Croyez-moi sur Netflix est “déchirant”, “sinistre” et “extrêmement déchirant” .

Netflix vient d’ajouter un véritable film dramatique policier intitulé Believe Me: The Abduction of Lisa McVey. Le film recrée l’histoire choquante et effrayante de ce qui est arrivé à Lisa McVey, 17 ans, lorsqu’elle a été enlevée et détenue par le tueur en série Bobby Joe Long.

Le film, qui est sorti à l’origine en 2018, est devenu directement numéro un dans la liste des 10 meilleurs Netflix au Royaume-Uni, et les téléspectateurs disent que c’est un incontournable pour tous ceux qui aiment le vrai crime ou les drames criminels. Dans ce document, Lisa est interprétée par Katie Douglas, que vous reconnaîtrez peut-être à son rôle dans Ginny et Georgia – également sur Netflix.

Voici ce que vous devez savoir sur le film et ce que tout le monde en a dit.

Croyez-moi : L’enlèvement de Lisa McVey recrée l’histoire vraie de ce qui lui est arrivé quand elle avait 17 ans

En 1984, Lisa McVey, 17 ans, a été enlevée par le tueur en série Bobby Joe Long alors qu’elle rentrait chez elle à vélo de son travail dans un magasin de beignets à Tampa, en Floride. Il l’a emmenée dans sa voiture, les yeux bandés, et l’a emmenée dans son appartement. Ici, elle serait détenue sous la menace d’une arme, agressée sexuellement et torturée pendant 26 heures.

Lisa McVey a miraculeusement réussi à persuader Long de la libérer, affirmant qu’elle pourrait être sa petite amie et affirmant qu’elle devait rentrer chez elle pour s’occuper de son père malade. Quand il l’a libérée, elle s’est souvenue avec des détails incroyables de ce qui lui était arrivé à la police, si clairement qu’ils ont pu le capturer. Cependant, ce n’est qu’après avoir réussi à persuader certains officiers et sa propre famille qu’elle a même dit la vérité.

Avant de prendre Lisa, Bobby Joe Long avait tué 10 autres femmes dans la région de Tampa Bay en Floride et aurait agressé sexuellement au moins 50.

Le synopsis de Netflix se lit comme suit: «Après un enlèvement horrible et une évasion de courte durée, une adolescente de Floride a du mal à convaincre sa famille et les autorités de son épreuve. Basé sur des faits réels.

Les gens qualifient le vrai film dramatique policier de « déchirant » et disent que l’histoire est « horrible » mais « à regarder absolument »

Les téléspectateurs qui ont regardé Believe Me: The Abduction of Lisa McVey qualifient l’histoire d’horrible, mais conviennent qu’il s’agit d’un incontournable. Les gens disent que l’affaire les a laissés “sangloter” et que la façon dont Lisa a “échoué par tant de gens” a fait “bouillir leur sang”.

Toute autre personne intéressée par le vrai crime DOIT regarder “Believe Me: The abduction of Lisa McVey” sur Netflix. c’est absolument incroyable. Vraiment déchirant mais une montre vraiment intéressante. – détective gothique (moulin) (@_devon_x) 1er juin 2021

Si vous n’avez pas encore regardé “croyez-moi” sur Netflix, vous devez le faire – Tay Butterfield (@taybutterfie) 3 juin 2021

Je viens de fermer les yeux en regardant ce film de Lisa McVey “Believe Me” sur Netflix. Jésus. – KateElizabeth (@KateElizabeth99) 2 juin 2021

Tant mieux pour Lisa McVey. Elle a survécu à une épreuve horrible et a arrêté un tueur en série. Je sanglotais à la fin du film. Je suis content qu’elle ait eu la famille heureuse qu’elle voulait #BelieveMe – 🦋 – certainement toujours en train de jouer à ffxiv (@CloudTifaAlways) 2 juin 2021

Croyez-moi sur Netflix. Regarde ça. Horrible mais c’est à voir absolument – ☭Premier ministre des immigrants☭ (@IllegalDThe7th) 2 juin 2021

tous ceux qui aiment le vrai crime et les histoires vraies DEVRAIENT regarder, croyez-moi : l’enlèvement de lisa mcvey sur netflix !! quand elle a résolu l’affaire et que tous les flics l’applaudissaient 😭😭omg j’ai pleuré tellement mal. ET LA DETECTIVE QUI CROYAIT EN ELLE QUAND PERSONNE D’AUTRE NE LE FAIT — sans peur, aimée 💛💛 (@aimeejaine) 2 juin 2021

Appel à tous les vrais fans de crime, Believe Me: The Abduction of Lisa McVey sur @NetflixFilm est basé sur une histoire vraie et extrêmement déchirante. Katie Douglas est géniale. – Jabeen Waheed (@JabeenWaheed) 1er juin 2021

#BelieveMeTheAbductionofLisaMcVey seigneur, c’est sinistre. Lisa McVey est une survivante de toutes ces circonstances horribles en plus de faire face à cette horrible épreuve – Esther (@SuperstarE3) 2 juin 2021

regarder le documentaire lisa mcvey sur netflix et ça me fait bouillir le sang – elle a été échouée par tant de gens — _ (@hesafinelie) 1er juin 2021

Croyez-moi : l’enlèvement de Lisa McVey est déchirant – Sophie Cokayne (@CokayneLouise) 1er juin 2021

Il a également un score d’audience très impressionnant pour Rotten Tomatoes de 92%.

Croyez-moi : L’enlèvement de Lisa McVey est maintenant disponible sur Netflix. Pour toutes les dernières nouvelles de Netflix, des gouttes, des quiz et des mèmes comme The Holy Church of Netflix sur Facebook.

Histoires connexes recommandées par cet écrivain :

• Croyez-moi sur Netflix : où est la vraie Lisa McVey maintenant ?

• Qu’est-il arrivé à Bobby Joe Long ? Le tueur en série qui a enlevé Lisa McVey

• Où vous reconnaissez le casting de Netflix True Crime Believe Me: The Abduction of Lisa McVey from