Cruel Summer Saison 1 Épisode 8 Critique: Preuve 10z viral

C’est un souffle du passé pour Jeanette Turner dans Cruel Summer Saison 1 Episode 8.

Après avoir été un paria de la ville pendant si longtemps, cela prendrait n’importe qui au dépourvu lorsque quelques visages familiers réapparaissaient dans sa vie – certains accueillants et soucieux de son bien-être, tandis que les autres avaient leurs propres raisons de se reconnecter.

Et avec le procès qui se profile, Jeanette ne peut pas risquer que quelqu’un jette une clé dans ses plans. Cependant, le passé est sûr de déterrer des squelettes qui pourraient tout démêler.

“Proof” était un chapitre de transition intéressant qui a ajouté plus de doute à l’histoire de Jeanette.

Une grande partie du rythme s’est concentrée uniquement sur Jeanette et les points où sa vie allait tourner chaque année. Nous avons eu Jeanette en 1993, abandonnant Mallory et voyant une opportunité de s’élever, Jeanette en 1994 avec tout le monde la haïssant et Jeanette en 1995 avec la nouvelle preuve.

Son histoire ressemblait à l’origine à l’épisode 1 de la saison 1 de Cruel Summer, où tout a mal tourné pour elle, mais je dirais que les années dans «Proof» ont été les points qui ont changé la vie de Jeanette.

Jeanette abandonnant Mallory et apprenant la disparition de Kate lui a donné l’impulsion d’être populaire. Sa gestion de l’intimidation à l’école l’a amenée à rester à la maison/à ressentir le monde. Et maintenant, il y a une boule à neige dont elle a peur qui pourrait tout gâcher pour elle.

Il y a eu à chaque fois un tournant qui a sérieusement changé sa vie de façon importante.

La fin de l’amitié de Mallory et Jeanette se faisait attendre. Pas seulement parce que nous savions déjà que cela arriverait, mais en raison de la tension entre les deux, Jeanette et Mallory n’étaient pas de bons amis.

Ce n’était qu’une question de temps qu’une chose les sépare. La farce vidéo sur les enseignants peut sembler petite, mais elle leur a donné la chance de faire face aux problèmes qu’ils ont repoussés pendant si longtemps.

Mallory s’est déchaîné et a poussé Jeanette à faire des choses qu’elle ne voulait pas faire. Un peu d’encouragement fait toujours du bien entre amis ; cependant, les mots de Mallory semblaient venimeux et méchants chaque fois que Jeanette montrait une hésitation. Elle a franchi la ligne en étant parfois une brute.

Le besoin de finir leur liste d’été ne valait pas la façon dont elle traitait ses amis. Ou faire une farce que tout le monde oublierait au bout d’une semaine.

Jeanette, d’autre part, a trouvé la première occasion de mettre fin à son amitié.

Quelqu’un d’autre a-t-il eu l’impression qu’elle l’avait fait comme mécanisme de défense pour ne pas avoir entendu parler de Joy/Martin ? Genre, elle préfère mettre fin à son amitié que d’admettre qu’elle est allée parler avec Joy ?

Jeanette semblait avoir sorti n’importe quoi de son chapeau pour combattre Mallory et ses mots tranchants. Mallory les abandonner pendant le vol du CD a été la première chose qui lui est venue à l’esprit et elle a utilisé cela pour marteler une autre raison pour laquelle elle détestait Mallory.

Jeanette : J’ai des nouvelles, Mallory.

Mallory : Je m’en fous ! Tu m’as abandonné!

Jeanette : J’ai une bonne raison. Kate Wallis…

Mallory : Tais-toi pour Kate Wallis ! A) elle est la pire, et B) elle est hors de votre ligue.

Jeanette : Elle ne l’est pas.

Mallory : Qu’est-ce qui ne va pas avec ta ligue ? Notre ligue avec moi et Vince ?

Jeannette : Rien ! Ce n’est pas ce que je voulais dire.

Si Jeanette et Mallory voulaient redevenir amis, ils auraient pu résoudre ce problème. Ils se sont disputés au lycée à propos de problèmes qu’ils gardaient profondément enfouis ; tout ce qu’ils avaient à faire était de discuter car leurs problèmes étaient si petits.

Tous les deux toujours en colère montraient à quel point ils étaient mesquins.

En parlant de la rencontre de Joy avec Martin, ajoutez cette scène comme une autre raison pour laquelle Joy est la pire.

Certes, elle n’aurait pas su que Martin était impliqué dans l’enlèvement de Kate, et elle pensait seulement que Kate s’était enfuie. Cependant, elle a traité la disparition comme un autre mouvement social qu’elle pouvait contrôler avec son entourage et ses relations.

Kate a disparu pendant plusieurs jours ; Joy avait besoin de le prendre plus au sérieux. Obtenez la police, vérifiez auprès de ses amis et de leurs parents (qui n’en savaient visiblement rien), Jamie ou leurs proches. Et, ne repoussez personne qui veut aider, même si c’était Jeanette 1993.

Joy n’a pas géré la situation correctement. Elle aurait dû laisser tomber toutes prétentions à la seconde où elle a appris que Kate n’était pas à l’école.

La première rencontre de Ben et Vince était si douce et tendre. Ils n’avaient pas besoin d’une date élaborée pour montrer leur intérêt ; tout ce dont ils avaient besoin était une conversation approfondie.

Se lier à leurs pertes similaires a été un grand moment de développement du personnage, car cela expliquait davantage leur passé et la façon dont la perte les affectait dans le présent. Les apparences affectueuses aident toujours, mais le fait de se comprendre était plus logique pour expliquer pourquoi ils se sont connectés si rapidement.

