Crsitiano Ronaldo comme guide touristique de Manchester United ? Paul Pogba pour laver les kits ? Cela pourrait arriver si Ralf Rangnick ramène la «roue de la fortune» pour punir les joueurs au lieu d’amendes

Comment motivez-vous un joueur comme Cristiano Ronaldo à maintenir des standards élevés ? Et Paul Pogba ou Harry Maguire ?

Eh bien, Ralf Rangnick a quelques idées – ou du moins il l’a fait lorsqu’il était en charge du RB Leipzig, où il a créé une alternative brillamment inventive aux amendes lorsqu’il s’agissait de punir les joueurs.

Rangnick est un homme très respecté dans le football et son expertise se dirige vers Old Trafford

Les joueurs apprendront bientôt tout sur les méthodes de travail de leur nouveau patron

L’homme chargé de restaurer la fortune de Manchester United, qu’il dirigera pour le reste de la saison, a utilisé une « roue de la fortune » hilarante pour décider des conséquences d’une indiscipline.

Il a été dit qu’à son avis, le temps d’un footballeur professionnel est plus précieux que son argent, donc les amendes ne fonctionnaient pas comme un moyen de dissuasion suffisamment puissant.

Le concept de la roue est assez simple : faites tourner la roue et affrontez votre forfait.

Les punitions incluent : porter un tutu rose, devenir guide de stade, nettoyer des kits sales et travailler dans la boutique du club.

Il existe une option sans sortie de prison si vous atterrissez au numéro quatre, mais les onze autres sanctions contiennent toutes quelque chose de scandaleux.

Rangnick devrait prendre le relais dans les prochains jours une fois qu’un permis de travail aura été trié, en remplacement d’Ole Gunnar Solskjaer qui a été limogé le week-end dernier.

Un homme qui connaît le type d’entraîneur que United obtient est le patron de Liverpool, Jurgen Klopp.

Le compatriote de Rangnick, inspiré par le nouveau shérif d’Old Trafford, a déclaré : « Oui, malheureusement, un bon entraîneur vient en Angleterre, c’est comme ça, à Manchester United.

«C’est évidemment un manager vraiment, vraiment expérimenté. Il a construit le plus célèbre deux clubs de nulle part avec des menaces et des forces appropriées en Allemagne avec Hoffenheim et Leipzig.

« Il a fait beaucoup de travaux différents dans le football, mais sa première préoccupation a toujours été d’être entraîneur, d’être manager, et c’est évidemment sa meilleure compétence. »

Le patron du RB Leipzig, Ralf Rangnick, a introduit une «roue de la fortune» pour les joueurs mal comportés, avec des sanctions dont… 🎁 Achetez des cadeaux pour les 60 membres du personnel du club

Nettoyer les kits sales

Habillez-vous comme une ballerine

Travailler dans la boutique du club

La punition

1. Gonflez les balles, mettez-les sur le terrain, nettoyez-les – 30 minutes par jour pendant une semaine

2. Former l’une des équipes de l’académie pendant une journée autrement libre – quatre heures

3. Visite guidée du stade – une heure

4. Ayez de la chance : pas de punition

5. Tondre et entretenir le terrain d’entraînement – ​​quatre à six heures par semaine d’entraînement

6. Portez un maillot rose « princesse » ou un tutu de ballerine pour l’entraînement – ​​90 minutes

7. Mélangez les boissons avant l’entraînement, remplissez les bouteilles d’eau – 20 minutes par jour pendant une semaine

8. Travailler comme assistant dans la boutique du club pendant trois heures

9. Servir la nourriture dans la cafétéria de l’équipe, nettoyer les tables – 30 minutes par jour

10. Travailler comme assistant de kit, prendre soin des chemises sales, aider à nettoyer les bottes – 30 minutes par jour

11. Aidez à charger le bus de l’équipe avec des caisses et des sacs le jour des matchs à l’extérieur – environ une heure et demie

12. Achetez de petits cadeaux pour tous les 60 membres du personnel de Leipzig