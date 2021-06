CRSR Stock: 9 choses à savoir sur le nouveau jeu préféré de Corsair Stock de Meme

Jeu de corsaire (NASDAQ :CRSR) l’action décolle lundi après que Reddit a choisi la société comme l’une de ses nouvelles actions préférées.

WallStreetBets, le meilleur subreddit de trading d’actions, a parlé des actions CRSR toute la matinée. Au moment d’écrire ces lignes, c’est l’action dont on parle le plus sur le subreddit avec 686 mentions au cours des quatre dernières heures.

L’intérêt supplémentaire de Reddit s’accompagne d’une augmentation des échanges d’actions CRSR. Cela a entraîné le changement de mains de plus de 21 millions d’actions lundi matin. À titre de comparaison, le volume quotidien moyen des transactions de l’action est d’environ 1,3 million d’actions.

En gardant cela à l’esprit, voici tout ce que les investisseurs potentiels doivent savoir sur les actions CRSR.

Corsair Gaming est une entreprise qui fabrique des PC, des pièces détachées et des accessoires destinés aux joueurs. Il propose également une large gamme d’équipements de streaming pour ceux qui empruntent également cette voie. La marque d’appareils de streaming Elgato appartient à Corsair Gaming. Pour accompagner cela, il dispose d’un logiciel pour PC et Mac pour prendre en charge ses appareils. Bien que la société se concentre principalement sur les jeux sur PC, elle propose également des accessoires pour les jeux sur console. Cela inclut les casques et autres appareils compatibles avec les consoles de jeu Xbox, PlayStation et Nintendo. Il occupe également une position forte sur le marché avec une part de 41,9% dans l’espace des composants PC. La place de l’entreprise dans la part de marché périphérique lui permet d’en détenir 18,3 %. Ses résultats récents incluent un chiffre d’affaires de 1,7 milliard de dollars pour l’ensemble de l’année 2020.

L’action CRSR était en hausse de 14,7% lundi matin, mais n’a augmenté que de 6,8% depuis le début de l’année.

À la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

