pas Carlos Correa

n’était pas prévu les cagnards ouvert à la possibilité de signer Carlos Correa ? Eh bien, c’est ici…

Selon Bill Plaschke, chroniqueur renommé du LA Times et initié des Dodgers, plusieurs personnes au sein de l’organisation bleue lui ont fait savoir qu’elles ne s’opposaient pas à une hypothétique arrivée de Carlos Correa aile

Et dire qu’ils « ne s’opposent pas », c’est beaucoup… quoiqu’un peu moins que « soutenir ».

Dans ce qui semble être un cas d’amnésie similaire à celui de les yankees Avec le Portoricain, les Dodgers semblent pouvoir ignorer l’histoire d’animosité entre les fans de blues et Correa, ainsi que la fameuse enquête sur le vol de signaux de 2017 (où ils viennent de battre les Dodgers en World Series).

Évidemment, il faut aussi le dire, Correa n’est pas l’option un à LA, où le grand favori des fans, des analystes et du même conseil d’administration est Seager. Bien que leur signature semble lointaine, on dit souvent qu’ils sont prêts à investir les Rangers et les Tigres dans leur arrêt-court cet hiver. Donc si ce n’est pas Corey… ça pourrait être Carlos, après tout les noms sont similaires.

Qu’en pensent les fans des Dodgers ? Inutile de dire que le tweet de Bill Plaschke a été rempli d’insultes et d’attaques pour avoir même mentionné l’idée.

Voici l’interview complète de Plashcke avec ses déclarations… qu’en dites-vous ? Ceinture à Los Angeles ou c’est trop ?

Le tricheur des Astros Carlos Correa dans un maillot #Dodgers ? 🥴 @ BillPlaschke dit que les fans le tuent pour l’idée si Seager part. Plus avec @LAIreland & @ramonashelburne sur 710 ESPN https://t.co/BVvyhTQiHN pic.twitter.com/PkOpkDL4VJ – ESPN Los Angeles (@ESPNLosAngeles) 13 novembre 2021