Crudeoil Finance conclut un partenariat stratégique avec Shibanova ⋆ Crypto new media

Les utilisateurs ont été ravis d’apprendre que Crudeoil Finance s’est associé à Shibanova, l’une des initiatives les plus connues dans le domaine Binance Smart Chain.

Shibanova a déjà travaillé sur un système ECO complet centré sur la Binance Smart Chain, qui comprend un DEX (AMM), un système agricole et d’autres fonctionnalités. Crudeoil Finance a eu une conversation avec l’un des co-fondateurs du projet et a longuement discuté du partenariat. Cela a permis de clarifier leur collaboration, c’est ainsi que l’ensemble du partenariat est né.

Le Shibanova DEX et la plate-forme agricole sont maintenant en ligne et viennent d’être introduits. Il s’agit d’une nouvelle entreprise, similaire à la plateforme Crudeoil Finance. Crudeoil est connu pour reconnaître le potentiel important d’une plate-forme et correspondre à leurs intérêts pour y investir. Cette collaboration sera avantageuse pour les deux parties. Shibanova a également une communauté fantastique. En conséquence, la collaboration profitera aux deux communautés.

Crudeoil développera des tactiques d’agriculture de rendement pour sa ferme de rendement dans le cadre de ce partenariat, visant à optimiser les revenus des utilisateurs en procédant comme suit :

Les utilisateurs n’auront pas à composer manuellement ce qu’ils gagnent, car les fonctionnalités de composition automatique optimiseront leurs gains. Les membres de la ferme Shibanova recevront des incitations supplémentaires pour le brut, ce qui augmentera l’APY de manière globale.

Ce qui suit est la liste des coffres de Crudeoil Finance avec des APY fous pour les clients de Shibanova :

Coffre NOVA-BUSD LP Coffre NOVA-BNB LP Coffre BNB-BUSD LP Coffre BNB-USDT LP Coffre de MATIC-BNB LP Coffre du CAKE-BNB LP Coffre du BTCB-BNB LP Coffre USDT-BUSD LP Coffre de l’ETH- BNB SEC

Parlons maintenant des deux entreprises impliquées dans cette collaboration :

Crudeoil est un site d’agrégation de rendement décentralisé de nouvelle génération pour le système DEFI, construit sur BSC et audité par Techrate et Certik/RD Auditors. Quand il s’agit de ShibaNova, il est important de réaliser que l’idée du projet est de récompenser les investisseurs initiaux en les transformant en véritables parties prenantes qui reçoivent des dividendes en échange de leur mise en œuvre initiale et de leur fidélité continue. ShibaNova y parvient en allouant la plupart des revenus des frais de swap (75 %) à un pot de récompense de dividende régulier, qui est versé à chaque actionnaire de sNova.

La plate-forme agricole de Shibanova compte désormais un nombre limité de fermes, mais Crudeoil Finance a développé des méthodes pour toutes les développer dans un avenir proche. Crudeoil développera plus de tactiques à mesure que Shibanova continue d’ajouter des fermes à la plate-forme. Cette action aura un impact sur les opérations de ShibaNova Farming et l’aidera à augmenter les profits des utilisateurs.

