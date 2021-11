CRT : ça n’existe pas… et c’est génial ! [with comment by Paul]

La théorie critique de la race est devenue le problème politique numéro un aux États-Unis. Il va donc sans dire que c’est le principal problème des élections des conseils scolaires qui se déroulent dans tout le pays. Ainsi, dans l’un des plus grands districts scolaires du Minnesota, l’administration a envoyé des points de discussion par courrier électronique aux membres du conseil scolaire, leur indiquant comment répondre aux questions sur le CRT des parents concernés. Il ne fait aucun doute que de nombreux autres districts ont fait de même. Remarquablement, cet e-mail particulier comprenait pas moins de six pièces jointes avec des points de discussion sur CRT.

Ces six missives pro-CRT sont à peu près interchangeables, bien qu’elles proviennent de diverses sources : le district scolaire lui-même ; Education Minnesota, le syndicat des enseignants (celui-ci comprend une attaque contre American Experiment); l’Association des commissions scolaires du Minnesota; l’Université du Minnesota; l’Association des administrateurs scolaires du Minnesota; et le Conseil des Grandes Ecoles de la Ville.

Ces six ensembles de points de discussion illustrent l’orthodoxie libérale sur CRT : ça n’existe pas, et c’est génial ! Ils affirment que le CRT ne se trouve que dans les facultés de droit (entre parenthèses, si cela est vrai, c’est un problème grave en soi) et n’est certainement pas enseigné dans les classes de la maternelle à la 12e année.

La note de service de ce district scolaire aux membres du conseil commence :

Des informations et des questions ont fait surface sur les réseaux sociaux et dans la communauté concernant l’enseignement de la théorie critique de la race (CRT) et/ou le programme et l’instruction. La discussion a fait surface dans d’autres districts scolaires du Minnesota et nous souhaitons vous préparer avec des informations afin que vous puissiez répondre aux questions au fur et à mesure qu’elles se posent ici de manière claire et directe.

***

Messages cohérents du district scolaire d’Osseo concernant le CRT :

***

● La théorie critique de la race est un cadre spécifique trouvé dans les facultés de droit qui examine les systèmes, les politiques et les lois qui perpétuent les inégalités raciales dans notre société et comment ces inégalités peuvent être éliminées. ○ Il est utilisé pour relier le rôle que joue la race dans notre société à travers de multiples points de vue et examine de manière critique les systèmes pour mieux comprendre les origines des inégalités raciales. ○ Il semble y avoir une confusion au sujet des différences entre la CRT et l’équité dans les écoles publiques. Alors que certaines personnes et organisations à vocation politique prétendent que le CRT est destiné à être utilisé dans les écoles PreK-12, ce n’est pas le cas.

Mais savez-vous ce que les districts scolaires ne disent jamais lorsqu’on les interroge sur le CRT ? Ils disent qu’ils ne l’enseignent pas, mais ils ne disent jamais : « Le CRT est un ensemble de dogmes racistes et anti-américains, et nous ne l’autoriserions jamais dans nos écoles. Pourquoi pensez-vous qu’ils préfèrent se faire arracher les ongles avec des pinces plutôt que de dire quelque chose d’aussi simple ?

Au lieu de cela, nous obtenons la deuxième partie de la formule libérale : CRT – que nous n’enseignons pas – est génial ! Seulement, clin d’œil, clin d’œil, nous l’appelons « Equité ». Ou « Diversité, équité et inclusion ». Ou « Apprentissage social et émotionnel ». Le meilleur endroit pour le voir est dans les points de discussion d’Education Minnesota, la force politique dominante du Minnesota, qui ont été inclus dans la note de l’administration aux membres du conseil scolaire d’Osseo. Les points de discussion du Minnesota pour les membres du conseil scolaire (dont la plupart ont été élus) et les administrateurs (dont la plupart leur sont redevables) sont intégrés ci-dessous. C’est ainsi que Education Minnesota recommande que les membres du conseil scolaire répondent aux questions sur le CRT. Je vais citer longuement parce que c’est tellement révélateur :

Ces gens sont ouvertement anti-américains. Ils ne s’en cachent pas. Ils détestent notre pays et essaient de le détruire, et leur contrôle sur l’éducation K-12, qui est incontesté dans de nombreux endroits, en fait une ambition raisonnable. Alors que l’attention nationale se concentre naturellement sur l’élection de la Virginie au poste de gouverneur, les élections des conseils scolaires du pays seront plus importantes à long terme.

Où que vous habitiez, les sièges au sein de votre conseil scolaire sont probablement contestés. La règle d’or est de ne jamais voter pour quelqu’un qui est approuvé par le syndicat des enseignants de votre état. Si vous vous renseignez, vous pouvez facilement savoir s’il y a des candidats pro-américains qui se présentent pour votre conseil scolaire local. S’il y en a, vous devriez voter pour eux. La participation aux élections des commissions scolaires est notoirement faible, souvent à un chiffre, ce qui explique pourquoi les syndicats d’enseignants d’extrême gauche ont généralement été en mesure de sélectionner les commissions scolaires « contre » lesquelles ils négocient les contrats.

Cette année, des candidats pro-américains ont émergé dans la plupart des États. Certains gagneront, mais la plupart, selon toute vraisemblance, ne parviendront pas à surmonter les immenses ressources financières de la gauche. Mais l’année prochaine sera peut-être une autre histoire : cette année quelques secousses, en 2022, le séisme. Avec une autre année, non seulement pour faire connaître les méfaits du CRT et le parti pris anti-américain qui s’est largement emparé de nos écoles publiques, mais aussi pour organiser, identifier les candidats, collecter une modeste somme d’argent et nous rallier à eux, nous pouvons voir une révolution.

En attendant, votez aux élections de votre conseil scolaire local le mardi ou chaque fois que cela se produit.

UNE CHOSE DE PLUS : L’affirmation des libéraux selon laquelle les principes radicaux de la CRT ne sont pas enseignés dans les écoles K-12 est fallacieuse, comme en témoigne le fait qu’en juillet, la National Education Association, le plus grand syndicat américain représentant quelque 3 millions d’enseignants, a approuvé New Business Item #39, qui approuvait expressément l’enseignement de la théorie critique de la race dans les écoles publiques. Cette résolution est allée jusqu’à encourager les enseignants à enseigner les principes du CRT même dans les États où il a été interdit de le faire par la législature. Telle est la profondeur de l’engagement de l’établissement d’enseignement aux dogmes CRT.

PAUL AJOUTE : La façon dont je le vois, ce qui est enseigné sur la race dans de nombreuses écoles publiques est une version simplifiée de la théorie critique de la race.

D’une certaine manière, nier que le CRT est enseigné de la maternelle à la 12e année parce que le CRT est ce qui est enseigné dans les facultés de droit, c’est comme dire que les mathématiques ne sont pas enseignées à l’école primaire parce que les mathématiques sont ce qui est enseigné dans les classes supérieures et que les élèves des classes inférieures sont simplement enseigné l’arithmétique.

La différence, bien sûr, est que l’arithmétique est un sujet indispensable et que les mathématiques supérieures sont très utiles, alors que le CRT est simplement intéressant pour certaines personnes, et sa version simplifiée est simplement stupide et empoisonnée.