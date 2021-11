CRSR Stock est un jeu de mème rare avec une thèse de forte valeur

Jeu de corsaire (NASDAQ :CRSR) est un favori des commerçants qui est tombé en disgrâce.

L’action CRSR est passée d’un sommet de 51 $ il y a un an à environ la moitié aujourd’hui.

Compte tenu de toute l’excitation avec GameStop (NYSE :GME) cette année, Corsair peut sembler être un choix naturel. Après tout, GameStop est en hausse de 960% depuis le début de l’année malgré le fait que son activité continue de ne pas beaucoup progresser sur le plan opérationnel. Pourquoi la société de jeux Corsair ne devrait-elle pas bénéficier d’une poussée similaire de la part de la communauté des commerçants de mèmes compte tenu de ses fondamentaux plus solides ?

Un détaillant de composants de jeu pour l’instant

La première grande différence entre GameStop et Corsair est que GameStop est une marque destinée aux consommateurs. La plupart des commerçants de mèmes sont allés dans les magasins GameStop et ont une affinité avec le concept. En effet, une grande partie du Reddit pousser était de «sauver» GameStop des fonds spéculatifs qui tentaient prétendument de le chasser des affaires.

Corsair, en revanche, est une opération de jeu beaucoup plus spécialisée. Vous ne voyez pas Corsair dans les centres commerciaux, ni son nom sur les meilleurs titres de jeux. Au contraire, Corsair est largement dans les coulisses. Il vend des éléments tels que du matériel de streaming vidéo, des claviers sans fil, de la RAM, du stockage, des boîtiers, des refroidisseurs de processeur et des alimentations. Tout cela fait partie intégrante de l’avancement de l’industrie concurrentielle du jeu vidéo, mais cela ne génère pas nécessairement le même niveau de marque qu’un GameStop le ferait.

Cela dit, Corsair progresse sur ce front. Ses chaises de jeu sont remarquables et accrocheuses. Avec la popularité des services de streaming vidéo tels que Twitch, propriété de Amazon (NASDAQ :AMZN) – Corsair fait de plus en plus parler de lui. Il a également joué un rôle actif dans l’esport et d’autres domaines adjacents qui pourraient établir une connexion plus directe avec le consommateur.

Être un vendeur de pièces d’ordinateur est une entreprise de faible valeur. En revanche, le fait d’être une entreprise de culture du jeu vidéo et de style de vie peut considérablement augmenter la valorisation de l’entreprise.

Rentabilité énorme

Ce que Corsair n’a pas tout à fait atteint les niveaux de marque GameStop, cela compense largement la croissance des revenus et les ventes. Profitant de l’essor du jeu vidéo pendant la pandémie, Corsair a fait passer ses revenus de 1,1 milliard de dollars en 2019 à 1,7 milliard de dollars en 2020. Les analystes constatent que cela bondit d’un montant à deux chiffres cette année à environ 1,9 milliard de dollars.

Corsair fait également un excellent travail pour convertir ces revenus en bénéfices. La société devrait générer environ 1,53 $ par action pour l’ensemble de l’année 2021. Les analystes estiment que cela passera à 1,72 $ par action en 2022, ce qui place l’action à seulement 14 fois les bénéfices anticipés. C’est une aubaine sur ce marché pour toute entreprise affichant une croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires et du résultat net. C’est particulièrement bon marché pour une entreprise dans un secteur chaud comme le jeu vidéo.

Pourquoi Corsair n’est-il pas plus respecté ?

Le succès de GameStop pourrait, ironiquement, être négatif pour Corsair. Après tout, si les gens pensent à un stock de mèmes dans les jeux, GameStop est à peu près le début et la fin de cette discussion. Les traders de Reddit ne se sont pas beaucoup concentrés sur les mesures sous-jacentes de la qualité de l’entreprise, telles que la rentabilité, et la force robuste de Corsair y a donc été réduite.

Sur une autre note, il y a un peu tendance à faire disparaître les gagnants de la pandémie en ce moment. Les analystes examinent les énormes gains de 2020 et se demandent si nous verrons naturellement une baisse à mesure que la vie reviendra à la normale. Au fur et à mesure que les gens retournent au bureau ou à l’université ou autre, ils peuvent passer moins de temps à jouer. La croissance des esports en ligne pourrait également ralentir à mesure que les sports traditionnels et autres options de divertissement en personne rouvriront.

Jusqu’à présent, les bénéfices de Corsair continuent d’être solides, il y a donc peu de preuves d’un ralentissement des grandes entreprises. Cependant, c’est quelque chose à surveiller. Une autre préoccupation potentielle concerne les problèmes de chaîne d’approvisionnement. Avec la pénurie mondiale de semi-conducteurs et les problèmes de logistique internationale, Corsair pourrait faire face à un manque à gagner inattendu cette saison des fêtes s’il ne peut pas garder les marchandises en stock.

CRSR Verdict Stock

Normalement, les stocks de mèmes nécessitent une forte croyance dans le récit ou dans une histoire de retournement. Une chaîne de magasins de détail ou de cinémas en difficulté ou quelque chose du genre va reprendre vie. Ou un penny stock peu connu décollera en raison d’un intérêt élevé à court terme ou d’une autre thèse originale de Reddit. Habituellement, ces pitchs boursiers basés sur les mèmes ont assez peu de fondamentaux immédiats pour justifier leur cause; il faut croire en un avenir meilleur.

Corsair, cependant, est un jeu de valeur fort et convaincant ici et maintenant. À part Hypothèque fusée (NYSE :RKT) et UWM Holdings (NYSE :UWMC), il est difficile de penser à beaucoup d’autres actions de mèmes qui ont eu une rentabilité aussi robuste que Corsair en 2021. D’une certaine manière, l’action CRSR est encore plus attrayante que ces deux autres car elle appartient à un secteur à la mode : les jeux vidéo. Il bat certainement les hypothèques.

Les baissiers qui s’appuient fortement sur leurs positions courtes sur Corsair pourraient bien se retrouver avec une douloureuse surprise en cette période des fêtes. C’est un stock mème avec la force commerciale sous-jacente pour prouver que les sceptiques ont tort. Si vous ne possédez qu’un seul nom de mème d’ici 2022, envisagez fortement d’en faire Corsair.