Et la scène où ils enfermaient des pinkies dans la salle de sport aurait dû être encadrée par la parfaite musique rom-com !

Jamie : Tout le monde à l’école aujourd’hui l’a torturée !

Vince : Tu as en quelque sorte réussi à ouvrir la saison quand tu lui as fait un œil au beurre noir !

C’est dommage que l’accident de Ben en 1994 puisse être la fin de leur relation. Il semble que la réaction de Ben à la blessure le poussera à repousser Vince.

Il n’y a rien que Vince ait fait ou aurait pu faire pour le réparer ; le changement était hors de ses mains. Parfois, c’est ainsi qu’une relation se termine, et si Ben ne laisse pas Vince entrer, il ne peut rien faire pour que cela fonctionne.

Ben devrait être en colère contre Jamie pour avoir conduit en état d’ébriété. Jamie aurait dû savoir qu’il ne fallait pas conduire après s’être vautré dans sa voiture à propos de Kate et Jeanette ; il continue de semer le chaos pour les gens autour de lui.

L’histoire de Jamie est un cas de spirale descendante. Il avait tout avant l’été 1993, mais quelques décisions ont renversé sa vie comme une pile de dominos. Une partie était hors de son contrôle, tandis que le reste était fait lui-même, comme mentir à Kate dans Cruel Summer Saison 1 Episode 5.

Jeanette : Pourquoi tu l’as fait ?

Jamie : Je pensais que je défendais Kate. Je n’avais aucune raison de ne pas la croire.

Jeanette : Sur moi ? Tu m’as connu !

Jamie : Ouais…

Jeanette : Et maintenant ? Qui croyez-vous?

Il y a un peu de sympathie pour ses difficultés à trouver un emploi ; il pourrait probablement être un bon employé au bar d’Angela si la politique lui avait donné une chance. Cependant, il semble y avoir plus de problèmes en jeu qu’il doit surmonter, comme sa tristesse et sa consommation d’alcool.

Jamie s’excuser auprès de Jeanette était la bonne chose à faire; cela aurait dû arriver bien plus tôt, mais il y est finalement arrivé.

Indépendamment du fait qu’elle ait vu Kate ou non, Jamie a blessé Jeanette de plusieurs manières, comme la frapper. Et Vince avait raison : Jamie a joué son rôle dans la peinture d’une mauvaise image de Jeanette. Il est tout aussi coupable d’avoir fait d’elle une paria que tout le monde dans le cercle restreint.

« Proof » a présenté deux grandes révélations qui ont mis en doute l’histoire de Jeanette.

Tout d’abord, Jeanette était tout sourire après avoir parlé à Joy de la disparition de Kate. Elle n’aurait pas « vu » Kate à ce moment-là, mais vous vous attendriez à ce qu’elle ait l’air un peu plus inquiète qu’elle ne l’a fait, sachant que Kate avait disparu. Jeanette avait l’air d’avoir enfin sa chance d’être populaire.

Jeanette : Kate Wallis est allée volontiers chez Martin Harris.

Denise : Ce n’est pas le récit qu’elle a présenté dans le dossier. C’est une incohérence flagrante dans l’histoire de Kate. Cela pourrait aider à démontrer que Kate a plié la vérité.

Jeanette : Kate ne contribuera pas à un récit qui la dépeint moins qu’une sainte. En réalité, c’est une énorme menteuse et maintenant nous en avons la preuve.

Et deuxièmement, l’enregistrement du répondeur par Jamie a conduit Jeanette à exiger le retour d’une boule à neige à Mallory.

Cette boule à neige jouera-t-elle la même musique ? Jeanette l’a-t-elle volé dans la maison de Martin ?

Si c’est vrai, cela signifie que Jeanette l’aurait volé quelque temps après les vacances et aurait peut-être pu voir Kate pendant ce temps. Soit la boule à neige prouvera que Jeanette savait que Kate était dans cette maison, soit elle prouvera que Jeanette était à nouveau dans la maison de Martin. Les deux résultats ne seront pas bons pour son cas.

Dernières pensées opportunes :

Cindy aurait dû formuler son conseil à Jeanette d’une manière complètement différente. Cela n’aurait pas dû être présenté comme ce qu’elle fait à Kate, mais plutôt que Jeanette doit accepter sa part dans ce procès une fois que tout est terminé. Comme, si elle gagne, perd, comment cela l’a affectée, et qu’elle a poursuivi une victime d’enlèvement.

Angela et Greg sont si mignons et bien ensemble. C’est bien qu’ils aient parlé des choses pour éviter toute confusion sur le précédent mariage de Greg.

Les preuves s’accumulent contre Jeanette : elle avait la clé de la maison de Martin, son collier a été retrouvé chez lui, ses voyages chez lui, et maintenant la boule à neige qu’elle a peut-être volée.

Comment Mallory a-t-il manqué de ne pas voir Kate dans son enregistrement de la maison de Martin ? Certes, Martin l’a cherché, mais la preuve était là dans la cassette VHS.

Maintenant, à vous, fans de Cruel Summer !

Qu’avez-vous pensé de « Preuve » ?

La boule à neige sera-t-elle le pistolet fumant qui prouvera que Jeanette a commis le crime ? Vous êtes-vous rangé du côté de Mallory ou Jeanette lors de l’implosion de leur amitié ? L’accident de Ben perturbe-t-il sa relation avec Vince ?

Si vous avez manqué le dernier épisode de Cruel Summer, vous pouvez regarder Cruel Summer en ligne via TV Fanatic. Revenez ici et partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.

Modifier Supprimer

Justin Carreiro est rédacteur pour TV Fanatic. Suivez-le sur Twitter.